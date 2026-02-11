Paula Leitón, Premio Reina Sofía 2024: "Es un reconocimiento a la carrera deportiva y a la labor que hay detrás, de la referente en la que me he convertido para luchar por la diversidad de cuerpos"

La waterpolista internacional Paula Leitón, campeona olímpica en París 2024, se mostró feliz por la concesión del premio Reina Sofía 2024, que destaca el juego limpio y los valores del deporte, y opinó que "es un reconocimiento a la carrera deportiva y la labor que hay detrás, de referente".

"Es un reconocimiento a la carrera deportiva, pero también a toda la labor que hay detrás, de la referente en la que me he convertido para luchar por la diversidad de cuerpos. Es toda una trayectoria y solo puedo decir que estoy orgullosa, porque no es solo para mí, sino para todo mi deporte", dijo.

Leitón, que sufrió una campaña de acoso en redes sociales por su físico y publicó en octubre un libro titulado XXL, explicó tras la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales 2023 y 2024 en el palacio de El Pardo que hizo llegar un ejemplar a los Reyes, con los que ha podido conversar sobre el mismo.

"Me ha estado diciendo Su Majestad que le ha gustado, que gracias por la labor, sobre todo para todos los niños y niñas más pequeños que pueden estar sufriendo una situación de acoso, de "bullying" y al final es reconfortante, no en el sentido de que se lo haya leído, sino de que su aprobación también esté en este libro", comentó.

Leitón agradeció igualmente que la reina Letizia sea "una fiel seguidora" de su selección, que presenció la final "tan luchada" de París 2024 en la que España consiguió el oro.

Los Reyes, aficionados al waterpolo

"Son unos seguidores. Ya me he estado preguntando por la Copa de la Reina de este año, cómo van los resultados. Acabamos de llegar del Europeo, que había visto cómo habíamos quedado y al final está detrás de todos los deportistas y todas las deportistas. Es increíble cómo lo llevan todo el día, cómo están pendientes de todos y cómo saben en qué punto de la temporada estamos", indicó

Sobre su consideración como ejemplo para hacer frente a situaciones de acoso, Leitón destacó que es "súper importante" mostrarse como un "referente en el agua", después de llevar toda la vida jugando al waterpolo", aunque también "es importante lo de fuera, todos los valores que ha inculcado el deporte" y que ha aprendido.

"Al final es la manera de que los demás también lo vean, que esos niños vean todo el trabajo que hay, no solo dentro, sino todo el que hay fuera. No solo el deporte, sino todas las horas que invierto, desde cómo trabajo mi salud mental para poder llegar a ser una gran deportista, pero también las horas que invierto en estudiar, para tener una salida laboral cuando se me acabe el deporte y en la manera en que me he de comunicar y cómo se ha de comunicar la gente. Al final también es muy importante de la manera en que llegamos a los demás", añadió.

Leitón quiso hacer extensivo su premio al resto de la selección de waterpolo y aseguró que el resultado del reciente Europeo, en el que el equipo no se clasificó para las semifinales debe ser su revulsivo.

"Creo que al final la espinita la tenemos y que nos va a servir para coger impulso y con más ganas el próximo mundial, que es el año que viene y dará clasificación para los Juegos Olímpicos. Creo que esto nos tiene que hacer más grandes. Nos tiene que hacer coger el objetivo con muchísimo más trabajo", concluyó.