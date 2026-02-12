Pau Gasol compite con las estrellas del PGA Tour en Pebble Beach

Pau Gasol ha dejado los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Italia para regresar a Estados Unidos para unirse a las grandes estrellas del golf del PGA Tour, para disputar como amateur invitado el AT&T Pebble Beach Pro-Am, que arranca este jueves en los espectaculares recorridos de Pebble Beach Golf Links, y el Spyglass Hill, en California.

La ex estrella de la NBA forma parte de los 80 invitados amateurs que compiten junto a los mejores profesionales del PGA Tour, y dónde estará el número uno del mundo, Scotttie Scheffler, el norirlandés Rory McIlroy, o Justin Rose, reciente ganador del Farmers Insurance, del circuito estadounidense.

Gasol, que cuenta con handicap 10, jugará las dos primeras jornadas junto al profesional colombiano Nico Echavarría, en una competición paralela donde suma junto al amateur y al mismo tiempo compite con sus compañeros profesionales, por un torneo que reparte nada menos que 20 millones de dólares.

El golf, su nueva pasión

Gasol, que ha hecho del golf una de sus grandes pasiones tras su retirada del baloncesto profesional, compite como uno de los amateurs invitados en la parte ProAm del evento, la cual se juega durante las dos primeras jornadas del torneo.

La ex estrella de la NBA compite con amateurs y profesionales en diferentes torneos, como en Valderrama / dpwt

El exbaloncestista español figura en la lista de 80 celebridades amateurs que forman parte del torneo, junto a nombres del deporte, la cultura y la política, como Travis Kelce, Steve Young o Condoleezza Rice, entre otros.

Pau Gasol juega de manera regular este deporte al que llegó de la mano de su esposa, que le dio sus primeras nociones del juego, para 'engancharse' completamente, y ser un asíduo en las grandes competiciones, e incluso él mismo ha organizado su propio torneo de celebridades para recoger fondos para su Fundación.

Gasol también se ha implicado en la promoción de la Ryder Cup 2031 que se disputará en Camiral Golf (Girona) y donde ya estuvo en la presentación del torneo que se jugará en el recorrido gerundense dentro de cinco años y que enfrentará a los mejores jugadores estadounidenses ante los mejores europeos.