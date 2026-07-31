España cierra la primera jornada del Europeo sin medallas

España, que parte como una de las grandes favoritas, cerró la primera jornada del Campeonato de Europa que se está disputando en París sin medallas en las dos finales directas del día.

El equipo dirigido por Andrea Fuentes firmó una octava posición en el dúo técnico, formado por Iris Tió y Lilou Lluis al recibir una penalización en el híbrido inicial. Pese a firmar la mejor nota en impresión artística, se quedó lejos del podio. Grecia se llevó el oro, seguida del equipo de Atletas Neutrales B y Gran Bretaña.

Más cerca de los metales se quedó Dennis González, quien fue cuarto a cuatro décimas del bronce, en la otra final del día, la del solo técnico masculino. El representante de Gran Bretaña, Ranjue Tomblin, cumplió con su papel de favorito y se llevó la victoria, acompañado en el podio por el italiano Filippo Pelati y el ruso Zakhar Trofimov.

Error que cuesta una medalla

El dúo español saltó a la piscina en la tercera posición, tras otra de las favoritas, Italia, que abrió la competición; y el combinado de Países Neutrales A. Las transalpinas, sin 'base marks' pusieron el listón a batir con una puntuación de 290.4416. La joven pareja bielorrusa formada por Anastasiya Dabravolskaya y Aliaksandra Mironchyk, que llegaba a esta cita tras ser bronce en el Europeo sub-20, se quedaba muy cerca de sus predecesoras, con 275.7825.

Llegaba entonces el turno para Tió y Lluis, que afrontaban esta final tras haber marcado la mejor nota en la preliminar del dúo libre que se había disputadoo por la mañana (316.3850). La pareja española defendió una rutina inspirada en 'El Verano' de Vivaldi que ya había estrenado en la pasada Copa de Europa de Pontevedra con buenas sensaciones.

En la piscina del Centre Aquatique Olympique Métropole du Grand Paris, Tió y Lluís desarrollaron el ejercicio con soltura y muy buena puntuación en todos los elementos, a excepción de uno. Recibieron una 'base mark' en el híbrido inicial, el elemento más difícil de su coreografía, que las apartó de la batalla por las medallas. La dupla española recibió una puntuación de 274.0117 que las mandaba a la tercera plaza, con varias favoritas todavía por salir a la piscina.

La primera en superar a España fue Francia. El dúo galo formado por Laelys Alavez y Romane Lunel se creció ante su público y con 294.6549 se colocó en la primera plaza, relegando a las españolas a la cuarta.

Grecia da el golpe

Poco después entraba en juego el potente dúo del equipo de Atletas Neutrales B formado por las rusas Maiia Doroshko y Elizaveta Minaeva. En su vuelta a la competición tras la expulsión por la invasión de Ucrania, Rusia regresaba a lo más alto con este ejercicio que valió una puntuación de 302.9950. Les duraba poco la alegría y quedaban superadas por las hermanas Alexandri, que representando a Grecia y tras un año sin competir, se encaramaron a la primera posición con 311.4308.

Anna Maria Alexandri y Eirini Marina Alexandri, durante su ejercicio / TERESA SUAREZ / EFE

Solo Gran Bretaña podía poner en peligro la posición de griegas y rusas, pero el dúo británico se quedó a las puertas con una pobre impresión artística y una puntuación total de 297.9108. La Georgia de la española Anna Tarrés cerró la competición, situando su rutina en la undécima plaza.

Dennis, a las puertas

Dennis González, tras un año marcado por las lesiones, abrió la competición del solo técnico, en la que participaban siete nadadores. El español, con una gran impresión artística de 97.900 fijó la marca a batir en 235.3817.

Una puntuación que superó el gran favorito, el británico Ranjue Tomblin que saltó al agua justo después de Dennis y firmó un 249.3951 que le daba virtualmente la medalla de oro.

Tras él fue el turno del nadador del equipo de Atletas Neutrales B, el ruso Zakhar Trofimov, que con una gran puesta en escena y una gran impresión artísticas superó al español con una nota final de 235.7858.

De los cuatro nadadores que restaban por salir, solo uno podía poner en riesgo el podio del español, el italiano Filippo Pelati, penúltimo en competir. Con su homenaje a Freddie Mercury sumó 241.7008 puntos para finalizar segundo y mandar al Dennis a la cuarta plaza en su primer final en este campeonato.