Palma Futsal sigue lanzado hacia el sueño de su tercera Champions seguida

El Illes Balears Palma Futsal parece empeñado en pasar a la historia del deporte mundial con un récord sin parangón conocido después de conquistar las dos últimas Champions con sus 'correspondientes' Intercontinentales, pese a que sigue sin celebrar ningún título nacional.

Illes Balears Palma Futsal - MFK Chrudim (fútbol sala, Champions League), 30/10/2025 CHAMPIONS LEAGUE PAL 3 1 CHR Alineaciones ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 3 (1+2): Cavalcanti (p.), Lin, Mario Rivillos, Ernesto (1), Fabinho -cinco inicial-, David Peña, Charuto, Lucao, Deivao, Machado, Mateus Maia y Alisson (2). MFK CHRUDIM, 1 (1+0): Vahala (p.), Koudelka, Pavel Drozd (1), David Drozd, Seidler -cinco inicial-, Spanik (p.s.), Zaruba (p.s.), Roman Mares, Max, Tomek, Bisko, Balog, Grytsyna y Stransky.

A las órdenes de Antonio Vadillo, con el genio José Tirado al frente de la dirección deportiva (acaba de ser nombrado presidente del club) y con el apoyo total del Gobierno regional y del Ayuntamiento, el club ha conseguido formar una plantilla de campanillas. Además, su política de cesiones le permite que sus fichajes más prometedores se fogueen antes en otros clubs.

El cuadro balear debutó en la Champions en la temporada 2023-24 y lo hizo con un enorme éxito tras derrotar en la final en Ereván al Barça de Jesús Velasco (5-1), que se había adelantado con un gol de Adolfo. Como campeón, se ganó el derecho a participar en la pasada competición europea y pasó por encima del Kairat kazajo en la final (9-4).

Eliminado por el Barça en las semifinales de la pasada liga, el conjunto palmesano derrotó este jueves al MFK Chrudim por 3-1 en la segunda jornada del Grupo 2 de la Ronda Principal de la Champions, apenas 24 horas después de imponerse con sufrimiento al Etoile Lavalloise galo (1-2).

Fabinho, una pieza clave del conjunto balear / PALMA FUTSAL

No tardaría en llegar el primer momento importante, ya que el meta Ondrej Vahala vio la roja directa a los dos minutos por una falta de último jugador sobre Ernesto. Pese a ello, el conjunto checo que dirige Matej Slovacek supo aguantar los dos minutos en inferioridad y recuperó la paridad numérica con el 0-0.

Sin embargo, Palma está lejos de su mejor forma (cuarto en la liga a cuatro puntos de Jimbee Cartagena con dos partidos más). Un desajuste permitió a Pavel Drozd empatar a dos minutos del descanso, resultado que no reflejaba lo que se estaba viendo en Son Moix. Palma de Mallorca acoge su séptimo evento de Champions en dos temporadas y media por los tres del Palau Blaugrana.

Tras el paso por vestuarios, el Chrudim recurría a las faltas (tres en seis minutos), pero no pudo evitar que Ernesto cogiese su fusil y anotase el 2-1 con un potente chut raso. Los checos acusaron el mazazo y tan solo 82 segundos después las ganas de Alisson en la presión le permitieron firmar un doblete que sentenciaba el partido (3-1).

Y eso que el MFK Chrudim no se rindió, pero entre la solidez defensiva y la portería sus intentos morían sin solución de continuidad. Palma lidera el grupo con seis puntos, los mismos que el Semey sin el mítico exazulgrana Ferrao. Los baleares ya están en la Ronda de Elite y un empate el sábado contra los kazajos sería sinónimo de primera plaza.