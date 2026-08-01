SUMMER TALKS | Paula Fernández-Ochoa
Paula Fernández-Ochoa: "La vida me ha enseñado a desplegar mis alas, pero no podría hacerlo si no tuviera las raíces"
Paula Fernández-Ochoa, abogada, consultora, deportista de ultrafondo y miembro de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, habla de legado, duelo, salud mental, deporte y propósito de vida en una conversación marcada por la autenticidad
Paula Fernández-Ochoa, hija de Paco Fernández Ochoa y sobrina de Blanca Fernández Ochoa, ha construido un camino propio sin renunciar al legado que lleva en el apellido.
Tu infancia en Cercerilla está muy presente en tu relato vital. ¿Qué queda hoy de aquella niña que creció entre la nieve y las montañas?
Todo. No quiero perder ni un ápice de inocencia. Algo he perdido. El tiempo, la vida. Pero sigo teniendo ese brillo, esa luz, esas raíces que me acompañan.
La vida me ha enseñado a desplegar mis alas, pero no podría hacerlo si no tuviera las raíces. Para mí Cercerilla siempre será hogar, siempre será un recuerdo precioso de infancia, de legado, de valores de familia y valores también de la montaña, de todo lo que es el deporte, que para mí ha sido la mejor escuela de mi vida.
Y tu padre siempre os llevaba a sus hijos a la montaña literalmente a la espalda. ¿Cuándo pasaste de ir en esa mochila a cuestas de tu padre a querer ir por tu propio pie? ¿Y qué cambió en ti ese día?
Uy, esa pregunta es buena. Físicamente, pues en cuanto podíamos gatear, ya mi padre nos quitaba de la espalda al gatear, y en cuanto podíamos sostenernos a caminar y a correr y a esquiar y a todo. Físicamente ha sido así.
A nivel de cuando he dejado de vivir esa vida y ya coger la mía, reconozco que el gran paso, la gran palanca o el gran cambio fue con la muerte de mi padre. Porque aprendí, o fui más consciente de la fecha de caducidad que viene, que tenemos, pero que no sabemos cuándo. Y que muchas veces postergamos sueños o retos o ilusiones por más adelante, a veces por miedo y otras veces porque quizá hemos crecido, nos han inculcado cierto estilo de vida más conservador o hay unas expectativas de gente con todo el amor del mundo que quiere lo mejor para nosotros, pero que muchas veces no hemos puesto freno o límites y hemos visto que no era lo mejor para nosotros.
Entonces la muerte de mi padre me hizo pasar un duelo, pero me hizo más valiente. Y fue cuando dije hasta aquí, voy a ser yo, Polilla, como me llamaban en mi casa, pero con todas las aristas, todos los colores y toda la libertad que necesitaba y necesito para ser feliz.
Y has dicho que heredaste de tu padre la forma de estar en la vida. Si tuvieras que resumirla en una escena vivida con él, ¿cuál sería?
Esquiando. Esquiar con mi padre, aparte que era una delicia verlo, lo que disfrutaba, cómo lo hacía, era la naturalidad, parece que él había nacido ahí, que es cierto casi, pero había nacido esquiando. Pero sobre todo la carcajada, la valentía, el cómo disfrutaba de todo, y luego la enseñanza que también te da el esquí a nivel de vida, de dureza, pero preciosidad, majestuidad, grandiosidad, velocidad, desnivel, cambio, arrasante.
Mi padre tenía una metáfora preciosa o al menos una lectura. Cuando escribió su libro 'La vida, un slalom', siempre decía que la vida es como el esquí, hay que ir pasando puertas, curvas, cambios de penalti, que harán la bajada difícil, pero que jamás, jamás hay que rendirse. Y eso lo he aprendido con él, lo tengo muy presente, y es algo que me agarro muchas veces en momentos de dificultad, en momentos de dureza, en momentos de debilidad.
Y la famosa frase que dijo tu padre antes de ganar la medalla de oro en las Olimpiadas del 72, que dijo, o gano o me mato, ¿qué supone o ha supuesto para ti a lo largo de tu vida?
Todo. Primero, admiración. Es que a mi padre le admiré, le admiro y le admiraré toda mi vida.
Era grande, tenía hambre de vida, tenía hambre de ganar, tenía hambre de competir, y sobre todo era una persona que las medias tintas no servían. Era todo o nada. Y por eso el o gano o me mato es aplicable, evidentemente, en la competición, pero en la vida.
