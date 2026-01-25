Paula Leitón: "Este equipo es un grupo de guerreras, de luchar y de nunca rendirse"

La selección española femenina de waterpolo afronta a partir de este lunes el Campeonato de Europa al que llegan con el objetivo de pelear por las medallas. Con un bloque sin grandes novedades respecto al que ganó el bronce en el Mundial de Singapur el combinado que dirige Jordi Valls se presenta con buenas sensaciones tras dos semanas de concentración en el CAR de Sant Cugat y Málaga.

Paula Leiton, uno de los grandes referentes de esta selección, atendió a SPORT antes de poner rumbo a Funchal (Portugal) para repasar las expectativas y objetivos del equipo en esta nueva cita continental a la que se presentan como las vigentes subcampeonas.

Después de estas semanas de preparación en el CAR y en Málaga ¿con qué sensaciones llega el equipo?

Con unas sensaciones muy buenas, la verdad. Ya es la última semana de ultimar detalles, de tácticamente y técnicamente sacar ya todo lo que tenemos para el primer partido, que es el lunes contra Hungría, dejárnoslo todo en el agua y que empiece por fin el campeonato.

¿Qué conclusiones os dejan los dos partidos contra Australia?

Los dos partidos contra Australia han sido al principio de la preparación y ahí todavía estábamos incorporando jugadas, había jugadoras que eran nuevas, que era su primera vez con el equipo, pero te deja buena sensación, sensación de que se está trabajando bien, de que el equipo va en la misma dirección, que tenemos los mismos objetivos y que tenemos esas ganas de que llegue el campeonato y de poder proclamarnos campeonas de Europa.

Paula Leiton, jugadora de la selección / Gorka Urresola Elvira

Debut complicado en el Europeo, toca empezar con un rival de nivel como Hungría ¿Qué esperaís de ese partido?

Es el primer paso del Europeo contra un rival que es directo. Venimos de perder contra ellas en el Mundial Singapur el año pasado y tenemos ganas porque es el primer pasito a dar en este campeonato, del primer grupo. Sabemos cómo juegan, nos conocemos mucho, hemos jugado grandes partidos, decisivos para medallas, hemos jugado en grupos, somos dos selecciones que nos conocemos, pero creo que con las nuevas incorporaciones que tenemos, este cambio generacional que ha tenido el equipo, creo que es un empuje, creo que es fuerza para encarar este primer partido.

Se estrena en el Europeo un nuevo formato, ¿os puede beneficiar?

Este nuevo formato te obliga realmente a estar al 100% en cada partido, ya que los puntos se van sumando para el siguiente grupo con el que cruzaríamos, entonces es muy importante la primera victoria contra Hungría para pasar como primeras de grupo y después encontrarnos con el grupo de Holanda. Es un formato nuevo, un formato que no se había puesto en el waterpolo, en ese segundo grupo cuando pasas, si no te pones de los dos primeros, caes y es como si no jugaras cuartos de final, pero yo creo que es una manera diferente de exponerlo, tenemos ganas de ver qué tal es, a ver qué tal se nos da, pero no cambiará mucho, sigue siendo el mismo objetivo de siempre que es ganar todos los partidos del europeo para poder llegar a colgarnos el oro.

Pese al nuevo formato no cambiará mucho, sigue siendo el mismo objetivo de siempre que es ganar todos los partidos del europeo para poder llegar a colgarnos el oro.

¿Hay algun cruce, a nivel personal que preferirías evitar? Y al contrario, ¿uno que te gustaría que se diera?

No, yo creo que muchas veces con el rival que a lo mejor más complicado te lo pones, con el que más ganas tienes de cruzarte, con el que más ganas tienes de jugar contra ellas, sí que es verdad que se vaya acercando más a los partidos de las semifinales y la final, esos rivales que tenemos de tú a tú, pero si vienen antes al final el objetivo es el mismo, ganar para poder llegar a lo máximo posible.

Campeonas olímpicas, bronce mundial y subcampeonas de Europa, ¿eso supone un grado extra de presión para la selección?

Yo creo que como equipo lo olvidamos, pero sí que es verdad que al final es la presión, la presión que nos ponemos como equipo, la presión que queremos para cumplir nuestros objetivos... Venimos de hacer temporadas increíbles, de estar siempre arriba en el podio y al final eso es lo complicado, el mantenerte arriba y el seguir ganando pese a todos los cambios y a todos los años que estás arriba, en la élite, en lo máximo.

