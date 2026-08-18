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HOCKEY HIERBA

Un 'penalti stroke' frena a España en el Mundial

Blake Govers marcó para Australia el único gol del partido en el último cuarto, con polémica y a 13 minutos del final

España sufrió una dura derrota ante los 'Kookaburras'

España sufrió una dura derrota ante los 'Kookaburras' / HOCKEY ESPAÑA

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David Rubio

David Rubio

Tras la victoria en el debut por 3-1 contra Sudáfrica, la selección española masculina ha sufrido este martes un duro revés con polémica incluida al caer por 0-1 ante Australia en la segunda jornada en el Mundial masculino que se está disputando en Bélgica y en Países Bajos. Un riguroso 'penalti stroke' y el consiguiente gol de Blake Govers complican la vida a los de Mac Caldas en el partido número 150 de Marc Miralles como internacional absoluto.

España - Australia (hockey hierba, Mundial masculino), 18/08/2026

MUNDUIAL MASCULINO DE HOCKEY HIERNA

0
1
Alineaciones
ESPAÑA, 0
Luis Calzado (p.), Alejandro Alonso, Jordi Bonastre, Xavier Gispert, Marc Recasens, Borja Lacalle, José Basterra, Marc Miralles, Pepe Cunill, Bruno Font, Nicolás Álvarez -once inicial-, Gerard Clapés, Marc Reyné, Rafael Revilla, Joaquín Menini, Pol Cabré, Marc Vizcaíno e Ignacio Cobos.
AUSTRALIA, 1
(0+0+0+1): Ashleigh Thomas (p.), Lachlan Sharp, Tom Craig, Nathan Ephraums, Blake Govers (1, p.s.), Jayden Atkinson, Tim Howard, Ky Willott, Hayden Beltz, Cambell Geddes, Jeremy Hayward, Liam Henderson, Joshua Beltz -once inicial-, Craig Marais, James Collins, Joel Rintala y Tim Brand.
GOLES
0-1, Blake Govers, de penalti stroke (46:52).
ÁRBITROS
Dan Barstow (inglés) y Tyler Klenk (canadiense). Mostraron tarjeta verde a los españoles Marc Miralles (28:26) y Marc Recansens (37:16); y a los australianos Tim Howard (17:22) y Craig Marais (22:32).
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo C de la primera fase del Mundial masculino de hockey hierba disputado en el Belfius Hockey Arena (Wavre, Bélgica).

Con esta derrota, los Redsticks se jugarán el pase a la segunda fase este jueves a las 17.00 horas ante Irlanda, que cerrará la jornada ante los sudafricanos. Los dos primeros pasan a la segunda fase, por lo que la victoria ante los insulares sería sinónimo de clasificación a un grupo de cuatro en el que habría que jugar contra el primero (Alemania) y el segundo del B.

El torneo, que se disputa de manera paralela al femenino, tendrá continuidad para España este martes a las 20.30 horas con un complicado encuentro para las chicas de Carlos García Cuenca frente a Bélgica. Las coanfitrionas ganaron en la primera jornada al igual que las españolas, por lo que las ganadoras estarán en la segunda fase sin necesidad de esperar a la última jornada.

Los Redsticks encararon el partido sin complejos contra los subcampeones olímpicos en Tokio'20 y semifinalistas en los últimos 12 Mundiales, en los que lograron tres oros, dos platas y cinco bronces. España, que no alcanza la penúltima ronda desde su tercera posición en Alemania'06, planteó un partido muy táctico, con el miedo a cometer errores imponiéndose a las ganas de arriesgar.

Marc Recasens vio una tarjeta verde

Marc Recasens vio una tarjeta verde / HOCKEY ESPAÑA

Tom Craig disparó desviado a los dos minutos y la selección que dirige el argentino Max Caldas no conseguían tener la bola y tuvieron que defender dos 'penaltis-córner', saldados con un disparo Joel Rintala que se marchó junto al poste de la portería de Luis Calzado y con una recepción de Nathan Ephraums que desbarató la zaga española.

Poco a poco, el duelo se fue equilibrando y Bruno Font envió fuera la primera gran llegada española al paso por el 22' , pero no fue entre los tres palos. Luis Calzado evitó el gol de Craig Marais en los primeros compases del tercer cuarto y en el 37' el que disparó rozando el poste fue Ky Willot . Esa acción dio paso al gol de Marc Reyné a la contra que fue anulado por una obstrucción previa. Pudo existir, pero fue rigurosa.

El partido acabó decidiéndose a 13 minutos del final con un polémico 'penalti stroke' que transformó con maestría Blake Govers. España acusó el mazazo y Nathan Ephraums estuvo a punto de hacer el segundo. Los de Max Caldas se lanzaron a por el empate, pero ni los cinco minutos de superioridad ni tres 'penaltis córner' bastaron.

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"Ha sido un partido duro y muy disputado. Había mucho respeto por parte de los dos equipos, tanto a la hora de jugar con bola como cuando tocaba defender. Después en el vino el último cuarto, nos marcaron de 'penalti stroke' y tuvimos tres 'penaltis córner', pero no pudimos empatar", dijo Álex Alonso.

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