Y eso también me ha enseñado a entender que podemos tener talento, talento que nos lleva a competir, a asumir puestos de trabajo dignos y de responsabilidad, pero lo que hace ir al podio es la actitud. Y esa frase suya es un ejemplo grandioso de actitud, de ganas de dejarse hasta la piel para conseguir sus sueños y sus retos. Entonces lo llevo tatuado a fuego.
¿Qué consejos suyos sigues repitiéndote cuando la vida te exige más de la cuenta?
El que jamás hay que rendirse. Y que somos unos privilegiados. También le han preguntado muchas veces, recuerdo muchas entrevistas suyas, siempre decían, es que esquiar es duro, el deporte no está bien pagado, en el caso del deporte de invierno, pues todo lo que son las condiciones climatológicas también lo hacen más difícil.
Y mi padre siempre decía con un aplomo, decía, soy un privilegiado, yo hago lo que quiero, hago lo que me hace feliz. Duro es estar en la mina, cavando 24 horas bajo tierra, yo estoy haciendo lo que me hace feliz. Y hago felices a muchos otros que se ven identificados conmigo cuando he ganado, cuando viajo, cuando represento a mi país, que mi padre era muy de tierra, muy de territorio, muy de su gente.
Entonces el no rendirse nunca y el agradecer gratitud por lo que tenemos, por la oportunidad del paisaje. Yo también creo que con la madurez voy viendo muchas lecciones que he aprendido a lo largo de mi vida, pero gracias a mi padre he aprendido a subir montañas, en el sentido literal y metafórico de la palabra, y con mi madre he aprendido a disfrutar del paisaje. Porque la vida también es eso, en la vida las durezas que decías, aprender a disfrutar de todo lo demás, aprender a disfrutar del aprendizaje, incluso aunque te caigas, aunque fracases, aunque no salgan las cosas como esperabas, eso es una lección de vida, que claro que la montaña te enseña porque no siempre llegas, porque es difícil, pero saber disfrutar de ese equilibrio de todo es algo que gracias a mis padres puedo aplicar.
Cuentas que su muerte te regaló conversaciones profundas que no crees que hubieras tenido con él si no hubiese sido de ese momento. ¿Cuál de esas conversaciones sigue guiando tus decisiones hoy en día?
Sin duda el cáncer es una enfermedad dura y ojalá no lo hubiéramos vivido, pero como de todo, que también me lo enseñó él, sacar el lado bueno y el aprendizaje y el agradecimiento. A mi padre como era pura adrenalina, fuerza, ilusión, jamás había problemas, solo era actitud y para adelante.
Entonces claro el cáncer y más en su caso fue un cambio muy drástico y le paró y le hizo ver sobre todo, mirar a la muerte de frente y saber que se iba.
Y cuando ya supo y asumió, le costó, porque luchó hasta el final, pero cuando ya sí que vio que se iba fue cuando empezó a hacer ciertas preguntas tan sencillas para mucha gente que pueden ser que tu padre te pregunte si eres feliz, porque jamás lo hablamos, hasta el punto de frases, muchas conversaciones, me has preguntado por una frase, por no irme, es el que a reír no te gane nadie, porque pues insisto, en esta forma de vivir sí me pidió que fuera valiente, que fuera justa, que luchara por los principios y valores que no me los quitase nadie, pero que hiciera todo, todo por vivir mi vida y ser feliz, porque él también agradecía, dice yo me muero con 56 años, pero no me he dejado nada por escribir, he vivido más que todos vosotros juntos, he sido valiente, tiene un precio, pero tiene una recompensa que es la libertad, y entre lágrimas porque se va, pero entre agradecimiento por ese mensaje tan potente y esa fuerza que me dio y que no me quito, le agradezco al cáncer y le agradezco a él que fuera tan generoso, supo vivir pero supo morir, y supo morir dándonos a nosotros una lección de eso, de ganas, de hambre, de seguir disfrutando del regalo de la vida, me emociona todavía por recordarlo, pero es que es así y tengo que dar gracias.
Y tu tía Blanca también fue una figura clave tanto para ti como para tu familia, ¿cómo era vuestra relación?
Era muy bonita porque Blanca ha sido la eterna sonrisa, pura ternura, era fuerte pero muy vulnerable, muy sensible, muy delicada, pero claro, fuerza física y una mochila a su espalda muy dura, de todas las expectativas que tenía la gente sobre ella, con todo el cariño, vuelvo con ciertos paralelismos al mío, pero la gente de ella aspiraba a su oro, su bronce, su campeona olímpica, siempre la mejor, y era la mejor, pero quizá no es lo que ella quería, y nunca puso ese límite, y luego con el añadido de que ya hemos evolucionado, ya sí que podemos hablar de salud mental, pero en su época no era fácil, bueno, no era fácil, no, no se podía, y eso pesa.
