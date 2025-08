Pepe Peiró: "Por supuesto que Ana Peleteiro volverá a estar al máximo nivel"

Pepe Peiró llegó en 2018 a la Federación Española de Atletismo (RFEA) de la mano del presidente Raúl Chapado para ocupar el cargo de seleccionador que dejó Ramón Cid, el actual entrenador de María Vicente que realizó un sensacional trabajo al mando del atletismo y como 'apagafuegos' de la época más oscura (la final) de José María Odriozola.

El valenciano vivió momentos complicados por las fuertes críticas de algunos sectores del atletismo por las marcas de competitividad que exige la RFEA y que han dejado fuera a bastantes atletas de importantes campeonatos. Todo es discutible y mejorable, pero poco a poco la nueva manera de trabajar se empieza a asumir como una realidad.

El exdirector técnico de la Federació Valenciana atendió a SPORT recién llegado al CAR Sant Cugat, donde supervisó los controles a los que fueron sometidos los marchadores y los maratonianos que disputarán el Mundial de Tokio. Una visita fugaz, ya que este jueves ya dormirá en Tarragona de cara a los Campeonatos de España (viernes a domingo).

Tras las duras críticas que recibió por el tema de las mínimas de la Federación, ¿en qué momento está a punto de cumplir siete años en el cargo?

Personalmente estoy en un momento muy tranquilo, sobre todo conmigo mismo. Son siete años ya y eso va dejando un poso, una experiencia. En este momento, más allá de las críticas y demás por las mínimas RFEA, todo el mundo ha asumido que la Federación ha cogido una línea y de momento parece que no nos va del todo mal, con lo cual vivo un buen momento profesional y personal.

Parece lógico que un atleta que va a un Mundial, a unos Juegos o a un Europeo tenga que estar bien y no se lo tome como un premio y ya está, ¿no?

Claro. Eso pasaba en otra época con otras circunstancias y no vamos a valorarlo, pero esos momentos de premios y de estar por estar se han dejado atrás y la gente tiene muy claro que no vale con ir a una competición, sino que hay que ir a rendir. Para nosotros eso es lo más importante.

Peiró, en la 'cuna de campeones' del CAR Sant Cugat / DANI BARBEITO

Como representante de la RFEA, ¿les satisface que se haya acabado asumiendo esta política?

Sí, a ver, cuando los atletas se sienten directamente afectados, la cosa cambia. Compartiéndolo o no, los atletas han entendido la filosofía de la Federación sobre el alto rendimiento. Al final es eso, alto rendimiento y deporte de alta competición. No hemos querido coger una línea de simple participación, que a veces la estamos rompiendo. Hemos cogido una línea, sobre todo, de rendimiento y creo que no nos está yendo del todo mal.

A falta de bastantes eventos, ¿cómo valora la temporada hasta ahora?

A ver, hay que esperar al final para valorarla en su conjunto y falta mucho. Acabaremos en diciembre con el Europeo de Cross y ahí será el momento de hacer la valoración, aunque de momento creo que hemos hecho una buena temporada en cuanto a resultados, tanto en los absolutos como en las categorías menores. De hecho, venimos ahora de hacer un papel muy digno en el europeo de sub-23 y ahora nos falta rematar. Hicimos unos World Relays especialmente satisfactorios y vamos a ver ahora el Campeonato de España, después el europeo sub'20, sobre todo el Mundial de Tokio y después Ruta y Canfranc. De momento, como vengo de la educación, progresamos adecuadamente.

El lunar fue la sexta plaza en el Europeo de Selecciones en Vallehermoso, aunque con Jordan Díaz y con Ana Peleteiro habrían sido cuartos en condiciones normales.

Tuvimos bajas como todos los países y hubo alguna actuación por debajo de lo esperado, como les pasó a todos. Es lo normal estadísticamente, pero es cierto que esperábamos un poco o bastante más. No estamos contentos con los resultados, pero sí con el esfuerzo de los atletas. Hay que destacar que los atletas y sus entrenadores tenían Madrid 2025 marcado en su calendario y la preparación fue excelente. Luego, los resultados no fueron todo lo buenos que habríamos querido, pero estamos ahí con los 'tops'. Nos habría gustado subir al podio. Sabíamos que era muy difícil y nos queda como 'debe' para dentro de dos años.

¿Qué espera del Campeonato de España?

