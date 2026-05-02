'People in red', una gala única, emotiva y solidaria

Tras 33 años de lucha incansable, la Fundació Lluita contra les Infeccions sigue recaudando fondos no solo para investigar contra el VIH sino para atender y tratar pacientes con enfermedades infecciosas, la cuarta causa de mortalidad en el mundo.

Con la pasión y la entrega del doctor y el apoyo de sus embajadores, Àlex y Martina, de la actriz Sílvia Abril y del chef Nandu Jubany, el próximo 11 de mayo se celebrará la 16ª edición de la gala más solidaria del país.

La importancia de ayudar

“Lo más importante es que todo el mundo entienda que es trascendental ayudar en la investigación. Vivimos en un país en el que hay muy buenos investigadores pero esto cuesta dinero. Y si queremos avanzar mucho más rápido para lograr éxito y tratamientos, hace falta apoyo para la investigación”.

Al Dr. Bonaventura Clotet nadie le puede negar su insistencia. Lleva muchos años verbalizando su lucha contra las enfermedades infecciosas desde un pequeñísimo despacho en Can Ruti y un laboratorio en el que han estado muchas caras conocidas para ayudarle a visibilizar un trabajo EN equipo con muchos éxitos y más sufrimientos. Quien esto firma le ha acompañado en una gran parte de este camino y doy fe que todos se dejan la piel con recursos mínimos.

A lo largo de sus diesiséis ediciones, la iniciativa ha logrado movilizar a la sociedad civil, a empresas e instituciones en torno a una causa común: impulsar la investigación para combatir enfermedades infecciosas como el VIH, la covid persistente, infecciones de transmisión sexual u otras patologías emergentes. La gala solidaria no solo recauda fondos: genera conciencia social, fomenta el compromiso colectivo y sitúa a Barcelona en el mapa internacional de la solidaridad y la innovación en salud.

- / V. Enrich

El Dr. Clotet ha sumado muchas manos solidarias que le ayudan. Desde dentro y desde fuera. Un año más, los embajadores serán Àlex Corretja y Martina Klein, a los que gusta colaborar “porque consideramos que es una iniciativa importante para todos. Lo hacemos de corazón y, a medida que vas conociendo la Fundación, te das cuenta de que vale mucho la pena”. A Nandu Jubany nadie le tiene que explicar lo que supone hacer equipo y luchar por un objetivo. Hace mucho tiempo que lo tiene claro.

Y la People in Red es, para él, LA causa. “Lo veo cada año y veo lo bien que la gente se lo pasa -explica el chef-, lo que representa para la ciudad y para todos nosotros. Le ponemos cariño, que es el ingrediente secreto. Y luego, muchas ganas. Nos inspira eso: querer agradar, servir y que todo el mundo lo disfrute para seguir sumando”.

Joan Vehils, director de SPORT, y Bonaventura Clotet / -

Una gala única, emotiva y solidaria

La Gala People in Red Barcelona celebrará su 16ª edición en el MNAC el próximo lunes 11 de mayo. El evento será conducido por Sílvia Abril y Toni Acosta y contará con la presencia de Hiba Abouk, Maribel Verdú, Judit Mascó, Verónica Blume, Joan Manel Serrat y Laura Ponte, entre otras caras conocidas.

Por primera vez se hará entrega del Premi Solidari People in Red Barcelona, que reconoce personas, proyectos o iniciativas que contribuyen de manera ejemplar a la salud comunitaria, a la sensibilización social y a la promoción de la investigación científica. En esta ocasión le será otorgado al actor Eduardo Casanova.

Martina Klein y Alex Corretja / -

Las actuaciones musicales irán de la mano del grupo Amaral y Joan Dausà y, un año más, el chef Nandu Jubany creará el menú para esta ocasión tan especial. El mundo del deporte estará representado por Gemma Mengual, Àlex Corretja y Jordi Villacampa, entre otros

El making of

No es fácil reunir a semejante elenco pero si la convocatoria la firman el Dr. Clotet y la directora de la People in Red Laura Durán, el éxito está aseguardo. En uno de los rincones más bonitos de l’Ajuntament de Barcelona, los protagonistas de este reportaje celebraron su encuentro, el motivo… y el cumpleaños del doctor. Joan Vehils, director de SPORT, no se perdió la cita. Todos volverán a verse en pocos días para seguir felicitándose por tanto cariño y solidaridad.