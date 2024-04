Patricia Cazón: "Con las mujeres parecía fácil traspasar la línea del respeto, y eso se acabó"

Patricia Cazón (Zotes del Páramo, León, 1980) es periodista del 'Diario AS' desde hace veinte años. Y hace poquito que sacó a la luz un libro muy especial, repleto de historias que merecen ser contadas. Historias de mujeres deportistas que dieron su vida para dejar huella en cada una de sus disciplinas. Porque las Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Garbiñe Muguruza, Mireia Belmonte, Carolina Marín, Ana Peleteiro... no estarían donde están hoy si no fuera por unas tales Conchi Amancio, Lilí Álvarez, Blanca Fernández Ochoa, Teresa Perales, y muchísimas otras más, que hicieron que su camino fuera un poquito más fácil - aunque para ellas no lo fuera.

¿Qué te hizo querer escribir este libro? ¿Hacía tiempo que tenías la idea de tirar este proyecto adelante?

Este libro comprende una serie de entrevistas que Alfredo Relaño, cuando todavía estaba en el diario, me encargó para recordar a las grandes mujeres en el deporte español en la mayoría de sus especialidades. Para recordar a las grandes pioneras, muchas veces olvidadas o circunscritas solo a su tiempo. Pero todo se paró cuando, meses después, Alfredo dejó de ser director del periódico. Y con el tiempo, la editorial ‘Penguin Random House’, a través de Álex Martínez Roig - una persona muy importante en mi vida porque siempre ha confiado en mí, como Alfredo, sin mirar mi género - me planteó la posibilidad de llevar esas entrevistas a un libro. Entonces cogí algunas de las entrevistas que hice, componiendo una lista con las historias que yo no quería que faltaran.

¿Y qué me dices del título? ¿Cómo se te ocurrió la comparación con el salmón? ¿Tenías otras ideas?

La verdad es que cuando se me pasó por la cabeza dije ‘no, no, no sé si habrá alguien que lo entienda’. Pero empecé a explicárselo a la gente y me di cuenta de que quien de primeras lo entendía le encantaba y quien no, un par de días después venía y me decía ‘oye… me gusta mucho eso de las mujeres salmones’. Y yo creo que el nombre de ‘pionera’ a la mujer se le queda corto, porque además de primera en algo ha estado siempre nadando a contracorriente. Quería que fuera un título que te quisieras leer cuando lo vieras en las librerías.

¿Cuál fue la historia que más te impactó? ¿Por qué?

Pues mira, me impactó… A ver, hay historias… Todas son tremendas, de verdad. Todas están llenas de cosas. Mujeres que reciben insultos de la grada o de las redes sociales, mujeres que tenían que hacerse la cama antes de competir, mujeres que no tenían ropa de mujeres, mujeres que tenían que lavar ellas mismas su ropa… Fíjate que duro, ¿eh? Con la historia de Blanca Fernández Ochoa, que cuenta que su hermana Lola, se me caían las lágrimas. O Virginia Torrecilla, que era referente en una Selección en la que ya estaba Alexia, y tuvo que enfrentarse a algo tan duro como el cáncer, y luego al accidente de su madre. Y lo contaba todo con tanta entereza, diciendo ‘yo no quiero dar pena, yo quiero contarle a la gente que uno se levanta’. Todas tienen mucha particularidad, pero hay una que es la de Alba Palacios, la primera futbolista transexual federada en España. Y te impacta de sobremanera, porque es una lucha vital.

Es la que más te llegó.

Ella me contaba que entró en el Ramón y Cajal para comenzar el proceso de cambiar de género, y acoplar su cuerpo a lo que su cabeza siempre había sido, porque ella nació Álvaro, pero siempre se sintió Alba. Y cuando entró al hospital lo primero que dijo fue: ‘Por favor, ¿me podéis sacar esto de aquí?’. Es muy duro, porque la estaba escuchando y ella decía que ha tenido que luchar contra más machismos que incluso los de las propias mujeres. Tiene que luchar contra la sociedad que no entiende y también contra mujeres que tampoco entienden que una mujer transgénero no puede competir con mujeres.

Conchi Amancio fue la primera futbolista de ‘verdad’, pero no tiene tal reconocimiento. ¿Qué te parece que haya muchas deportistas que no tienen ni han tenido el reconocimiento que se merecen?