Entonces cuando hemos vivido todo lo que hemos vivido y su marcha, te das cuenta de qué importante es hablar las cosas, y qué importante es saber ser vulnerable, por un lado, ¿por qué? Porque primero es reconocer dónde tienes una herida, dónde tienes un dolor, y cómo poder poner remedio, y luego dos, porque cuando compartes, el alivio es mayor, cuando compartes naturalizas mucho más las cosas, afrontas mejor las cosas y puedes ponerle luz.
Entonces su marcha nos enseñó esto, primero a saber pedir ayuda, dos, a saber poner límites, a decir dónde no pasas, dónde no te hace feliz, qué es lo que tú no quieres hacer, y trazar quizá tu camino, y tres, es eso, formar parte de un todo.
A mí mi tía ahora se suicidó, porque ya se puede decir, se suicidó en una montaña que para mí se ha vuelto mágica, se llama La Peñota, con unas vistas muy bonitas, de toda la Sierra de Madrid, que somos allí, la Sierra de Guadarrama, y yo siempre subo, siempre que voy a ver a mi familia subo, y lo hago por ella, porque donde ella se quitó la vida, a mí me da fuerzas, para decir vivo por ti, por mí, por todos los que a veces quizá han visto esa, la solución o la salida a dejar de sufrir.
Entonces creo que es muy importante, a mí me ha enseñado mucho, la tengo igualmente presente, para mí siempre será la campeona, con sus durezas y sus debilidades y su gran corazón, que eso es algo que, fíjate, les une a los dos, a mi padre y a mi tía, y no porque lo diga yo, el cariño de la gente me lo recuerda, ellos fueron muy grandes por sus logros deportivos, pero hay deportistas que ganan títulos y pasan de puntillas, y ellos son dos, entre otros que tenemos, Pau Gasol, Rafa Nadal, hay muchos que han dejado mucha huella, y que han ganado un sitio en nuestro corazón, y de eso es de lo que más orgullosa me siento, de lo que se le quería y de lo buenas personas que eran.
¿Y qué rasgos suyos reconoces en ti?
El temperamento, a veces tengo un pronto y un genio, un carácter y soy muy competitiva. Años luz, evidentemente, al menos de posibilidades, pero de aspiraciones, yo tengo un hambre de vida que no me quito, soy muy resiliente, tengo mucha capacidad de sufrimiento, mucha disciplina, muchas ganas de reírme, y hago todo, todo, soy una disfrutona de la vida, creo que es un regalo, y eso lo tengo de ellos, ellos lo llevaban en el gen, si estuvieran aquí, ya estarían liándola y habría su carcajada, entonces eso lo he heredado de ellos, sin duda.
¿Y qué recuerdo te viene a la cabeza cuando piensas en ella?
Sonrisa, fíjate, pero la veo sonriendo, por ella, pero sobre todo también dentro de su generosidad, la veo sonriendo por nosotros, porque siempre, nosotros y de todos, porque ella no quería molestar nunca, siempre quería que todo el mundo estuviera bien, entonces esa generosidad, el ser capaz de hacer un sobresfuerzo para que nadie se preocupara por ella, lo tengo muy presente y admiro.
¿Y llevas el apellido más olímpico del esquí español? Vamos, por supuesto. ¿Cuándo sentiste que dejaste de ser la hija de Paco, la sobrina de Blanca, para empezar a ser simplemente Paula, y qué tuvo que pasar para que eso sucediera?
Mira, en parte, es que no quiero dejar de ser hija de, ni sobrina de, para mí es un orgullo, y entiendo, muchas veces me preguntan o me piden permiso, oye, ¿te importa que te presente como hija de? No es que no me importe, es que te doy las gracias, es que es algo de lo que yo hago bandera, es algo que a mí me hace muy feliz, porque me siento muy orgullosa.
¿Qué pasa? Que estamos en una sociedad en la que tendemos a darle un sentido peyorativo a todo o negativo, parece, y es cierto, la expresión ser hijo de, es como si te hubieran regalado las cosas, como si no hicieras tú nada y demás, y bueno, quien quiera que lo interprete así, yo lo interpreto como un privilegio y un orgullo.