No me voy a atrever a decir que será el mejor de la historia, pero creo sinceramente que vamos a tener un gran campeonato. La gente viene con muchas ganas, la gente viene muy bien preparada. Ha roto barreras, la mayoría de los atletas han roto barreras y han decidido que esto es para ellos. Y están demostrándolo. Juntarlos a todos en la misma competición, o a casi todos, va a ser seguro un campeonato espectacular.

Jordan Díaz no ha competido desde su oro en París'24 / EFE

¿De qué es fruto el buen momento que viven algunas pruebas históricamente deficitarias como la altura femenina con Una Stancev, Ona Bonet y Celia Rifaterra?

Fundamentalmente del trabajo de los atletas y de sus entrenadores personales. Nosotros estamos para ayudar lo máximo posible. Hay planes técnicos para desarrollar estas pruebas, pero el 99% del mérito es para los atletas y sus entrenadores, que siguen alineados con los planes y están trabajando en esa línea. Van saliendo resultados, pero no son las únicas pruebas. Vamos mejorando y aún no estamos donde queremos. En cuanto a los lanzamientos, tenemos ahora a Inés López, que ha maravillado. Tenemos a Hugo Casañas (hijo de Frank Casañas y Dolores Pedrares), a Yasiel Sotero...

En un país en el que la gente alta, que no es mucha, se va al baloncesto, ¿tienen futuro los lanzamientos en España?

Por supuesto. Tenemos excelentes técnicos que están trabajando y apuestan por la actualización y por el trabajo colaborativo. Y acabarán saliendo los resultados, más allá de que ahora mismo Inés (López) es el claro exponente de lo que queremos en la Federación. Llegar a una competición y, sin dudarlo, decir 'aquí estoy yo' en el primer tiro. Es el rendimiento que buscamos y espero que podamos tener más 'Ineses'.

Todo apunta a que reaparecerá en Tarragona por fin Jordan Díaz tras su oro olímpico. ¿Qué espera de él?

Que pueda hacer su primera competición con garantías y no se resienta. Es un año postolímpico de un atleta que el año pasado casi no pudo entrenar. Por fin tiene el alta médica. Yo estoy en contacto continuo con Iván (Pedroso) y él ha decidido que es el momento.

No estaba fuera de los planes que volviese en Tarragona...

Es verdad, pero sin el alta no lo habría podido hacer. Es una parte importante y es una preocupación mía personal el priorizar la salud de nuestros atletas. Hay veces que, no sé, llevados un poquito por la alta competición, no es necesario hacer cosas que no tocan. Sé que he tenido críticas por no llevar atletas sub-18 al Europeo sub'20. Hasta hace poco tiempo me he sentido cómplice de algunas acciones por permitir ciertas cosas que debería haber cerrado antes. Y en el futuro va a seguir siendo así.

Peiró se deshizo en elogios hacia Ana Peleteiro / EFE

¿A qué se refiere en concreto?

Pues eso. Que la gente no debe hacer cosas que no le toca. En no abusar de atletas tan jóvenes. Tenemos que priorizar su salud y que lleguen sanos. Cada vez tengo más claro que no hay que dar pasos de más, porque la experiencia nos dice que son pasos atrás.

María Vicente está teniendo problemas lógicos tras su segunda lesión grave. ¿Cómo valora su regreso?

Me doy por satisfecho con todo lo que haga María este año. Viene de una lesión muy complicada y ha trabajado mucho y muy bien. Gran parte de su trabajo fuera de la pista lo hizo aquí en el CAR de Sant Cugat con los servicios médicos, con Miquel Àngel (Cos), con Patxi y con Óscar. Todo lo que venga estará bien, porque está siendo un año muy duro para ella. Cuando hay ese tipo de lesiones, siempre nos preguntamos si volverá a ser el de antes o la de antes. En este caso María ha demostrado que sí lo va a conseguir.

El tercer nuevo propio es Ana Peleteiro. Ahora toca respaldo y apoyo total, pero..., ¿la ve compitiendo otra vez con las mejores en un Europeo, en un Mundial o en unos Juegos?

¡Es que ya lo he hecho! Ana está pasando un momento muy duro y no quiero olvidarme de la parte personal. Desde el primer momento, cuando pasó lo de Madrid (su embarazo), me lo hizo saber y fue muy comunicativa, pero lógicamente lo tenía que anunciar ella. Se la ha respetado profundamente y se le ha apoyado en todo. Y ahora, por supuesto, muchísimo más. Solamente puedo tener palabras de cariño para ella como persona. A nivel deportivo no tiene nada que demostrar. Por supuesto que va a volver a estar al máximo nivel. Hay que darle el tiempo necesario para que se recupere completamente y vuelva otra vez.

