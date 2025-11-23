Patrick Tuor, entrenador de culturismo y experto en fitness: "Joan Pradells será un top-10 del Mr. Olympia muy pronto"

Patrick Tuor no es precisamente un "gurú de gimnasio" más en redes sociales. Su nombre pesa en el circuito profesional del culturismo porque viene avalado por una doble trayectoria: primero como campeón del mundo y profesional IFBB Pro; después, como uno de los preparadores más influyentes de la escena actual, creador de un método propio y responsable de la puesta a punto de varios campeones del Mr. Olympia.

Nacido en Suiza en 1972, el salto al culturismo profesional de Tuor le llevó a competir en el World Pro de San Marino en el año 2000, compartiendo escenario con figuras de la talla de Ronnie Coleman o Jay Cutler. Aquella etapa como pro se prolongó hasta comienzos de los 2000. Desde el momento de su retirada, recondujo su carrera hacia el otro lado del escenario. Abrió gimnasios y tiendas de suplementación en Suiza y empezó a centrarse en la preparación de otros atletas. Es en ese momento cuando nace también su sello como entrenador: el sistema SST (Sarcoplasma Stimulating Training), un método de entrenamiento diseñado para maximizar la hipertrofia sarcoplasmática mediante un alto tiempo bajo tensión, mucha densidad de trabajo y el uso encadenado de técnicas de alta intensidad. Este enfoque, respaldado por literatura científica y por los resultados de sus atletas, ha contribuido a forjar su imagen de técnico metódico, casi “científico”, dentro del culturismo.

Se le atribuyen decenas de victorias en competiciones profesionales y decenas de tarjetas profesionales logradas por sus pupilos. Entre sus casos de éxito más recientes está el estadounidense Keone Pearson, campeón del Mr. Olympia '212' en 2023 y 2024. A lo largo de su carrera ha trabajado también con nombres destacados del Open y de Classic Physique, consolidándose como un entrenador al que recurren tanto promesas como estrellas ya consagradas.

En ese escenario, Patrick ha sido preguntado en un podcast sobre la progresión de uno de los atletas más mediáticos del momento no sólo en España si no a nivel internacional: Joan Pradells. A pocos días de su competición en el Japón Pro y tras su segundo lugar en Rumanía, el joven valenciano de 28 años ha sorprendido hasta a los que ya lo han visto todo en este mundillo.

Joan Pradells competirá junto a Shaun Clarida en Japón / @shaunclarida / @joanpradells

"Joan tiene muchas cualidades destacables, probablemente una de las mejores estructuras en el culturismo Open actual. Sus poses frontales son fenomenales, sobresalientes, e incluso la condición de frente es muy buena. Creo que será un top-10 del Mr. Olympia muy pronto si sigue trabajando. Todavía hay diferencia entre sus poses de frente y de espaldas, él ya es un gran culturista. Esa primera impresión, esa pose relajada con esa amplitud y ese doble bíceps ya es el 50% de una competición. Va a ser difícil ganarle".

De cara a una posible predicción sobre la competición de Japón, Tuor no quiso mojarse sobre el orden de clasificados pero sí dio su top-4: Joan Pradells, Mark Hector, James Hollingshead y Shaun Clarida. Lo que está claro es que, salvo sorpresa mayúscula Joan va a pelear por los primeros puestos.