¿Cómo se está adaptando el equipo al proceso de renovación que está viviendo en los últimos dos años?

La verdad es que muy bien. La dinámica y la manera de seguir trabajando del grupo es igual, Jordi (Valls) que es nuestro nuevo seleccionador, era el segundo y ha estado de segundo durante todos los años que ha estado Miki (Oca) y con los seleccionadores previos, entonces no hemos notado el cambio porque seguimos trabajando de la misma manera, hábitos, técnicamente, tácticamente... la transición que estamos teniendo, con jugadoras que se han ido, jugadoras que se incorporan, está siendo de lo más fácil y de la manera más natural.

Paula Leiton, en el CAR de Sant Cugat / Gorka Urresola

Eres una de las veteranas, ¿qué intentas transmitir a las jugadoras que llegan ahora?

Yo creo que lo que intentamos transmitir es un poquito lo que las mayores en su momento cuando yo entré, me transmitieron. Esa pasión por el waterpolo, las ganas de trabajar, las ganas de seguir superándote individualmente y en equipo, porque al final eso es lo que incorporas, lo que añades al equipo para hacerlo el mejor equipo del mundo. Creo que eso que hemos ido creando, que hemos ido aprendiendo durante tanto tiempo y tantas generaciones que han ido pasando por el waterpolo, es lo que intentamos transmitir a las más pequeñas.

En una palabra ¿Qué es lo que os define como selección?

Yo te diría guerreras, este equipo es un grupo de guerreras, de luchar y de nunca rendirse, de ir con el cuchillo en la boca y al rival que se presente plantar cara y hasta el último minuto.

¿Qué supone para una jugadora como tú tener un patrocinador potente detrás?

Creo que es primordial, creo que es superimportante y que esto no solo ayuda al waterpolo, sino también a mí como deportista a poder seguir creciendo individualmente, porque todo lo que me ayuda Iberdrola en este caso a crecer y a ser mejor jugadora, es lo que después puedo incorporar tanto a mi club, el día a día, como cuando me incorporo con la selección. Esta ayuda que proporciona a todos los deportes, sobre todo minoritarios, que nos cuesta tantísimo a nivel de infraestructura, de poder tener ayudas, de poder tener visibilidad en medios, que se nos conozca es lo que hace Iberdrola, que el deporte femenino sea grande y que cada vez llegue a más niños y niñas que quieran ponerse a jugar a nuestro deporte y que estas fichas federativas sigan creciendo para seguir cosechando muchísimos éxitos.

Tener un buen patrocinador es superimportante y no solo ayuda al waterpolo, sino también a mí como deportista a poder seguir creciendo individualmente, porque todo lo que me ayuda Iberdrola en este caso a crecer y a ser mejor jugadora

¿Te consideras un referente del deporte?

Sí, yo creo que ahora mismo tengo un altavoz muy importante, creo que tengo el deber, tanto dentro como fuera del agua, de transmitir todo lo que a mí el deporte me ha enseñado, todos mis valores y que todos los niños y niñas los puedan coger para poder ver el deporte desde una perspectiva de inclusión, de un espacio seguro y que puedan tener el sueño de poder llegar a conseguir grandes éxitos y todo lo que se propongan.

¿Cómo llevas esa responsabilidad?

Yo lo llevo como algo natural, sigo siendo la misma Paula Leitón, sigo siendo jugadora de waterpolo, sigo viviendo y apasionada por lo que hago cada día y creo que es la mejor manera, ser natural y que lo vean como lo que tiene que ser, que sigo pasándomelo bien con lo que es mi segunda familia, que es mi equipo y seguir siendo la Paula que he sido siempre.

¿Cuál es el objetivo de este equipo que tiene ya todo ganado?

El objetivo a corto plazo ahora mismo es el europeo, si miramos un poquito más adelante en el tiempo te diría Los Ángeles 28' y como éxito o logro que no hemos conseguido, en mi caso, y de muchas compañeras de las que estamos actualmente en la selección, te diría ser campeonas del mundo, lo consiguió la selección del 2013 en Barcelona pero muchas de las que estamos aquí todavía no podemos decir que nos hemos colgado esa medalla.