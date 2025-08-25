Pendientes de la llamada de Keegan Bradley para la Ryder

El PGA Tour cerró la temporada este domingo con la victoria del inglés Tommy Fleetwood, que dentro de unas semanas será el rival de Estados Unidos en la Ryder Cup, que se disputará en el recorrido estadounidense de Bethpage Black, en Nueva York.

Aunque los que están ya esperando la composición definitiva del equipo son los jugadores norteamericanos, que ya saben los seis clasificados directos, y llegan unas horas de nervios y expectación a la espera de la llamada del capitán, Keegan Bradley, para formar la escuadra de 12 jugadores que se medirán a Europa del 26 al 28 de septiembre próximo.

Después de disputarse el BMW Championship, Bradley hizo oficial la presencia de los seis primeros seis jugadores por la próxima Ryder Cup, Scottie Scheffler, JJ Spaun, Xander Schauffelee, Russell Henlay, Bryson De Chambeau y Harris English.

Bradley debe decidir si se escoge entre las plazas abiertas para ejercer como jugador además de capitán del equipo estadounidense / PGA

El miércoles, el equipo al completo

El capitán completará el equipo con otros seis jugadores y todo apunta a que serán los que siguen en el ranking aunque no hay nada seguro. Aparecen entre los candidatos 10 nombres para solo seis plazas. Hagan apuestas.

Rahm y Scheffler se volverán a encontrar, ahora en la Ryder, después de haber disputado dos circuitos diferentes esta temporada / RYDER

Aparecen como más que posible elección, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, el propio Keegan Bradley, que podría elegirse a sí mismo para competir además de realizar tareas de capitán-, Brian Harman, Maverick McNealy, Andrew Novak. Cameron Young, Patrick Cantlay y Sam Burns.

Bryson DeChambeau será el único estadounidense en el equipo de la Ryder que juega en el LIV Golf / RYDER

Veremos en apenas 48 horas por quién se decanta el capitán en una edición de la Ryder que se espera tensa y con un ambiente cargado contra Europa, consciente que imponerse en suelo estadounidense será toda una quimera, pero no imposible.