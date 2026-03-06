Palma pone la 'muralla' en Riga y ya está a dos pasos de la cuarta Champions seguida

El Illes Balears Palma Futsal sacó a relucir una vez más su versión más práctica para hacer bueno el 7-4 de la ida de cuartos de final de la UEFA Futsal Champions League y estará el próximo 8 de mayo en la Final a Cuatro de Pesaro en la que ya tiene rival en semifinales: el Étoile Lavalloise francés. Si un equipo español gana la Champions, el Barça tendría que ganar la liga para regresar a Europa o disputar la final liguera ante el campeón continental.

Riga FC - Palma Futsal (fútbol sala, UEFA Futsal Champions League), 06/03/2026 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE RIG 1 0 PAL Alineaciones FC RIGA, 1 (0+1): Diego Roncaglio (p.), Cargas, Jhonata Silva, Maquardt, Claudino -cinco inicial-, Matheus Preá, Gleison Daniel, Bruno Coelho, Kozlovskis y Rimkus. ILLES BALERAS PALMA FUTSAL, 0 Cavalcanti (p.), Machado, Mario Rivillos, Ernesto, Fabinho -cinco inicial-, Alisson, Piqueras, Charuto, Deivão, Lucão, Lin y David Peña.

El equipo que dirige Antonio Vadillo visitaba Riga, la ciudad en la que el Barça con Jesús Velasco en el banquillo logró su cuarto entorchado continental y el técnico había llamado la atención sobre la importancia de ser firmes atrás. Dicho y hecho. Sus jugadores se pusieron el mono de trabajo ante un rival plagado de jugadores importantes y arrancaron un 0-0 que se frustró con polémica en el último minuto.

Machado se disponía a encarar al meta Diego Roncaglio cuando recibió una clara falta por detrás de Kozlovskis que no señalaron los árbitros. El letón se internó por la izquierda y su centro-chut acabó lo remató a gol si querer Allisson. 1-0 que rompe una espectacular racha de 30 partidos sin perder en los 30 partidos disputados en la máxima competición continental.

Por tanto, el cuadro balear está ya a dos pasos seguir rompiendo los registros históricos del fútbol sala tras proclamarse campeón en las últimas tres ediciones, superando los dos títulos seguidos del extinto Playas de Castellón con el técnico azulgrana Javi Rodríguez en la pista (2011-21 y 2002-03) y los dos de Movistar Inter con el seleccionador Jesús Velasco en el banquillo (2016-17 y 2017-18).

El exazulgrana David Peña, este viernes en Riga / UEFA

Uno de los jugadores más importantes de Palma Futsal y de la selección española es el exbarcelonista Mario Rivillos, quien aspira a su sexta Champions. El madrileño ganó una con Inter, una con el Barça y lleva tres con Palma. El cuadro insular también cuenta con un referente del Barça de Marc Carmona como el segoviano Lin y con el canterano barcelonista David Peña.

La mala noticia de la tarde-noche en Riga fue la posible lesión grave de Roncaglio. El internacional brasileño, uno de los porteros más importantes del fútbol sala en los últimos tres lustros, hizo un mal giro con la rodilla derecha justo después del 0-1 y se retiró sin apoyar la pierna. Muy mala pinta para el arquero del campeón de Letonia. Ojalá no se cumplan esas malas sensaciones.

Por su parte, el Étoile Lavallouse tuvo que sufrir en la pista del Semey kazajo, el club que fichó al mítico exbarcelonista Ferrao en una vinculación que se rompió recientemente. Tras el 5-4 de la ida, los exsoviéticos se adelantaron por 2-0 y el campeón de Francia dio la vuelta a la eliminatoria con un gol del internacional 'bleu' Gurio y un 'doblete' del internacional marroquí El Bakkali.

Por la otra parte del cuadro, el campeón liguero Jimbee Cartagena defiende esta noche en el Palacio de los Deportes el 1-2 logrado en la ida en la pista del Kairat Almary y el ganador se enfrentará a un equipo portugués en semifinales. El Sporting recibe al Benfica después de la victoria de las 'Águilas' por 4-3 en la ida.