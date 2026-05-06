Peligra la presencia de Jon Rahm en el Open de España

Jon Rahm ha solucionado su problema con el DP World Tour que le abre las puertas para disputar la Ryder Cup 2027 en Adare Manor, aunque en la cabeza del jugador vasco hay más temas, y alguno realmente importante como la llegada de su cuarto hijo para las fechas del Open de España, del 8 al 11 de octubre próximo.

“Mi única preocupación ahora mismo, en lo que se refiere a esos torneos de octubre, es la fecha de parto que tenemos”, decía el jugador en la presentación del LIV Golf que arranca este jueves en Virginia.

“Ese es el único asunto que podría hacer que no estuviera en el Open de España. Más allá de eso, creo que pueden contar con mi participación”, dijo el jugador que todavía recuerda como el tercer embarazo de su esposa Kelly ya fue muy complicado y también puso en duda la presencia de Jon en el Open de 2024, aunque finalmente lo pudo disputar, y que acabó en manos de Ángel HIdalgo.

El futuro del LIV Golf

Un de los temas candentes es la continuidad del LIV Golf la próxima temporada y las posibilidades financieras de salvar el circuito, algo que el vasco no quiere entrar demasiado porque “no tengo ni idea porque tengo pocos talentos en la vida y leer contratos o entender de negocios, no son dos de ellos”, dijo con sinceridad sobre el futuro económico del circuito saudita.

Rahm quiere estar en el Open de España en Madrid aunque todavía no puede confirmarlo / DPWT

"Obviamente, la noticia fue inesperada. Habíamos escuchado la noticia de que habría financiación durante muchos años, así que fue inesperado. En cuanto al futuro de la liga, creo que esa es obviamente una pregunta para la gente de negocios. Nosotros queremos estar aquí. Ha sido muy divertido", dijo.

"Quiero seguir compitiendo. Quiero seguir compartiendo tiempo con ellos. Pero solo el tiempo lo dirá. Scott O’Neail y su equipo tienen mucho trabajo duro por delante, aunque obviamente tienen experiencia en este campo y por eso han sido elegidos para asumir este papel”, dijo Rahm.

"Un ruido añadido"

El vasco considera que jugar con esos pensamientos de futuro en la cabeza, no ayuda: «Es sin duda ruido añadido, no se puede negar. Pero creo que, como deportistas, lidiamos con ello. Creo que muchas veces forma parte del trabajo. A veces ese ruido extra es interno, por algo que puede estar pasando en la familia y que no es público, lo cual diría que es mucho peor que esto.

“Al final del día, practicamos lo suficiente como para que, una vez que entras en modo competición, no importe. Puede ser una preocupación antes o después, pero no debería serlo cuando llegas al primer tee. Lo hemos dicho varias veces: cuando algo es tan incierto y está tan fuera de nuestro control, realmente no hay nada en lo que pensar”, finalizó.