Palma Futsal - Barça en directo: La liga de fútbol sala hoy en vivo

MIN 17

PALMA FUTSAL 0-3 FC BARCELONA

¡El Barça perdona el cuarto!

Joao Victor y Martel han firmado una excelente jugada que Gauna no ha podido finalizar correctamente.

El Barça vuelve a acercarse al gol tras unos minutos de monólogo de Palma Futsal. Eso sí, los baleares saben que un cuarto gol de los culés sería prácticamente definitivo.