El pastizal que gana el campeón del Mr Olympia 2025

El Mr. Olympia es la cumbre del culturismo profesional y el escaparate donde se miden los físicos más prodigiosos del planeta. Esta competición nació en 1965 con un cheque de apenas 1.000 dólares para Larry Scott y hoy congrega a millones de espectadores en streaming y a las marcas más potentes del sector en un mismo fin de semana. En 2025, el evento ha regresado a Las Vegas y lo ha hecho con más expectación que nunca.

Con los ganadores ya confirmados en las categorías y todo el debate zanjado sobre los nuevos campeones, es momento de repartir los premios a quienes se lo han ganado en las 11 divisiones del campeonato: Mr. Olympia (Men’s Open Bodybuilding), 212 Olympia, Classic Physique, Men’s Physique, Ms. Olympia (Women’s Bodybuilding), Women’s Physique, Fitness, Figure, Bikini, Wellness y Pro Wheelchair.

El dato clave y el más morboso, el que todo el mundo pregunta, es el del premio para el campeón absoluto de la categoría Open. La división reina, aquella que dominaron leyendas como Ronnie Coleman o Jay Cutler sin límite de peso y que ahora domina una nueva generación de 'monstruos' con más de 100 kilos de músculo sobre la tarima y una condición extrema en su piel.

¿Cuánto dinero gana el campeón de cada categoría? Así se reparten los premios

El 'premio gordo' es el que se llevará Derek Lunsford: los 600.000 dólares como el ganador de la categoría Open según las cifras más recientes publicadas para esta edición. Es el mismo listón histórico que se alcanzó en 2024 y que consolidó el mayor premio individual de este deporte.

La evolución hasta aquí ha sido larga. En los sesenta, el campeón se llevaba 1.000 dólares; los ochenta cerraron con saltos de 50.000 a 75.000, y en 1990 el premio del Open rompió por primera vez la barrera de los 100.000 dólares. La década de los 2000 empujó aún más: en 2009, el ganador cobró 200.000 dólares, antesala del ciclo moderno en el que la cifra subió a 250.000, 275.000 y, ya con la era reciente, a 400.000. En 2024 llegó el gran golpe sobre la mesa con 600.000 dólares al campeón y un bote global de aproximadamente 1,6 millones, lo que abrió la puerta a que 2025 mantuviera esa referencia.

Keone, campeón del 212 Mr Olympia 2025 / MR OLYMPIA

Más allá del Open, el Olympia reparte premios entre todas las divisiones. Hasta la publicación del “breakdown” oficial de 2025, la pauta válida es la estructura confirmada en 2024, que históricamente solo sufre ajustes graduales de un año a otro. Según ese reparto, las cantidades para los campeones quedaron así:

212 Olympia (Keone Pearson) - 90.000 dólares

Classic Physique (Ramon Dino) - 60.000 dólares

Men’s Physique (Ryan Terry) - 50.000 dólares

Ms. Olympia (culturismo femenino) - 50.000 dólares

Figure - 50.000 dólares

Fitness, 50.000 dólares

Women’s Physique - 50.000 dólares

Wellness - 50.000 dólares

Bikini - 50.000 dólares

Pro Wheelchair - 20.000 dólares

Además del cheque, el campeón de Open y, en menor medida, el resto de vencedores, multiplica ingresos con patrocinios, seminarios y royalties. Pero el único dato garantizado por la organización es el premio en metálico, y en 2025 sigue colocando a Mr. Olympia muy por delante de cualquier otra tarima IFBB Pro League en términos de dotación directa.

Campeones del Mr Olympia Open

Para dimensionar el valor del título del campeón absoluto, este es el palmarés de la última década larga: 2015 Phil Heath; 2016 Phil Heath; 2017 Phil Heath; 2018 Shawn Rhoden; 2019 Brandon Curry; 2020 Mamdouh “Big Ramy” Elssbiay; 2021 Mamdouh “Big Ramy” Elssbiay; 2022 Hadi Choopan; 2023 Derek Lunsford; 2024 Samson Dauda y 2025 Derek Lunsford. Esta secuencia recoge la transición desde el dominio de Heath a la era multiganador reciente y confirma al culturista de Indiana como último campeón confirmado.