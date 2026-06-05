Pathirage 'revienta' la jabalina, Lyles convence y los españoles progresan

La Diamond League vivió este jueves su primera etapa europea con la Golden Gala en el Olímpico de Roma, después de las dos primeras sesiones en tierras chinas (Shanghai y Xiamen) y de la de la pasada semana en Rabat, capital de Marruecos.

La gran figura fue el esrilanqués Rumesh Tharanga Pathirage en otra muestra de que la jabalina ya dejó de ser europea, tras los éxitos del keniano Julius Yego, el indio Neeraj Chopra, el granadino Anderson Peters, el trinitense Keshorn Walcott y el pakistaní Arshad Nadeem.

La nueva sensación de la temporada envió el dardo a 92,62 metros, nueva mejor marca del año, récord nacional de Sri Lanka y mejor lanzamiento desde hace casi dos años, cuando Nadeem reinó en los Juegos de París con 92,97m. A años luz, Peters fue segundo con 83,91.

Noah Lyles brilló en el Olímpico de Roma / DIAMOND LEAGUE

Uno de los iconos de la noche era el debut al aire libre de Noah Lyles, el tricampeón mundial en Budapest'23 que no pudo reeditar su hazaña en los Juegos de París al sufrir un problema médico tras ganar el hectómetro. El estadounidense ganó y convenció en 100 lisos con 9.88.

Los tres españoles

Quique Llopis, subcampeón mundial de 60 vallas, dio otro paso adelante en unos 100 metros vallas en los que peleará por el oro continental en los Europeos de Birmingham. Tras debutar con 14.42 en Shangai y bajar a 13.36 en Xiamen, el valenciano fue tercero en Roma con 13.32.

Fue una carrera muy accidentada, en la que el estadounidense Jamal Britt pudo provocar una lesión grave al nipón Muratake en su caída. Por delante, el estadounidense Trey Cunningham maravilló con el primera marca por debajo de 13 segundos de su vida (12.98).

Jaël Bestué ya es un referente del atletismo español / INSTAGRAM

La segoviana Águeda Marqúes fue de menos a más en los 1.500 metros para acabar décima con 4:03.62, su sexta marca de siempre y mínima de la RFEA para el Europeo. Con Marta Pérez y Esther Guerrero embarazadas, esta marca parece un billete seguro para Birmingham.

La catalana Jaël Bestué disputó unos 200 de enorme nivel. Con el hándicap de correr por una calle interior, fue sexta con 22.98 en su debut al aire libre, aún lejos de sus 22.19 de 2025. Por delante, victoria de la santaluciense Julien Alfred, única por debajo de 22 segundos (21.93).

Más estrellas

En el resto de pruebas, destacó la victoria de la etíope Likina Amebaw por 13 centésimas en 5.000 con 14:18.41 tras un gran duelo con su compatriota Aleshign Baweke. Una pena, ya que lleva años instalada en tierras españolas y ha tratado de conseguir la nacionalidad sin éxito.

También brilló la británica Georgia Hunter Bell en 1.500 con 3:58.63, por delante de la polaca Klaudia Kazimerska (3:59.24) y de la controvertida transgénero estadounidense Nikki Hiltz (3:59.26), mientras que la eslovaca Emma Zapletalova se exhibió en 400 vallas con 52.58.

El italocubano Andy Díaz ganó 17,59 en un triple en el que se echa de menos al campeón olímpico hispanocubano Jordan Díaz, mientras que el transalpino Leo Fabbri en peso (22,14) por delante de los estadounidenses Kovacs (21,87) y del 'recordman' mundial Crouser (21,50).

Saraboyukov es cada vez más realidad / DIAMOND LEAGUE

Además, triunfos para el italiano Matteo Sioli en altura (2,28), la británica Molly Caudery venció en pértiga con 4,80 (lo mismo que saltaron la australiana Kennedy y la suiza Moser), el búlgaro Bozhidar Saraboyukov en longitud (8,26) y la jamaicana Megan Tapper en 100 vallas (12.50).

Por último, también se impusieron la emergente noruega Henrietta Jaeger en 400 lisos con 49.60 (la que llevó a su país al oro en los World Relays por delante de España en 4x400) y el francés Gabriel Tual en 800 (1:43.66).