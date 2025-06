Padel FC Mallorca: La familia Klopp se une al Country Club como socio colaborador

¿Qué hace Jürgen Klopp cuando la pista de pádel cerca de su casa está siempre ocupada? Correcto: manda construir nuevas. Junto a su hijo Marc, el "Head of Soccer" del grupo Red Bull se ha incorporado al Mallorca Country Club. La nueva colaboración se dio a conocer este sábado (21/6) durante un torneo de celebridades en el marco de los Mallorca Championships.

"Yo no participo operativamente. De eso se encarga mi hijo", explicó Jürgen Klopp al Mallorca Zeitung. Él mismo, debido a su nuevo trabajo, solo ha jugado tres veces en los últimos tres meses. Marc Klopp, de 36 años, fue en su día un aspirante a futbolista profesional. Su padre le consiguió una prueba con el Borussia Dortmund II. "Buscaban un lateral derecho y no les parecí mal", contó al diario. Se desenvolvió bastante bien en la Regionalliga. "Todos los que me rodeaban llegaron a ser profesionales. Con un poco de suerte, también podría haberlo conseguido yo. Pero entonces me rompí el ligamento cruzado."

Marc Klopp cambió de rumbo y fundó la agencia Onside, que organiza campos de entrenamiento para equipos profesionales. "En verano, principalmente en Austria; en invierno, en Marbella", explicó. También estuvo involucrado en las pretemporadas de equipos de la Bundesliga en Mallorca. Poco después de la pandemia, vendió parte de su empresa. "Invertí ese dinero en pádel. Fui un poco egoísta. Quería jugar en Berlín, pero no había ninguna pista decente."

Jurgen Klopp jugando a padel / Mallorca Zeitung

Así nació Padel FC en Berlín, el primer centro indoor de “el deporte de más rápido crecimiento en el mundo”, como lo describe el director del Country Club, Fabian Kainz. Allí, 5.000 personas están inscritas en un grupo de WhatsApp, siempre buscando nuevos compañeros de juego. Ahora, la empresa expande sus operaciones a “lugares donde nos sentimos cómodos”, dijo Marc Klopp. Además del Country Club —donde la familia tiene una casa cerca— Padel FC también ha adquirido una antigua instalación de tenis en Liverpool. "Eso me da una razón para volver allí. Además, los ingleses están completamente locos con el pádel."

La colaboración con el Country Club surgió por necesidad.

"Siempre jugábamos aquí y muchos socios se quejaban de que las tres pistas estaban constantemente reservadas", dijo Marc Klopp. Los costes se repartirán “a partes iguales” con el club. Actualmente están comprando un terreno frente al hotel, en la rotonda, donde está previsto construir hasta doce nuevas pistas de pádel.

"Rafael Nadal, Cristiano Ronaldo, cada piloto de Fórmula 1: el pádel es el denominador común entre todos los deportistas profesionales", dice Marc Klopp. "Antes, al retirarse, jugaban al golf; hoy, al pádel. No saben qué hacer con su tiempo libre."

Padel FC Mallorca estará abierto a todo el mundo, ya que el deporte une a las personas. Eso sí, el precio del alquiler de las pistas probablemente será elevado. También se están planeando más torneos de celebridades.