Entonces para mí ser hija de es, qué suerte tengo, tengo un DNI, un carnet, que me abre, me hace sentir muy orgullosa, y abre muchas puertas, lo hay que demostrarlo, o sea, que está claro que ahí, yo no tengo ningún tipo de complejo, ni quiero dejar de serlo, pero también he aprendido a que el legado sigue no imitando, porque además no tengo sus condiciones, ni aspiraría a ellas, pero sino reinventando, haciendo propio mi camino, ellos esquiaban, competían, yo estoy en la Federación Española de Deportes de Invierno, en la junta directiva, haciéndolo desde mi terreno, desde el copito de nieve que digo yo, no granito de arena, sino el copito de nieve que puedo aportar a los deportes de invierno, todo lo que esté en mí.
Entonces el naturalizar y el llevar con orgullo unos apellidos, creo que a ellos les sigue haciendo grandes, y a nosotros también, yo lo hago desde la más humildad, pero a la vez insisto en ese orgullo y en esas ganas de compartir algo por lo que creo que a todos los puede hacer sentir un sentido, o darle un sentido a toda la inversión que tenemos en el sector deporte español.
Y tu lema, que es que a reír no te gane nadie, ¿quién te enseñó a vivir con esa alegría tan decidida que tú tienes?
Yo creo que eso, yo gordos lo hago, de los más gordos lo ha puesto mi padre, pero la alegría que llevo, sin duda, es por mi familia en general, somos una piña, yo por mi madre, hablo núcleo duro, pero lo hago extensivo, mis tíos, mis primos, porque somos un clan muy, muy, muy sólido, y además muy numeroso, pero yo te diría que por ellos me siento inmensamente afortunada, tengo un tesoro envidiable, puedo decir, que hay familias muy desestructuradas, en la nuestra pues sí, hay divorcios y rupturas, pero lo curioso es que muchas veces nos juntamos en Navidad, ex de, ex de, ex de, nos juntamos todos, pero eso es por el cariño que nos tenemos, siempre hemos sido buenas personas con nuestros defectos y nuestros momentos, y eso es algo que a mí me hace inmensamente fuerte, feliz y valiente también, porque sé que hasta ahí, mira, mi padre siempre me decía, Polilla, vuela, y mi madre siempre me ha dicho que en mí podrás aterrizar, y esa dualidad, esas raíces y alas, ese equilibrio que te da los valores y la solidez de la familia son para mí mi mayor ventaja competitiva y es de lo que más orgullosa me siento.
¿Y qué le dirías a la Paula antes del fallecimiento de tu padre?
He aprendido a tener compasión de mí, y he sido muy dura conmigo misma, soy dura en general, pero conmigo misma en particular he sido mucho, siempre me he puesto unos límites muy altos, sigo poniéndolos, en despachos en los que he pasado, pues como Garrigues, Roca Junyent, o en el deporte de alta competición como estoy en la Federación, el Comité Olímpico, que formo parte, los estándares de excelencia están ahí, y quiero seguir con ellos y aspirar a ellos, pero he aprendido a saber ver que a veces no todo se puede conseguir o de la manera que yo esperaba, y el castigo que yo antes me verbalizaba o me imponía no es el que ahora tengo, con mucho más, insisto, compasión y más mirar con luces largas, de decir, oye, que hay mucho recorrido todavía y que la vida también es esto, la vida también es permitirte o darte ciertas concesiones, porque yo antes era mucho más rígida conmigo misma.
Entonces creo que esto es muy importante para poder llevar un trazado de vida coherente, no busco tanto destino, sino entender que mi vida es camino, yo estoy aquí ahora contigo, Marina, estoy feliz, y estoy disfrutando, no estoy pensando luego va a salir un entrenador, estoy pensando que el momento es ahora y que hagamos de este momento algo que luego yo me pueda sentir orgullosa, que tú puedas estar a gusto y que tenga un sentido, y eso lo he aprendido así.
Y cambiando un poco de tema, afirmas que el deporte ha sido tu mejor maestro, ¿y en qué momento de tu vida sientes que el deporte fue lo que te sostuvo de verdad?
Lo he hecho, o lo he sentido más a la vejez de Iruela, digo yo, es una expresión tanto antigua ahora que la comento, pero mira, con retos como estoy viendo aquí estas imágenes tan, para mí, inspiradoras, el Maratón de Sables, por ejemplo, que fue hace poco, hace tres años, a mí me ha marcado también a fuego, porque era cuando, creo que es muy importante tener sueños a corto, medio y largo plazo, este era uno mío a largo, muy largo, cuando empecé a correr, y va pasando el tiempo, vas luchando, vas ampliando, vas teniendo cada vez más capacidad y un día algo cerca, hasta que llegó el momento, varios motivos que me hicieron animarme, pero por hacerlo más corto, llegó el momento.
