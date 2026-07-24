Paul McGrath vuela a Birmingham con una cátedra en 10.000 metros marcha

El catalán Paul McGrath inauguró en Málaga el medallero del Campeonato de España absoluto de atletismo, al proclamarse este viernes campeón de los 10.000 metros marcha en la primera jornada de una cita con unos 800 atletas pertenecientes a 125 clubes.

McGrath ofreció una exhibición de autoridad para revalidar el título logrado el pasado año en Tarragona. Desde los primeros compases dejó claras sus intenciones y, tras endurecer el ritmo a partir del 1.500, rompió la carrera en el paso por el 3.000.

En ese momento dejó atrás de inmediato a Álvaro López y Diego García, subcampeón continental en 2018 y bronce en 2022. A partir de ese momento marchó en solitario hasta la meta con una demostración de fortaleza que confirmó su condición de principal favorito.

El discípulo de Alejandro Aragoneses cruzó la línea de llegada con un tiempo de 38:23.52, registro con el que rebajó en 26 segundos su mejor marca personal y certificó un excelente estado de forma a menos de un mes para el Campeonato de Europa de Birmingham, previsto del 10 al 16 de agosto.

Óscar Martínez, Paul McGrath y Dani Chamosa, los medallistas en Málaga / EFE

El triunfo supone, además, un importante impulso para un marchador que ya cuenta en su palmarés internacional con una medalla de plata en el Europeo de 2024 y otra de bronce en el Mundial del pasado año en 20 kilómetros.

La medalla de plata fue para el sorprendente Óscar Martínez (L'Hospitalet Atletisme), que firmó un crono de 39:03.59, mientras que el bronce correspondió a Dani Chamosa, hermano de Antía (SG Pontevedra), tercero con 39:22.48, ambos con mejores registros personales.

"Estoy muy contento. No es una distancia que haga habitualmente, así que conseguir esta marca y mejorar mi mejor registro en 26 segundos me deja muy buenas sensaciones", comentó Paul McGrath en declaraciones a EFE.

"Este resultado me da mucha confianza. Llego al Europeo con buenas sensaciones y sabiendo que el trabajo está dando sus frutos. Ahora toca recuperar y afinar los últimos detalles", añadió el vigente subcampeón europeo en 20 km marcha.