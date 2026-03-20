Paula Sevilla y Rocío Arroyo, polivalencia y talento para el 4x400

El atletismo español tiene muchas expectativas depositadas en la final directa del relevo femenino 4x400 en los Mundiales de Torun que se disputará el domingo a las 12.21 horas, con el recuerdo de las quintas plazas conseguidas por el relevo corto en los Mundiales de Eugene'22 y el año pasado en los de Tokio.

En ambas citas brilló en la curva la solanera Paula Sevilla (28 años), una sensacional atleta que el pasado año vivió un cambio que la convirtió de velocista y especialista en 200 a cuatrocentista, con su bronce en los Europeos de Apeldoorn y su récord nacional que igualó la histórica marca que poseía en solitario la hispanoestadounidense Sandra Myers desde 1991 (50.99).

Paula Sevilla cuenta para el relevo en función de cómo le vaya el 400. Algo parecido sucede con Rocío Arroyo, una atleta de 22 años que maravilló en 2025 con una plata en 800 en el Europeo sub'23 y con una gran última posta que llevó al subcampeonato al 4x400. La alcalaína también podría ser de la partida, con la madrileña Blanca Hervás como teórica jefa de filas.

La madurez de Paula Sevilla

"Siempre me han dicho que tenía cualidades para correr bien en el 400, pero es una prueba muy dura a la que siempre he tenido mucho respeto y se lo sigo teniendo. El año pasado di el cambio. Echo muchísimo de menos el 60 y las pruebas cortas. Todavía estoy aprendiendo a gestionar el 400", comentó la solanera a SPORT en Madrid. Su entrenador, José Luis Calvo, fue clave.

Paula Sevilla y Rocío Arroyo, con SPORT / SPORT.es

"2025 fue una explosión, como un sueño y casi no me lo creo. Estoy muy contenta. Verme competitiva en 400 y ayudar a los dos relevos fue una de mis mejores experiencias deportivas y todo empezó casi como un juego. El año pasado estuvimos a un gran nivel en el relevo y tenemos esa presión y esas ganas de seguir siendo competitivas. El equipo está muy ilusionado", prosiguió.

"A ver si lo demostramos en el Mundial. Yo confío mucho todas. En los relevos no sabes quién va a correr, también por estrategia. Todos tenemos esa incertidumbre y la decisión de los técnicos será la más acertada. Hay muchísimas rondas. Si caes en la primera, has hecho un 400 y puedes estar el sábado. Depende de cómo vaya la competición", indicó Paula Sevilla.

En la prueba individual no estará la neerlandesa Femke Bol, pero sí su compatriota Lieke Klaver. "Para mí es una referencia, porque tiene esa parte mía de venir de la velocidad y corre el 4x100 y el 4x400 como yo. Es una figura mundial en 400 y la admiro mucho. Ha sido muy guay compartir carreras con ella y con Femke y conocerlas más de cerca. Son geniales las dos", añadió.

El descaro de Rocío Arroyo

La alcalaína subió al 800 y ya le gana con 22 años a figuras consolidadas como Lorea Ibarzabal o Daniela García... como el niño que entra en la tienda y lo destroza todo. "Pensaba que necesitaría años para acostumbrarme a la prueba, porque las tácticas en carrera pueden cambiar mucho. No me lo esperaba. Dije... ¿cómo he hecho esto tan pronto?", comentó a SPORT la española.

"Mi entrenador, Antonio Fernández, siempre dice que soy una cuatrocentista que hace 800. Yo siempre hice 400, pero sabía que acabaría siendo ochocentista por mi forma de correr. Adelanté el cambio por una lesión en el cuádriceps hace tres años. El año pasado iba a hacer 800 en pista cubierta, pero se me dio demasiado bien y apostamos todo al 800", recalca Rocío Arroyo.

"Yo tuve en 2025 la misma sensación que Paula. Fue como un 'boom' y que contasen conmigo en el 4x400 fue increíble. Al final no corrí en el Mundial de Tokio'25, pero he estado en concentraciones con ellas y me he sentido muy parte del equipo. En el sub'23 quedé segunda en la final del 800 y al día siguiente me levanté a las seis y media para el 4x400", recuerda con alegría.

Arroyo sí se medirá en Torun a la británica Keely Hodgkinson, otra atleta que combina el 400 y un 800 en que ha batido el récord mundial. "Es una referente y me siento muy identificada con ella. En mi primera internacionalidad, en ese Europeo sub'23, hizo el 400 y sacó medalla. Me siento reflejada en ella en ese aspecto, porque yo vengo del 400 y ahora estoy haciendo 800", concluyó.

No firman nada

El Plan Nacional de Relevos de la Federación Española (RFEA) ha dado muchas alegrías, pese a que en un principio pocos confiaban en esta clara apuesta. Esas dos quintas plazas mundiales del 4x100 o el histórico oro fallido del 4x100 masculino en el Europeo sub'20 del año pasado que lideró Ander Garaiar (campeón en 100 metros) y que murió por un fallo en una entrega.

Paula Sevilla hizo historia en el pasado Europeo / EFE

Paula Sevilla se resiste a firmar una quinta plaza. "Nunca se sabe. Siempre queremos más. Cuando nos ponemos en la salida, yo no salgo a quedar última o quinta, salgo a ganar. ¿Que me ganan porque han sido mejores que yo? Si he dado mi mejor versión, pues eso que no llevamos. Aunque claro, ser quintas del mundo es una auténtica burrada", admite Paula Sevilla.

Rocío Arroyo opina "exactamente igual. Cuando te pones las zapatillas, quieres ser lo más competitiva posible y siempre vas a tope. Todas daremos lo mejor que tenemos, confío en mis compañeras y da igual la que corra, porque sé que lo va a hacer bien. Sé que vamos a correr muy bien, salgan las cuatro que salgan. Y no nos ponemos ningún techo".