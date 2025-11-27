Partido trampa para el Barça en Dinamarca

El Barça regresa a la EHF Champions League tras la agridulce victoria a domicilio contra el Paris Saint-Germain en la última jornada de la competición europea. Los de Carlos Ortega sumaron un triunfo de mérito en tierras francesas, sin embargo, un último tramo de partido horrible deslució esta prestigiosa victoria. De hecho, el propio Emil Nielsen definió como "patética" y "de vergüenza" la segunda mitad del equipo azulgrana.

Olvidado este importante susto y después de la contundente victoria contra el Nava en la Liga ASOBAL, el conjunto culer se mide este jueves al GOG (18:45h) con el objetivo de afianzar la segunda plaza que da acceso directo a los cuartos de final de la Champions League. Con únicamente doce puntos en juego, el Barça llega a esta jornada con una renta de cuatro sobre su principal perseguidor por el segundo puesto, el Wisla Plock. Además, los azulgranas tienen el duelo particular a favor, de modo que un triunfo en Dinamarca les dejaría prácticamente encarrilado el objetivo.

Los pupilos de Ortega no pierden en competición europea desde el 18 de septiembre, cuando cayeron derrotados por la mínima en el Palau Blaugrana contra el Magdeburgo en otro cruel final de partido. Desde ese tropiezo, el Barça encadena una dinámica de resultados inmaculada que le permite volver a ser uno de los grandes favoritos para levantar todos los títulos, ya con el Mundial de Clubes en sus vitrinas. Y quieren continuar con esta racha frente al GOG...

Delante tendrán al sexto clasificado del Grupo B con seis puntos y un balance de tres victorias y cinco derrotas hasta la fecha. Pero, pese a la diferencia clasificatoria entre azulgranas y daneses, Carlos Ortega calificó de "trampa" la visita al GOG. "Es un equipo que juega muy bien y que utiliza mucho el juego con 7 jugadores, tan eficaz como en el posicional de 6 contra 6, lo que lo hace muy complicado de enfrentar", señaló después del último entrenamiento antes de viajar hacia Dinamarca.

Entre los peligros que presenta el equipo de Kasper Christensen, destaca el extremo izquierdo Frederik Bjerre, autor de 64 goles y una de las grandes referencias ofensivas de una plantilla integrada íntegramente por jugadores nórdicos. Para hacer frente esta exigente cita, Carlos Ortega ha citado a todos los integrantes del primer equipo salvo Viktor Hallgrímsson, con molestias en la cadera, y Òscar Grau. En lugar del guardameta islandés, se incorpora a la convocatoria Filip Saric.