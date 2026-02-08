Patrick Reed gana en Qatar y ya suma dos victorias este año en el DP World Tour

Patrick Reed sumó este domingo en Doha la segunda victoria de la temporada en el DP World Tour después de imponerse en el Qatar Open, con un total de 272 golpes (-16), y seguir mostrando su confianza en un circuito en el que se siente cada día más a gusto a pesar de haber pedido regresar al PGA Tour.

El estadounidense ganó hace un par de semanas el Hero Dubai Desert Classic, cuando todavía no había anunciado su salida del LIV Golf, donde se suponía que tenía que volver esta temporada. Aunque Reed anunciaba por sorpresa que no había llegado a un acuerdo para renovar su contrato con el circuito saudita y que el PGA Tour le abría las puertas para volver aunque no podrá hacerlo hasta mediados de 2026.

La semana pasada volvía a estar en disposición de ganar en el Bahrein Championship aunque no se pudo imponer en el play-off de desempate, y este domingo no dejó pasar la oportunidad para sellar el segundo triunfo.

"Espero ganar más"

“Esta pequeña racha que he tenido, dos victorias y un segundo puesto, es increíble. No podíamos pedir más de lo que hicimos”, dijo. “Es especial venir aquí, especialmente para conseguir dos victorias al principio de la temporada, y espero que haya mucho más por venir”.

El ganador del Masters en 2028 es miembro vitalicio del DP World Tour, se siente muy bien tratado en el circuito europeo, y seguirá jugando torneos, y más si sigue ganando como ha logrado en estas primeras semanas de la nueva temporada.

Reed sacó dos golpes de renta a Calum Hill, y cuatro al malagueño Ángel Ayora, que volvió a estar en las primeras posiciones en el torneo en Qatar, con un total de 276 golpes (-12). Por detrás, Bacho Elvira finalizaba decimosegundo, con -10 y Rafa Cabrera-Bello, en el puesto 34, con -5.