Es una experiencia vital, más que deportiva, es una experiencia que te hace también conocerte mucho más, te hace ser más agradecido con la vida, pues porque también somos unos privilegiados, estamos acostumbrados, tenemos agua, aquí no hay agua, abro el grifo, me meto en una cama, aquí no, aquí es todo el entemperio, te llevas tú, es de autosuficiencia, te llevas tú tu comida, te haces tu fuego, duermes a ras de suelo con ocho personas más, dos en haima, unos en fila, y te das cuenta que a pesar de eso eres feliz.
Entonces, quitando el accesorio y quitando todo lo que ahora damos por sentado, cuando aprendes a ser feliz en esas circunstancias, de menos es más, luego es una lección que te hace la vida tan bonita. Hace poco me salió una ampolla, yo ya ni me inmuto, aquí tuve los pies absolutamente infectados, perdí piel, perdí uñas, perdí todo y seguía esto desde el tercer día.
Claro, cuando pasas cosas así, luego aprendes a relativizar tanto ciertos momentos de tu vida que son una gran escuela, y además son carreras que igualan a todos, democratizan al corredor, da igual que tengas dinero, da igual que tengas más o menos entrenos, pues porque es muy mental, pues porque los 50 grados de temperatura nos afectan a todos, pues porque todos dormimos iguales.
Creo que es una lectura y una lección de vida bonita, entonces atreverme a hacer este, luego hice el Everest Trail Race, el año pasado hice El Cruce, que es cruzar de Argentina por los Andes a Chile, son carreras de etapas, carreras largas que eso, que refuerzan una vez más algo con lo que quiero vivir y no me quiero desprender de esa niña, de la inocencia y de la gratitud y de qué paisaje tan bonito y qué fuerte me siento y qué valiente que me he atrevido a ponerme aquí.
Entonces son retos, cada uno a su medida, porque yo no soy de las que dicen que cualquier cosa que te propongas lo consigues, no, o intenta lo que sea, no. Yo lo que digo es busca lo que te hace feliz, que tenga un punto de superación y lucha por ello, y eso ya te hace ganador.
Entonces el atreverme y ponerme en la línea de salida ya me sentí orgullosa, y cuando crucé, evidentemente reconozco, me sentí una auténtica heroína y dije, jo, Paula, si has hecho esto con lo duro que es, qué más se te va a poner por delante, o sea, lucha por tus sueños.
Y me he atrevido a hacerlo y por eso rompí con la dirección que yo llevaba profesional y personal y monté mi consultora, hago charlas motivacionales que nunca había hecho, soy profesora de universidad, soy embajadora de muchas marcas que me patrocinan por los valores que tengo y quizá el espejo en el que mucho consumidor se puede mirar porque soy una persona normal, bueno, extraordinariamente normal, que trabaja, que soy oficinista, que tengo mis horarios, que me gusta el vinito, normal, pero que lucho por mis sueños y que tengo hambre de vida. Yo creo que eso es algo que me caracteriza y ha hecho que de la inspiración que yo he podido tener por mi padre, yo haga mi camino.
¿Y esto es lo que comentas de las marcas personales que tenemos que buscarnos?
Todos tenemos marca, todos. Otra cosa es que sea mejor o peor, que deje más o menos huella, y que esa marca sea nuestra mejor versión. Tú cuando gestionas tu marca personal, que he escrito un libro que se llama 'Vivir corriendo' y explico mi método que son 10 pasos para liderar tu marca que es liderar tu vida. Entonces, cuando todos tenemos, cuando lideramos nuestra marca, lo que conseguimos es nuestro mayor rendimiento, nuestra plenitud vital.
No hay un alto rendimiento si tú eres infeliz y tampoco si solo eres, te dedicas al ocio, esto por algún lado te va a hacer daño, entonces el equilibrio que buscamos. Pero el tercer componente, la tercera pata es que tu marca tenga sentido en esta sociedad y eso pasa por tener un propósito.
