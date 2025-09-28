Golf
Pau Gasol no se pierde el desenlace de la Ryder Cup
La ex estrella de la NBA está disfrutando del torneo acompañado de su esposa y dando ánimo al equipo europeo, a la espera de poder celebrar la victoria esta noche
Si hay miles de aficionados estadounidenses apoyando al conjunto de Keegan Bradley, hay uno al que conocen perfectamente de su paso por los Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers, que está animando al equipo europeo y no se esconde para nada.
Nos referimos a Pau Gasol, un fanático del golf después de poner punto y final a su carrera en el basket, y que está disfrutando de este deporte, compitiendo a la mínima ocasión que puede y también aprendiendo de los mejores.
Antes de la disputa de la Ryder, tuvo la oportunidad de jugar un partido de famosos en el campo de la Ryder, una oportunidad muy especial para un amateur y aficionado a este deporte.
Por ello, no se ha querido perder la oportunidad de disfrutar en directo de la Ryder Cup con una invitación de European Tour, ya que el mítico pívot ya mostró su total predisposición para ayudar a la promoción de la Ryder Cup 2031 que se disputará en Camiral Golf, en Girona.
Comprometido con la Ryder 2031
El ex del Barça también estuvo trabajando para conseguir la concesión del torneo para la edición de dentro de seis años, y no quiso perderse la oportunidad de vivir en primera persona un acontecimiento de este calibre, acompañado de su esposa.
El jugador tuvo la oportunidad de saludar a los jugadores de ambos equipos, y también se cruzó con otro gran aficionado al golf como el cocinero José Andrés, que también se encuentra apoyando a Europa.
Lo que no sabemos es si se cruzó con la gran ex estrella de los Chicago Bulls, Michael Jordan, que se dejó ver en las dos primeras jornadas, aunque no apareció en ningún momento este domingo, posiblemente, de vuelta a casa al ver la tremenda superioridad europea antes de los individuales de este domingo.
