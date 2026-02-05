Países Bajos remonta y amarga el debut de España en la FIH Pro League de Valencia

La selección española masculina de hockey hierba perdió este jueves ante Países Bajos en su estreno en la FIH Pro League en un partido en el que llegó a tener una ventaja de dos goles, pero en el que no pudo controlar el poderío ofensivo neerlandés en la segunda parte.

España mostró una versión muy efectiva en el primer cuarto. Tras superar los minutos iniciales marcados por el ritmo defensivo, aprovechó sus opciones desde el penalti córner.

En el minuto 6, Marc Vizcaíno abrió el marcador con una pelota suelta dentro del área y, en el 10, Pepe Cunill armó un lanzamiento a media altura que amplió la ventaja ante un equipo de Países Bajos que no podía superar la línea defensiva.

Los ‘Redsticks’ continuaron con su mayor presencia ofensiva y estuvieron a punto de marcar el tercero en una ocasión que Marc Reyne no pudo transformar tras finalizar incómodo justo cuando se plantó dentro del área.

El conjunto neerlandés continuaba sin generar peligro, pero en su primera oportunidad recortó distancias con un lanzamiento fortísimo de Pepijn van der Heijden tras un penalti córner a los 27 minutos.

Países Bajos comenzó más dominador la segunda parte y desconectó a una España más precipitada y que buscaba con más velocidad que control la portería rival.

Los errores empezaron a tomar protagonismo y, en uno de ellos, Países Bajos logró el empate. Un mal pase atrás lo recogió Koen Bijen para superar desde la frontal a Luis Calzado a falta de dos minutos para el final del tercer parcial.

Los neerlandeses mantuvieron su inercia ofensiva y solo necesitaron tres minutos para completar su remontada, con una jugada individual de Thierry Brinkman por línea de fondo. España se volcó a por el empate y lo encontró después de una jugada embarullada dentro del área, pero los colegiados lo anularon por bola elevada.

Países Bajos recuperó su dominio y volvió a generar oportunidades hasta sentenciar gracias a otro penalti córner que transformó Tiimen Reyenga a falta de dos minutos para el final. España todavía tuvo tiempo para marcar un gol más con un lanzamiento de Guillermo Fortuño, pero con solo 21 segundos por jugar no pudo lograr el empate.

Ficha técnica:

3. España: Alonso, Gispert, Reyne, Miralles, Calzado, Cunill, Vizcaíno, Font, Amat, Álvarez, Fortuño. También jugaron Bonastre, Basterra, Menini, Cabre Verdiell, Zaldua y Román.

4. Países Bajos: Balk, Bijen, Croon, Pieters, Blok, de Vilder, Wortelboer, Meijer, Reyenga, Telgenkamp, Middendorp. También jugarón de Geus, van Dam, Brinkman, van der Heijden, de Mol y van Heijningen.

Goles: 1-0: min.10 Vizcaíno. 2-0: min.15 Cunill. 2-1 min.27 Van der Heijden. 2-2: min.42: Bijen. 2-3: min. 48 Brinkmann. 2-4: min. 58. Reyenga. 3-4: min.59 Fortuño.

Árbitro: Ahmed Elsayed (EG) y Alex Miles (CAN).

Incidencias: partido de la quinta jornada de la FIH Pro League 2025-2026, la primera en València, disputado entre las selecciones de España y Países Bajos en el polideportivo Virgen del Carmen-Beteró.