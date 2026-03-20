El Patí Vilanova celebra 75 años reviviendo sus grandes éxitos

El Patí Vilanova celebró este jueves sus 75 años de historia con un emotivo doble acto en la fachada marítima de la ciudad, en una jornada marcada por el recuerdo, el orgullo de club y la reivindicación de una trayectoria que forma parte de la identidad deportiva local.

La celebración arrancó en la explanada situada frente al Hotel Ceferino, el mismo lugar donde el 19 de marzo de 1951 se disputó el primer partido de la historia del club. Allí se dieron cita directivos, jugadores y jugadoras, exmiembros de la entidad, aficionados y representantes institucionales, con la presencia del concejal de Deportes, Miguel Ángel Iglesias.

El acto sirvió para recrear aquel primer encuentro, en el que el Patí Vilanova cayó por 4-6 ante el Frente de Juventudes Sitges, un resultado anecdótico frente al verdadero valor simbólico de aquel día, que marcó el inicio de 75 años de historia.

La recreación reunió a jugadores de los primeros equipos y de la base, junto a dos invitados especiales como Josep Lluís Delriu y David Aguilar. El historiador Miquel Altadill recordó de memoria la alineación de aquel primer equipo, mientras que el exjugador Manel Silvestre evocó cómo se vivían los partidos en aquella pista. También tuvo protagonismo Juanjo Zapatero, que mostró uno de los carteles originales conservados de aquel encuentro fundacional.

Acto 75 aniversario CP VIlanova / Gerard Muñoz Chércoles

Tras este primer acto, la celebración se trasladó al Pòsit de Pescadors, donde tuvo lugar una parte más íntima del aniversario. Allí se vivió uno de los momentos más emotivos de la noche con el recuerdo de los grandes éxitos del club, como la conquista de la CERS y la segunda Copa de la Reina.

Delriu y Cate Ortega, capitanes en aquellos títulos de 2007 y 2018, revivieron el momento levantando de nuevo los trofeos. Ortega destacó la emoción de conquistar el título en casa, mientras que Delriu definió la CERS como “la recompensa al trabajo y una felicidad inmensa”, expresando además el deseo de poder repetir un éxito similar en el futuro.

Espelmes CPV 75 anys / Gerard Muñoz Chércoles

La celebración no estuvo completa sin el tradicional pastel de aniversario y las 75 velas, que fueron sopladas por el exjugador Julio Minella, el presidente Pau Viadel y el joven del planter Àxel Ruiz, simbolizando el pasado, presente y futuro del club.

El acto también sirvió para presentar el himno del 75 aniversario, una iniciativa impulsada por Miki Alemany con la voz de Sergi Ramírez, del grupo Veneno en la piel. La nueva canción, que ya está disponible, sonará en el pabellón en los próximos partidos del equipo.

Noticias relacionadas

El cierre corrió a cargo de Miguel Ángel Iglesias y del presidente Pau Viadel, quien quiso tener un recuerdo especial para todas las personas que han formado parte del club a lo largo de estas siete décadas y media. Una celebración que dejó claro que la historia del Patí Vilanova sigue muy viva y ligada a la ciudad.