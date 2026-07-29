Padraig Harrington, nombrado vicecapitán para la Ryder Cup 2027

Padraig Harrington se une a los hermanos Molinari, Edoardo y Francesco, en el equipo técnico de Donald para la competición del próximo año con el equipo europeo en busca de su tercera victoria consecutiva en la Ryder Cup tras los triunfos en Marco Simone en 2023 y Bethpage Black en 2025.

El tres veces campeón de Majors, uno de los héroes deportivos más laureados y populares de Irlanda, participó en la única Ryder Cup anterior que se disputó en su país natal en 2006. Representó a Europa seis veces como jugador, incluyendo cuatro triunfos, y fue vicecapitán en tres ocasiones antes de convertirse en capitán para la Ryder Cup 2021 en Whistling Estrechos.

Harrington aporta más experiencia a Europa, así como un profundo conocimiento de Adare Manor, sede de la edición del centenario de esta competición bienal."Luke y yo quedamos en vernos en el Open y charlamos sobre ello; sentimos que podíamos formar un buen equipo de nuevo", dijo Harrington.

Experiencia juntos

"Obviamente, él fue mi vicecapitán (en 2021), y ya hemos trabajado juntos como vicecapitanes en el pasado. Y sin duda, siento que tengo mucho que aportar. Luke ya cuenta con un equipo muy sólido a su alrededor y pensó que trabajaríamos bien juntos" comentó el irlandés.

Ryder Cup Europe ya cuenta con un tercer vicecapitán en el equipo, el irlandés Padraig Harrington / RYDER

“Es algo que no me esperaba. Sinceramente, no pensé que volvería a lucir el logo europeo de la Ryder Cup. Así que estoy muy feliz de formar parte de ella. La Ryder Cup ha sido una parte muy especial de mi vida. Representar a Europa siempre ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera como golfista, y poder hacerlo de nuevo en estas circunstancias, especialmente en Irlanda, es algo muy especial. Nadie querría perdérselo estando en Irlanda, así que estoy muy contento", dijo.

“Creo que será un evento espectacular y uno de los grandes eventos deportivos que se hayan celebrado en el país. Toda Irlanda lo apoyará, lo verá, lo disfrutará y lo vivirá al máximo.”

Debut en la Ryder en 1999

Harrington debutó en la Ryder Cup en The Country Club de Brookline en 1999 y fue un habitual en las siguientes cinco ediciones, contribuyendo a la victoria de Europa en 2002, 2004, 2006 y 2010. Aportó un total de 10,5 puntos al equipo europeo durante ese periodo.

Fue nombrado vicecapitán por primera vez por su compatriota dublinés Paul McGinley para la victoria en Gleneagles en 2014, un rol que retomó en 2016 en Hazeltine National bajo la capitanía de Darren Clarke y en 2018 para la victoria en Le Golf National de París bajo la capitanía del danés Thomas Bjørn.

Harrington lideró al equipo europeo en la Ryder Cup de 2021 en Whistling Straits, que se pospuso doce meses debido a la pandemia de COVID-19 en 2020.

En el 'Hall of Fame'

Este miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial consiguió su primer Major en el Open Championship de 2007 en Carnoustie, tras derrotar a Sergio García en un desempate. Defendió con éxito la Jarra Claret en Royal Birkdale al año siguiente y se convirtió en el primer europeo en ganar dos Majors consecutivos al sumar el Campeonato de la PGA de Estados Unidos de 2008 en Oakland Hills pocas semanas después.

Ha ganado 44 torneos en todo el mundo, incluyendo 15 en el DP World Tour, y terminó como número uno en 2006. Desde que cumplió 50 años en 2021, ha seguido compitiendo en el DP World Tour y en Majors, extendiendo su éxito mundial a la categoría sénior. Sus 12 victorias en el PGA TOUR Champions incluyen tres títulos del US Senior Open (en 2022, 2025 y 2026) y el ISPS Handa Senior Open en 2025.