En esa política de no forzar, entre comillas, a atletas muy jóvenes, luego vienen casos como el de Marta Mitjans y demuestra que a veces sí hay que arriesgar.

Sí, pero hay precedentes incluso con atletas sub-18. Quiero abordar también el tema de Salma (Paralluelo), que no lo he hecho personalmente porque ya perdí el contacto con ella. Sé que lo está pasando mal porque, bueno... las cosas del fútbol, pero hay que recordar que la categoría absoluta engloba todas las categorías. Por eso, lo que está haciendo Marta nos está sorprendiendo a todos. De hecho, estuve con ella en el Campeonato de España sub-20 y en su declaración dijo, 'no quiero perder opciones para Tokio, pero mi campeonato es el Europeo sub-20, lo quiero preparar bien y para eso igual no debería de participar en Tarragona'. Le dije, 'oye, yo apoyo lo que estiméis conveniente tú y tu entrenador'. Además, en este caso me parece la mar de razonable. Los jóvenes están rompiendo, como debe ser. Haciendo referencia a una frase de nuestro coordinador de relevos, Toni Puig, el que se mueve no sale en la foto. Y es que los que vienen por detrás... ¡uf, cómo vienen!

¿La mentalidad ideal es la de Paula Sevilla, siempre al servicio de sus compañeras del relevo?

Sí. En su momento, Paula fue una de las atletas que se vio afectadas por alguna de las marcas que se pedían y ha sabido darle no la vuelta, sino la vueltísima. Ha seguido trabajando, tiene un excelente entrenador y ha pasado algo que hace dos o tres años veníamos rumiando y diciendo, igual debería probar en 400...

El seleccionador Pepe Peiró abordó todos los temas sin tapujos / DANI BARBEITO

Pero lo ha hecho con 27 años, nada que ver con Rocío Arroyo (22)...

Pero date cuenta de que... aquí me acuerdo mucho de Jorge González Amo, que cada vez que ve un un corredor o una corredora de 400 lo quiere pasar a los 800. Fíjate en que Paula ha seguido trabajando en el 200 y va muy bien en el 400, y Rocío sigue trabajando en el 400. De hecho es una de las posibles relevistas que podamos tener, porque después de correr dos 800 en Bergen acabó de maravilla en 4x400.

Me recordó a Antonio Reina...

Sí, es una corredora de 400 con posibilidades de hacerlo muy bien en el 8 y ahí lógicamente tiene mucho más campo en este momento, pero no pierde de vista el entrenamiento de 400 y creo que es un gran acierto suyo y de su entrenador. Hoy en día, o estás en unas marcas muy buenas en 400 o no puedes correr los 800. Y a Paula le pasa lo mismo. Aparte de sus condiciones y del entrenamiento, ¿por qué puede correr tan rápido el 400? Pues porque tiene un muy buen 200, un muy buen 100. Sorpresa no ha sido, pero que lo esté haciendo a tanto nivel, un poco sí.

¿Se ve con fuerzas de completar este proyecto olímpico hasta Los Ángeles 2028?

No te voy a decir que sea perfecto, pero el proyecto va bien encaminado y sí me veo con fuerzas, sobre todo porque tengo el gran apoyo de mi familia. Después de París tenía claro que no iba a seguir, pero me convencieron mi mujer y mis dos hijas. Claro, y Raúl Chapado (presidente de la RFEA), que quiso seguir confiando en mí y me siguió, no presionando, pero sí ofreciendo que siguiera.

¿Le convence la nueva estructura, con Josu Gómez-Ezeiza como director deportivo?

Mucho. Estaba Antonio Sánchez, que llevaba siete años y ahora el director deportivo es Josu, que responde a otro perfil. Quizá nos iremos todos y él seguirá ahí, porque es el futuro de la Federación. Nos ha entregado su juventud, la exigencia, el trabajo y la dedicación. Si cobrara por horas, estaría forrado, porque no tiene horario. He venido en coche desde Valencia, me ha llamado tres veces en tres horas y media y he tenido no sé cuántos whatsapps. El proyecto está muy bien orientado, pero aún no está consolidado. Nos falta cerrar algunas cosas que se pueden mejorar.