Todas las marcas potentes tienen un propósito, corporativas o personales. El mío, tengo muy claro que es acabar con la mediocridad. Entonces yo trabajo para apostar y desarrollar el talento de las personas y de las organizaciones, busco ese don que todos tenemos, lo que ocurre es que a veces o no nos atrevemos a luchar por él o le tenemos perdido y no lo hemos identificado, pero mi objetivo es ese porque me fascina el talento de las personas y me fascina pensar que entre todos podemos acabar con esta mediocridad, que es no tanto la falta de talento, porque muchas veces todos tenemos, sino que es el conformismo de unos por no lograr lo mejor de ellos, no dar su mejor versión y luego sobre todo especialmente en la mediocridad meto a estas personas que ponen palos en las ruedas, que son malos, que no se alegran por tus brillos o tus éxitos sino que al contrario te intentan tapar o te intentan boicotear y consiguen evidentemente que el talento se vaya apagando y me niego.
Entonces, mi objetivo y mi propósito tanto vital como profesional es este, es buscar el don de la gente y de las organizaciones y quiero un mundo mucho mejor.
Y eres abogada, has trabajado en Garrigues y en Roca Junyent, ¿qué tiene el trail running que no tiene ningún máster del mundo para enseñarte a tomar decisiones bajo presión?
Bueno, tiene muchas enseñanzas, entre otras cosas el trail running o incluso yo te diría carreras de ultrafondo, que es de lo que más hago en running, en bici o deporte a larga distancia, es que tú puedes controlarte a ti e incluso de cierta manera, porque las lesiones, cuando te rompes o te dejas de romper, no siempre está todo bajo tu control, ¿no?
Pero sobre todo a mí lo que me ha enseñado es que la climatología, los factores externos que están dentro de lo que es este deporte en sí, pueden ser muy cambiantes y tú tienes que estar preparado para todo. Te tienes que saber adaptar.
En un trail yo he corrido muchas ultras que arriba hacía una ventisca, granizo, frío; abajo... estás 14 horas, 15, y la montaña nunca se sabe qué puede pasar. Por eso hay material obligatorio, tienes que ir con todo.
Entonces, claro, cuando tú eres consciente de que en la misma carrera sol, lluvia, granizo, viento, te pasa gente muy buena, ves gente que está por detrás, gente que está más o menos igual, es tan cambiante y es tan escenario tal cual en tu propia vida porque puedes estar tranquilo y de repente te despiden, hay una quiebra, hay una compra-venta de empresas, entra una absorción y de repente cambia la dirección y tú estás en la calle. Es que es así la vida.
Entonces, cuando tú lo interiorizas y lo disfrutas porque lo aprendes así y luego lo puedes aplicar al resto, es que es un aprendizaje enorme, es una metáfora de vida absoluta y por eso quiero seguir haciéndolo.
Y además con la edad este tipo de carreras se gestionan mejor porque son muy mentales. Evidentemente tienes que tener una condición física, pero son muy mentales porque hay que tener mucho foco, mucha capacidad de mirar con luces largas y de saber salir.
Veo a los más jovencitos que salen totalmente... y digo que la carrera es muy larga, ¿a dónde vas? Y luego a veces vas recogiendo cadáveres y es como la vida.
Creo que también el dosificar, el tener estrategia. Yo, por ejemplo, soy muy buena acabando. Entonces empiezo más o menos bien, alegre, sé que mi carrera está en la mitad porque es cuando ya vas más cansado. Yo lo divido en tres normalmente todas las carreras y las etapas y cuando ya veo que estoy en el último tercio la alegría que me entra... ya sé que mi chip ha cambiado y que ya voy a por todas.
Entonces me conozco. Aprendes a conocerte y a aplicarlo en lo demás.
Y como ya hemos comentado formas parte de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y de la Comisión de Igualdad de la Universidad. Así es. ¿Qué falta todavía en España para que una chica de 15 años quiera correr por una montaña y lo vea tan normal como si lo hace un chico?
Hemos avanzado mucho. De hecho ahora vengo de una tertulia de Donuts and Jocks que hemos estado hablando de las mujeres en el deporte, tanto a nivel deportivo en sí como lo que es toda la industria y el sector que corresponde.
Nos estamos igualando. En niños quizá no hay tanta diferencia. Está habiendo un mayor vacío en la época en la que quizá la mujer decide estudiar más y se plantea la maternidad y da un paso atrás. Ahí es donde, en general, está habiendo más ruptura.
Pero creo que podemos dar grandes pasos en avances a todos los niveles, insisto, no solo ya en el deporte sino en que las mujeres asumamos más puestos de dirección y esto está ocurriendo.
