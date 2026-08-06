Paula Jiménez sigue con su racha de éxitos con el triunfo en el Open del Montseny

El Open del Montseny, prueba puntuable para el R&A y el USGA World Amateur Golf Ranking, y valedera para el Grand Prix de la FCGolf Boy& Girl y Cadete, se disputó en el espectacular recorrido de Golf Montanyà con victoria para Paula Jiménez y Max Ricart después de tres intensas jornadas de juego en el espectacular recorrido de Osona que lució su mejor imagen en las tres jornadas de juego.

La joven jugadora de la FCGolf, Paula Jiménez volvió a mostrar su excelente nivel de juego en el Open del Montseny para llevarse la victoria con un total de 221 golpes, y seguir su magnífica racha de buenos resultados que la han convertido este verano en una de las jugadoras más en forma del golf catalán.

La de Golf Terramar empezó cediendo en la primera jornada a manos de Itziar de Ormaechea, que le sacó dos golpes de ventaja, aunque la reacción de Jiménez no se hizo esperar en la segunda jornada, y puso la directa con vueltas de 75 y 72 golpes este domingo para no dar opción a sus rivales.

Ricart se impone en el torneo masculino

De Ormaechea finalizaba subcampeona, con 230 impactos, sin opción de acercarse a la campeona que sigue acumulando éxitos desde hace algunas semanas. En categoría cadete, el triunfo fue para Lola Cabanes, con 235 golpes mientras que la campeona Girl fue Maria Ros, también con 235 impactos.

Max Ricart se llevó al triunfo en la competición masculina / MONTANYA

En el torneo masculino hubo mucha más igualdad, aunque la victoria final fue para Max Ricart, que invirtió un total de 216 golpes. Una gran vuelta inicial de 68 golpes del jugador del RCG El Prat le permitió controlar el torneo, y dos tarjetas de 74 impactos el sábado y domingo le bastaron para llevarse la victoria en este Open del Montseny que ha contado con una excelente participación.

El subcampeonato fue para Pau Sánchez, que a pesar del 71 del domingo, no le llegó para alcanzar al campeón, para quedarse a solo dos impactos, con 218. En categoría cadete, el campeón fue Kealeboga Mdlulwa, con 225 golpes mientras que el campeón Boy fue Valentí Puig, con 219.