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GOLF

Pau Gasol impulsa el Gasol Foundation Golf Experience, el torneo solidario que une deporte y solidaridad en Cádiz

El evento, que tendrá lugar del 12 al 14 de junio en Cádiz, tiene como objetivo recaudar fondos para promover hábitos saludables en la infancia

Pau Gasol impulsa el segundo torneo benéfico de su Fundación en Cádiz

Pau Gasol impulsa el segundo torneo benéfico de su Fundación en Cádiz / GASOL FOUNDATION

Ramon Palomar

Ramon Palomar

La Gasol Foundation organiza una nueva edición de su torneo solidario de golf, el Gasol Foundation Golf Experience, que se celebrará del 12 al 14 de junio en La Hacienda Links Golf Resort (Cádiz, Andalucía).

Impulsada por Pau Gasol y Marc Gasol, la iniciativa reunirá durante tres días a deportistas y líderes empresariales en una propuesta que combinará solidaridad, competición y networking de alto nivel. El programa se desarrollará en torno a diferentes jornadas de golf, complementadas con espacios diseñados para fomentar la conexión entre los asistentes en un entorno cuidado y exclusivo.

El torneo nace con un objetivo claro: recaudar fondos para impulsar los programas de la Gasol Foundation, centrados en la promoción de hábitos de vida saludables y la reducción de las desigualdades en salud infantil. 

Exceso de peso infantil

Se trata de una labor especialmente relevante en España, donde uno de cada tres niños y niñas presenta exceso de peso, una problemática que la fundación aborda desde hace más de una década mediante la transformación de los entornos en los que crece la infancia. 

Pau Gasol, jugando al golf en el torneo benéfico de su Fundación que alcanza la segunda edición

Pau Gasol, jugando al golf en el torneo benéfico de su Fundación que alcanza la segunda edición / GASOL FOUNDATION

Según resultados del estudio PASOS en población de 8 a 16 años, en Andalucía, la situación es aún más preocupante: un 38,8 % de los menores presenta exceso de peso, por encima de la media nacional (34,7 %). En concreto, el 21,9 % tiene sobrepeso, el 13,6 % obesidad y un 3,3 % padece obesidad severa, más del doble que a nivel nacional en esta última categoría (1,6 %). La Encuesta Nacional de Salud confirma esta tendencia, situando la prevalencia de obesidad tanto en población infantil como adulta por encima de la media estatal.

El evento refleja los cuatro pilares de la salud que promueve la Gasol Foundation: la actividad física, las horas y la calidad del sueño, la alimentación equilibrada y el bienestar emocional.

"Mejorar la vida de los niños"

“Esta edición del Gasol Foundation Golf Experience refleja lo que queremos construir desde la fundación: un espacio donde deporte, compromiso social y colaboración se unen para generar un impacto real. Más allá del torneo, es una oportunidad para crear alianzas con propósito y mejorar la vida de muchos niños y niñas y sus familias”, explica Pau Gasol.

Hacienda Links es el escenario del torneo que llegará en junio próximo a tierras gaditanas

Hacienda Links es el escenario del torneo que llegará en junio próximo a tierras gaditanas / GASOL FOUNDATION

El Gasol Foundation Golf Experience es un torneo de golf exclusivo que combina deporte, solidaridad y alto impacto mediático, impulsado por la Gasol Foundation junto con su presidente y cofundador, Pau Gasol. Se trata de una experiencia única que reúne a deportistas de élite y líderes empresariales comprometidos con la promoción de la salud infantil. 

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Este 2026 se celebra la segunda edición de una iniciativa que busca generar un impacto real en la vida de las personas. 

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