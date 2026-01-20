Los penaltis condenan a España y frustran la defensa del título europeo

España, vigente campeona europea y mundial, no podrá revalidar el título continental tras caer este martes ante Hungría en la tanda de penaltis, después de empatar 11-11 en el tiempo reglamentario del último partido de la segunda fase del Europeo masculino que se disputa en Belgrado.

España-Hungría Campeonato de Europa ESP 11 (3) 11 (4) HUNG Alineaciones España Aguirre; Munárriz (-), Granados (1), Sanahuja (2), De Toro (-), Larumbe (1), Asensio (-), Cabanas (4), Tahull (1), Valera (-), Biel (2), Bustos (-), Asensio (-) y Lorrio (p.s). Hungría Vogel; Angyal (-), Manhercz (2), Akos Nagy (3), Vince Vigvari (-), Adam Nagy (1), Fekete (1), Tatrai (-), Kovacs (-), Vendel Vigvari (1), Jansik (1), Vismeg (1), Varga (1) y Csoma (p.s).

El equipo dirigido por David Martín, que logró forzar los penaltis sobre la bocina gracias a una genialidad de Sergi Cabanas, se topó con el portero húngaro Soma Vogel, que, al igual que en el Europeo de Budapest 2020, se convirtió en verdugo de España al detener los lanzamientos de Bernat Sanahuja y Unai Biel.

La mala racha del combinado español frente a los magiares se mantiene: nunca ha logrado vencerlos en un Europeo, con un balance de 18-0 con esta a favor de Hungría. Ahora, España disputará el partido por el quinto puesto este jueves, frente al perdedor del Italia-Croacia.

Era una final anticipada y no había espacio para la especulación. Álvaro Granados neutralizó pronto el tanto inicial de Krisztian Mahercz (1-1, min.3), pero la precipitación se apoderó del ataque español, falto de la pausa necesaria para generar lanzamientos francos.

Ante la selección más laureada del continente, cualquier error se paga, y Hungría no perdonó para abrir la primera brecha (1-3, min.6). España encontró respuesta desde las superioridades numéricas, una asignatura pendiente durante todo el campeonato, que Roger Tahull y Sergi Cabanas aprovecharon para devolver las tablas al cierre del primer acto (3-3).

El duelo entró entonces en una fase de desgaste, de masticar cada ataque y construir desde la paciencia. España desperdició tres robos que podrían haberle dado la primera ventaja, mientras Soma Vogel se convertía en una pesadilla al detener dos penaltis a Bernat Sanahuja y Álvaro Granados, manteniendo el empate al descanso (5-5).

Tras el intermedio, Hungría intentó romper el partido con una gestión impecable del hombre de más (5-7, min.18). España no encontraba el rigor defensivo que le había caracterizado, y un Unai Aguirre muy vendido en portería amplificaba los problemas, que se agravaron con la exclusión de Marc Larumbe por brutalidad, según los árbitros.

David Martín decidió dar las llaves de la portería a Edu Lorrio, y el cambio funcionó. Con un repertorio de paradas, el meta del Sabadell cerró su portería y frenó la sangría, dando a España la confianza para recuperar el empate (7-7, min. 22). Con esfuerzo, el combinado nacional logró mantener la igualdad y entrar al último acto con todo abierto (8-8).

No fue hasta menos de seis minutos para el final cuando un tanto de Sergi Cabanas puso a la vigente campeona por delante (10-9, min.26). Por primera vez, la presión recaía sobre Hungría, pero los magiares supieron gestionarla y, con goles de Adam y Ákos Nagy, pusieron a España contra las cuerdas (10-11, min.30).

David Martín diseñó la última jugada de estrategia en superioridad para forzar el empate, pero el lanzamiento de Álvaro Granados salió demasiado centrado. Hungría agotó su posesión final sin acertar, y cuando todo parecía perdido, Sergi Cabanas, brillante durante todo el partido, se inventó una vaselina desde muy lejos para forzar los penaltis (11-11).

En la tanda de penaltis, Soma Vogel, que ya había sido una pesadilla durante los 32 minutos reglamentarios, se erigió en héroe húngaro al detener consecutivamente los lanzamientos de Bernat Sanahuja y Unai Biel. El gol definitivo de Gergo Fekete consumó la eliminación de España, que queda fuera de la lucha por revalidar la corona continental.