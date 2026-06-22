Pau Gasol reivindica entornos que faciliten el bienestar infantil: "La opción saludable debe ser también la opción fácil”

La Gasol Foundation Golf Experience ha vuelto a reunir deporte, empresa y compromiso social en una edición que Pau Gasol define como "una herramienta para movilizar recursos y generar conciencia".

El objetivo central es claro: impulsar la misión de la fundación para promover hábitos de vida saludables entre niños y niñas, especialmente en contextos donde las desigualdades dificultan el acceso a entornos sanos.

Gasol recuerda que, según el estudio PASOS, uno de cada tres menores presenta exceso de peso en España, una cifra que exige la implicación de toda la sociedad. El evento, afirma, permite convertir esa preocupación en impacto real.

La complejidad de crecer en entornos saludables

El exjugador alerta de que las nuevas generaciones se enfrentan a un entorno cada vez menos favorable para mantener hábitos saludables. La alimentación equilibrada, la actividad física o el descanso adecuado se ven condicionados por factores sociales, culturales y ambientales.

Por ello, Gasol insiste en que no se puede responsabilizar únicamente a las familias. Escuelas, espacios públicos, políticas y cultura deben alinearse para que la opción saludable sea también la opción fácil.

Un encuentro que fortalece los cuatro pilares de la Fundación

La Gasol Foundation trabaja desde la investigación, la intervención directa, la sensibilización social y la incidencia política. La Golf Experience contribuye a reforzar cada uno de estos ámbitos, no solo por la recaudación, sino por su capacidad para generar alianzas con organizaciones y líderes comprometidos.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12/06/2026.-El ex jugador de baloncesto Pau Gasol, presidente y cofundador de Gasol Foundation, saluda a los aficionados después de realizar el golpe de honor para que de comienzo el Gasol Foundation Golf Experience, torneo benéfico de golf que llega por segundo año consecutivo.- EFE/ A.Carrasco Ragel / A.Carrasco Ragel / EFE

Gasol subraya que los grandes desafíos sociales requieren colaboración, y este evento se ha convertido en un punto de encuentro para sumar voluntades en favor de la salud infantil.

El valor del golf como espacio de conexión

Celebrado en La Hacienda Links Golf Resort, el evento utiliza el golf como eje de la experiencia.

Para Gasol, el deporte tiene una enorme capacidad para conectar personas y generar conversaciones que trascienden la competición.

El entorno del resort, con un campo de prestigio internacional, favorece la creación de relaciones y proyectos con impacto.

Fairmont Residences La Hacienda, un aliado estratégico

El apoyo de Fairmont Residences La Hacienda, las primeras Fairmont Residences de Europa, ha sido clave en esta edición. Sus 31 villas privadas frente al Mediterráneo forman parte del escenario del evento y ofrecen un entorno que combina privacidad, naturaleza y bienestar.

SAN ROQUE (CÁDIZ), 12/06/2026.-El ex jugador de baloncesto Pau Gasol, presidente y cofundador de Gasol Foundation, da el golpe de honor para que de comienzo el Gasol Foundation Golf Experience, torneo benéfico de golf que llega por segundo año consecutivo.- EFE/ A.Carrasco Ragel / A.Carrasco Ragel / EFE

Gasol destaca la afinidad de valores y la voluntad del partner de generar impacto positivo más allá de su actividad empresarial. Su implicación ha permitido ofrecer una experiencia de alto nivel y un espacio idóneo para el networking y la colaboración.

Bienestar, naturaleza y desconexión: un estilo de vida en auge

Gasol reconoce que hoy se valora más que nunca un estilo de vida vinculado al bienestar, el deporte y el contacto con la naturaleza. Tras una carrera exigente, afirma que la tranquilidad, la privacidad y un entorno natural auténtico son esenciales para desconectar.

Las villas de Fairmont Residences La Hacienda, concebidas para combinar servicios, comodidad y entorno, representan ese tipo de espacios que facilitan el descanso físico y mental.

Una nueva etapa centrada en el presente y el propósito

Tras más de dos décadas de competición al máximo nivel, Gasol asegura que ahora valora especialmente el presente: su familia, sus amigos y los proyectos con propósito. Entre ellos, la labor de la Gasol Foundation ocupa un lugar central.

Contribuir a que más niños y niñas crezcan en entornos saludables es, afirma, una de las etapas más gratificantes de su vida.