Yo entro en la Federación sin duda por cuotas. Esto es algo así que el sistema va ayudando a que estos pasos se den, pero también porque nuestra Federación, desde el presidente May Peus, usa la palabra que estaba ahí, que está... Yo entendí, yo vi que era algo en lo que se cree, que somos los primeros que queremos que haya mujeres no solo por la oportunidad hacia la mujer sino porque cuando igualamos la sociedad gana.
Entonces pasa por profesionalizar estos clubes, estas entidades, estas asociaciones, federaciones, etc., y por entender que el talento no tiene género, pero para que el talento ahí esté tenemos que estar todos. Hombre y mujer.
Y ya lo estamos. Creo que estamos por buen camino, pero queda mucho por recorrer.
¿Y tú que estás metida dentro de la Federación y del Comité Olímpico? ¿Crees que, ya que es un tema que tanto en tu familia como en toda la gente de tus alrededores os ha tocado vivirlo o aprender a gestionarlo, el tema de la salud mental, crees que se está empezando a gestionar mejor, se está empezando a dar herramientas a los jóvenes para saberla gestionar o todavía es algo tabú?
Ya no es tabú. Sí que se está normalizando mucho, sí se está trabajando tanto en el COE como en federaciones como en clubes. Ya es... no puedo hablar de todas, pero sí la mayoría diría. En la nuestra, sin duda.
Tenemos a disposición de todos los deportistas y del equipo en general, porque no solo compite el deportista, compiten los entrenadores y todos tenemos esa presión, cada uno a su nivel. Pero sí tenemos un equipo de psicólogos y es algo que se habla, que se trabaja y que se incluye en todo desarrollo del deportista.
Nosotros, con la muerte de mi tía Blanca, mi tía Lola ha creado una fundación que se llama la Fundación Blanca y junto con otros deportistas y profesionales lo que están haciendo es dar más voz, sensibilizar y concienciar y hacer ciertos planes de carrera, de acompañamiento a los deportistas, ya no solo después sino durante y sobre todo para trazar un camino antes de dar el salto a la siguiente etapa.
Que es que además llega y llega muy pronto. El deportista de élite, según qué deporte, te jubilas, te retiras de ese deporte muy joven, muy niño, y te queda toda una vida.
Entonces esa transición hay que normalizarla y es la que hay que poner más énfasis porque mucho deportista se ha visto como un jugador derrotado cuando ha pasado esa etapa y ha habido casos como el de mi tía y muchos otros.
A mí me ha gustado... a quien quiero y mando desde aquí un beso, la admiro mucho también, cuando ya ha verbalizado cómo intentó suicidarse y dice: "Oye, yo no lo conseguí, no fui tan valiente como Blanca", pero ahora qué bueno que ha aprendido y qué bueno que ahora pueda ayudar a otros a que no caigan.
Y ahora ya para terminar, en noviembre de 2025 sacaste tu primer libro Vivir corriendo. ¿Por qué decidiste sacarlo en este momento y qué has querido contar con él?
Mi libro me ha gustado, me ha encantado mi primer libro porque es cierto, voy a seguir. Ha sido una experiencia preciosa.
Decidí sacarlo... mira, hay veces que la vida te pone momentos y a mí me lo puso porque llevo muchos años acompañando a profesionales, primero haciendo mi propia marca, mi vida, mi reinvención, muchas lecciones, que llegó un momento en el que quise compartir, quise ponerlo en valor para que los demás pudieran también hacer uso de ello y quizá yo les pueda dar ciertas luces en las sombras que yo he tenido o contar ciertas experiencias que puedan clarificar, acelerar o ayudar a los profesionales a desarrollarse y a lograr ese talento del que yo también lucho, sueño y aspiro.
Mi libro es un compendio de cicatrices, logros, éxitos, en los cuales, porque yo soy muy intensa, en el buen sentido de la palabra, insisto, soy una persona que tengo hambre, que tengo ganas de hacer cosas.
Mi libro sí que propone un método, son diez pasos que siguen un orden lógico y con ciertas pautas y herramientas para poder ir dándolos, pero todos ellos tienen un componente personal, porque además no nos podemos quitar la gorra. No somos dos compartimentos estancos de "ahora soy Paula de ocio" y "ahora soy Paula la consultora". Soy Paula, y Paula está trabajando, está disfrutando, está haciendo su vida.
Siempre explico que la marca es como un puzle en el cual todos tus atributos y tus piezas deben encajar y deben tener una coherencia. Cuando tú gestionas tu marca logras esa coherencia. Entonces yo llegué a un punto vital en el que digo con todo el orgullo del mundo que lo he conseguido, que soy una persona cien por cien coherente y auténtica con lo que hago, lo que digo, lo que pienso, con el precio que tiene pero también la recompensa de esa libertad de la que os he hablado.