En aquel partido en Boetticher, Conchi Amancio marcó cinco goles y después apareció en la portada de ‘MARCA’ con ese sobrenombre masculino. Aquello fue en 1970. Y cuando Virginia Torrecilla quiere empezar a jugar a fútbol no sabe que hay equipos solo para niñas. Por lo que es llamativo que tantos años después de aquello todavía haya sido tan complicado que se haya roto la barrera. Pero, ¿dónde están esas mujeres que han jugado al fútbol y han sido olvidadas u ocultadas? Es muy importante que las pongamos en su sitio. Y yo con este libro pretendo que, cualquiera que lo tenga en su mano, diga: ‘Hay que darle las gracias a las mujeres que hicieron que el camino estuviera más liberado’.

Conchi Amancio, en una imagen de archivo / Agencias

El Mundial femenino ha sido un antes y un después para el deporte. Primero, porque la lucha de María Teresa Andreu, Conchi Amancio o Amelia del Castillo no fue en vano y, segundo, por la lucha de las 23 y de las que no estuvieron en el torneo y después del mismo. ¿A qué niveles crees que ha influido e impactado en el deporte?

Y en la sociedad en general. Porque, al final, el deporte es un vehículo de la sociedad y las cosas que suceden en él dejan su sello. Y es que hace hasta cinco años - y ya no me voy a diez - las niñas cuando querían una camiseta de fútbol, se ponían el nombre de Messi, Cristiano, Griezmann… No había mujeres, aunque las hubiera. Porque las había. Jenni Hermoso no es un referente ahora del fútbol. Es, para mí, uno de los grandes referentes del Atlético. Llevo veinte años haciendo información del Atleti y recuerdo perfectamente que ella marcó el gol que subió al equipo a Primera. Pero no veíamos su nombre a la espalda de las niñas… hasta ahora.

Y el ‘se acabó’.

Se oía en diferentes sectores. La ‘pataleta’ de las quince, la carta… Y con el tiempo se demostró que ellas lo único que piden es ser consideradas como profesionales, no solo como chicas que juegan a fútbol. Lograron ser campeonas del mundo, en la tercera vez que España estaba en un Mundial. Y qué mérito tienen. Cuando ganaron y pensaban en todos los testimonios de tantas mujeres que yo tenía en mis manos, decía, ‘es que lo que están diciendo estas mujeres con las que yo he hablado y lo que están demostrando esas mujeres que estoy viendo en la tele…’

Llegó tarde, pero llego…

Todavía queda mucho, mucho… En el libro hay una frase que yo repito mucho, que me dijo Paloma del Río - que suele leer el 8 de marzo pero no sabe de quién es - porque le parece que resume todo muy bien: ‘Porque fueron somos, porque somos fueron’.

Jenni Hermoso celebra su gol ante República Checa / @SEFutbolFem

Y, a día de hoy, solo nos acordamos de algunas deportistas cada cuatro años, cuando son los Juegos Olímpicos. ¿Qué te parece?

Tengo la sensación, sobre todo después de haber escrito el libro, de que los éxitos de las mujeres se olvidan muy rápido. ¿Por qué digo esto? Porque todo el mundo sabe quiénes son Ángel Nieto o Manolo Santana. Han quedado como referentes del deporte, pero Maripaz Corominas, por ejemplo, que fue coetánea a ellos y fue la primera deportista española en participar en una final olímpica de natación, no se la recuerda como se la recuerda a ellos. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque solo forman parte del momento en el que ganan. Por eso he escrito este libro, porque no quiero que se les olvide. No podemos olvidar lo que nuestras mujeres han hecho y están haciendo, porque va mucho más allá del deporte.

Y la última. Amaya Valdemoro dijo que “las mujeres estamos perdiendo el miedo a hablar”. Años atrás parecía impensable.

Forma parte de la historia del deporte femenino - la destitución de El Cholas, el maltrato de Lucas Mondelo o el beso de Rubiales a Jenni Hermoso -. Gracias a las mujeres de la Selección y de tantas otras mujeres que han dicho ‘hasta aquí’. Una cosa es la exigencia máxima como tiene que tener el deporte de élite, y otra cosa es pasar la línea del respeto. Y ha parecido siempre que con las mujeres era muy fácil traspasarla. Y eso se acabó.