El Palma Futsal se luce, gana su grupo... y va a por la cuarta Champions seguida

El Illes Balears Palma Futsal estará entre los 16 mejores equipos de Europa tras clasificarse como primero de grupo en la Ronda Principal de la UEFA Futsal Champions League tras ganar 7-4 al Semey, de Kazajistán.

Palma Futsal - Semey 01/11 UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE PAL 7 4 SEM Alineaciones ILLES BALEARS PALMA FUTSAL, 7 (6+1): Luan Muller (p.), Mario Rivillos, Ernesto, Fabinho, Machado (1) -cinco inicial-, Lin (1), Deivão, Charuto, Lucão y Alisson (3). Semey (2+2): Kniess (p.), Dedezinho, Yesenamanov, Gabriel Candido, Turegazin -cinco inicial-, Leo Higuita (p.s.), Bruno Gomes (2), Gereykhanov, Rodriguinho, Marcelo (2), Dedezinho, Abdumanapuly y Pedrinho.

Con la clasificación en el bolsillo desde el jueves, por fin se recuperó la versión alegre en ataque de los pupilos de Antonio Vadillo, que se soltaron y marcaron seis goles en la primera mitad ante un Semey muy lejos de su mejor nivel.

Tres de esos goles fueron obra de Alisson Neves, quien ya había sumado dos tantos ante el Chrudim y cerró la primera fase con un rendimiento sensacional de cara a la portería rival. Apenas tuvo opciones de remontada el elenco kazajo en la segunda parte, aunque nada más salir de vestuarios marcaron el tercer tanto, que ponía en alerta de no dormirse al anfitrión.

A siete meses de cumplir los 40 años, el incombustible segoviano Lin marcó un gol en una competición que alzó dos veces con el Barça de Marc Carmona. La primera en 2012 en Lleida y la segunda en 2014 en Bakú (Azebaiyan), ambas contra el Dinamo Moscú.

El conjunto balear se dio un festín en ataque / PALMA FUTSAL

Sin embargo, un tanto en propia puerta de Gabriel Candido puso el punto y final a un encuentro donde el Palma Futsal superó el récord de la UEFA de racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota: 27 de momento a la espera de rival en unos octavos que sustituyen a la tradicional Ronda de Elite.

El anterior registro estaba en posesión del Manchester City de fútbol, un club que ahora vive momentos de dudas después de encumbrarse bajo la batuta de uno de los mejores técnicos del siglo, el exjugador y exentrenador blaugrana Pep Guardiola.

Los baleares se unirán en ese bombo de cuartos de final al campeón liguero Jimbee Cartagena, que se jugará este domingo la primera plaza del grupo ante el anfitrión Piast Gliwice polaco. Tras batir el récord de asistencia a un partido de Champions en la segunda jornada con 10.357 espectadores, esta cifra podría superarse.