Entonces este libro he querido precisamente hacer gala y para poder inspirar y para poder ayudar a otros y poner al servicio de los demás estas herramientas que a mí me han ayudado y con las que quiero avanzar en mi propósito de acabar con la mediocridad y de hacer un mundo mejor.
Y además estoy teniendo una recompensa preciosa de gente que le llega, de gente que le hace feliz, que le conmueve. La semana pasada una lectora que me escuchó en una conferencia, y yo explico en este libro una fábula, no me enrollaré ahora, pero una fábula que es la del colibrí con un mensaje muy bonito. Pues esta lectora me mandó una foto y me dijo: "Paula, me he tatuado el colibrí porque ha significado mucho para mí, me has cambiado la vida, me has hecho ser más valiente y más fuerte y gracias".
Cuando lo vi dije: qué sentido tiene lo que estoy haciendo, qué bonito y qué regalo que a alguien le pueda cambiar y conmover y ayudar de esta manera.
Y nos retroalimentamos, es que yo creo mucho en que formo parte de un todo y que lo que yo puedo ayudar, si ayudo yo también me ayudo y yo soy más feliz y creo en esa forma de hacer.
Entonces el libro para mí fue una oportunidad para lograrlo profesional y personalmente y además que me han acompañado en un prólogo un sabio como es Xavier Marcet y en testimoniales de grandes como Edurne Pasaban, que comentábamos, o Antonio Garrigues o muchos otros profesionales y familiares y amigos que forman mi ecosistema, que forman mi marca.
La marca, cada uno de nosotros, somos un puntito de las personas con las que vivimos. Entonces este libro también es de ellos porque me apoyan, porque me acompañan en el camino y me han enseñado que la vida es compartir.
Hay una película que a mí me tiene también enamorada que se llama Into the Wild, que es Hacia rutas salvajes, que tiene una frase muy bonita que es: "La felicidad sólo es real cuando es compartida". Y con este libro lo he visto, que cuando he compartido lo que llevo dentro y cuando te expones, que también, que te expones mucho en el libro, hablas de amor, hablas de desamores...
Yo siempre digo que cuanto más me abro más me lleno, porque hemos venido a compartir. Entonces si yo abro mi corazón voy a recibir mucho. Cuando ponemos una armadura no nos protegemos sino que nos aislamos y es un aprendizaje, es ponerse también. Evidentemente tiene un riesgo, pero lo que ganas es inmensamente mayor.
Así que este libro es fruto de lo que soy, fruto de lo que quiero ser o, perdón, semillita de lo que quiero ser y a disposición de todos para compartir luz y compartir vida.
Y ya para terminar, que ya lo estás un poco comentando ahora, ¿cómo es la Paula de puertas para adentro cuando no es ni consultora, ni speaker, ni atleta?
Es que soy yo y si hay algo de lo que me puedo sentir orgullosa es que soy muy auténtica.
Y no confundamos autenticidad con "yo es que digo todo lo que pienso, soy auténtico". No. La autenticidad no es eso, porque hay que pensar todo lo que dices, hay que ver si te han preguntado y sobre todo no hay que hacer daño a nadie.
Pero la Paula de puertas para adentro... soy coherente, es lo que te he comentado, con mis peajes y con mis dificultades porque para mí mis valores los llevo a fuego y soy muy intransigente con muchas cosas. Para mí no todo vale, lo cual hace que a veces no logre ciertos retos o no pueda seguir ciertos caminos.
Pero fíjate, lo que más feliz me hace es que cada noche yo me acuesto orgullosa de mí, de saber que me queda mucho, que tengo mucho por aprender y que tengo mucho por dar, pero soy coherente.
Y eso es lo que verás. Me conocerás, soy así aquí, si nos tomamos algo después, si me ves corriendo, si me ves nadando, incluso cuando duermo o sueño. Soy la misma que tienes aquí.
Y eso ha sido también este punto de desarrollo, de atreverme a gestionar mi marca, que es gestionar tu vida.
Entonces aquí me tienes, Paula, es la misma, la misma gorra en todo.
Pues muchísimas gracias, Paula.
A vosotros y gracias al Sport por este canal, por esta voz y por la humanidad, ya no sólo la profesionalidad que tenéis para compartir noticias, sino el punto humano que le estáis dando a todo, que os lo agradezco.
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