Peiró, seleccionador nacional, sobre Jordan Díaz: "Ha tomado una decisión y hay que ver cómo va todo" y analizó las opciones españolas en el Mundial

A la espera de que se confirme este miércoles la presencia del catalán Guillem Crespí (60 lisos) y de la vasca Irati Mitxelena en longitud, el seleccionador español Pepe Peiró anunció este martes una lista de 15 atletas (ocho hombres y siete mujeres) para el Mundial bajo techo de Torun que se disputará los días 20, 21 y 22 de marzo.

En una convocatoria con notables ausencias más que notables como los triplistas Ana Peleteiro o Jordan Díaz y con el valenciano Quique Llopis (60 vallas) y el cántabro de adopción Mohamed Attaoui (800) como líderes sin olvidar al murciano Mariano García (1.500), Peiró analizó las opciones y habló de temas 'calientes'.

Uno de ellos es el de Jordan Díaz, quien dejará el grupo de Iván Pedroso en Guadalajara para trasladarse a Arkansas (Estados Unidos). "Contamos con él para el Europeo de Birmingham. Más allá de las especulaciones, parece que ha tomado la decisión de dar un giro a su vida personal y deportiva. Estamos en contacto con él y hay que ver cómo evoluciona todo", dijo.

Quique Llopis batió el récord de España de 60 vallas en Gallur / EFE

Aunque suele huir de quinielas, Peiró pronosticó hasta 90 atletas para el Europeo y admitió que el equipo de Torun "no es amplio, pero el estado de forma de todos es excepcional. También dependemos de los rivales, pero 'Moha' (Attaoui') y Mariano (García) están a un gran nivel y Llopis está increíble, pero las vallas son las vallas. Soy optimista y se puede hacer un papel muy bueno".

Peiró se felicitó el regreso del gran Eusebio Cáceres en longitud tras sus 8,19 en Valencia. "En las gradas me preguntaron y les dije que Eusebio es Eusebio. Cuando eres tan bueno, tan solo necesitas un poco de salud. Ha entrenado de forma estable, siempre con sus dolorcillos, pero aún puede dar más. Es muy especial, aunque no debería decirlo", comentó con una sonrisa.

Una 'patata caliente' era Elvin Josué Canales, bronce el año pasado en Nanking en 800 y KO en 'semis' en los Nacionales. "En Valencia nos emplazamos a vernos en el CAR y hablé con él y con su entrenador. Estamos todos alineados. Él quiere ir a competir y me dijo un objetivo ambicioso. La pista cubierta es la pista cubierta y en Valencia cometió un error táctico", dijo.

Marta García quiere (al menos) ser finalista en 3.000 / EFE

El seleccionador español explicó que la propia Marta García le pidió "antes del Campeonato de España que no quería ir en 1.500 pese a tener mínima" y por eso estará en los 3.000. En cuanto a la ausencia del 4x400 masculino, recalcó que habló "con el capitán 'Samu' García y con Óscar Husillos. Lo entendieron y hasta lo esperaban. El equipo no reunía las condiciones para ir".

Por último, explicó que la tetracampeona mundial María Pérez pidió a la Federación "no disputar el Campeonato del Mundo de marcha por equipos de Brasilia (este martes se ha anunciado la convocatoria" y estamos "en contacto con ella y con su entrenador, (Jacinto Garzón). Su debut esta temporada podría llegar en el prestigioso Gran Premio Cantones de A Coruña.

Y aseguró que en principio España competirá este fin de semana en el Campeonato de Europa de Lanzamientos en Chipre, aunque siempre "se priorizará la seguridad de los atletas y de los oficiales, quienes tienen la libertad de no ir si lo creen oportuno. Nos trasladan que la situación está más calmada, pero la monitorizamos y estamos muy atentos".