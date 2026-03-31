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FUTSAL
Palma Futsal - Barça en directo: La liga de fútbol sala hoy en vivo
Sigue en directo el partido aplazado del conjunto azulgrana
David Raurell
Última hora y resultado en vivo del Palma Futsal - Barça de la liga de fútbol sala.
MIN 19
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
Entramos en el último minuto del primer tiempo. Palma busca el 1-3 antes del descanso.
MIN 17
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
¡El Barça perdona el cuarto!
Joao Victor y Martel han firmado una excelente jugada que Gauna no ha podido finalizar correctamente.
El Barça vuelve a acercarse al gol tras unos minutos de monólogo de Palma Futsal. Eso sí, los baleares saben que un cuarto gol de los culés sería prácticamente definitivo.
MIN 14
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
Se está ensuciando un poco el partido en los últimos minutos. Erick (Barça) también ve tarjeta amarilla por una clara falta.
Los azulgranas hace rato que no inquietan la portería de Dennis. Palma Futsal está controlando el balón desde el 0-3 de Sergio González.
MIN 12
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
Ahora es Antonio (Barça) el que ve tarjeta amarilla por una falta sobre Alisson cercana al área.
Antonio Vadillo ha pedido la revisión por una posible tarjeta roja, pero los colegiados no han considerado que la acción fuera suficiente.
MIN 12
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
Tarjeta amarilla para Rivillos (Palma Futsal) por frenar un ataque claro del Barça que capitaneaba Joao Víctor.
MIN 11
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
Tiro peligroso de Fabinho que para Miquel Feixas con la pierna derecha y desvía el balón a saque de esquina.
Empieza a asomar la cabeza Palma Futsal tras un inicio de partido muy flojo de los baleares.
MIN 8
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
Vean el golazo de Sergio González tras una magnífica asistencia de Martel. Este gol ha supuesto el 0-3:
MIN 7
PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA
El Barcelona está firmando uno de los mejores partidos de la temporada. Los culés están anulando por completo a un Palma Futsal que se ve superado.
Veremos si llega la reacción de los baleares tras el tiempo muerto. Ahora bien, el Barça ha ganado un colchón clave en este inicio de encuentro de cara a los próximos minutos.
MIN 5
¡NO PARA EL FESTIVAL DEL BARÇA!
¡Ver para creer!
El Barça anota el 0-3 tras solo cinco minutos de partido. Sergio González también utiliza la picada para superar a Dennis y dejar a Palma Futsal con la boca abierta.
Antonio Vadillo se ve obligado a solicitar tiempo muerto para hacer reaccionar a sus jugadores.
MIN 3
¡EL BARÇA MARCA EL SEGUNDO!
¡Pero esto qué es!
Segunda asistencia de Touré, que sirve en bandeja un balón a Joao Victor para que lo mande a guardar al fondo de la red.
Arranque arrollador de los de Javi Rodríguez. Joao Victor anota ante su ex equipo.
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