Golf
Pendientes de la llamada de Keegan Bradley para la Ryder
Este miércoles se conocerá la composición definitiva del equipo estadounidense que luchará por recuperar la Ryder ante Europa en Bethpage Black (Nueva York), del 26 al 28 de septiembre
El PGA Tour cerró la temporada este domingo con la victoria del inglés Tommy Fleetwood, que dentro de unas semanas será el rival de Estados Unidos en la Ryder Cup, que se disputará en el recorrido estadounidense de Bethpage Black, en Nueva York.
Aunque los que están ya esperando la composición definitiva del equipo son los jugadores norteamericanos, que ya saben los seis clasificados directos, y llegan unas horas de nervios y expectación a la espera de la llamada del capitán, Keegan Bradley, para formar la escuadra de 12 jugadores que se medirán a Europa del 26 al 28 de septiembre próximo.
Después de disputarse el BMW Championship, Bradley hizo oficial la presencia de los seis primeros seis jugadores por la próxima Ryder Cup, Scottie Scheffler, JJ Spaun, Xander Schauffelee, Russell Henlay, Bryson De Chambeau y Harris English.
El miércoles, el equipo al completo
El capitán completará el equipo con otros seis jugadores y todo apunta a que serán los que siguen en el ranking aunque no hay nada seguro. Aparecen entre los candidatos 10 nombres para solo seis plazas. Hagan apuestas.
Aparecen como más que posible elección, Justin Thomas, Collin Morikawa, Ben Griffin, el propio Keegan Bradley, que podría elegirse a sí mismo para competir además de realizar tareas de capitán-, Brian Harman, Maverick McNealy, Andrew Novak. Cameron Young, Patrick Cantlay y Sam Burns.
Veremos en apenas 48 horas por quién se decanta el capitán en una edición de la Ryder que se espera tensa y con un ambiente cargado contra Europa, consciente que imponerse en suelo estadounidense será toda una quimera, pero no imposible.
- Flick frenó a Marc Bernal: 'Te quiero para...
- Ferran Torres desvela el mensaje de Flick en el descanso
- Flick aprieta a Koundé y Olmo (y envía un mensaje)
- Oviedo - Real Madrid: goles, resumen y resultado del partido de LaLiga
- Rendidos a De Jong: los 15 elogios más encendidos de la gente del fútbol
- Lo que no se vio del Levante-Barça: el Flick más fraternal con Fermín, el truco de Cubarsí y el SOS de Lamine
- Los 'show' de Vinicius: Enfadado, bostezando y mandando a Segunda al Oviedo
- El 1x1 del Barça ante el Levante