Paco Bautista, leyenda del culturismo: "Estaba en el escenario del Mr. Olympia entre Lee Priest y el mismísimo Ronnie Coleman, mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba"

Paco Bautista (Barcelona, 1971) es la mayor leyenda viva del culturismo español. Una figura que, en plena era de los grandes colosos del deporte a principios de siglo, logró poner a España en el mapa competitivo con resultados que marcaron una época y, sobre todo, con una trayectoria que nadie ha podido igualar hasta hoy. El último Open en pisar la tarima del Mr. Olympia sigue siendo Paco, aunque Pablo Llopis o Joan Pradells están cerca de conseguirlo.

Él mismo, en unas palabras recientes compartidas en 'Etenon Fitness', resume el punto de partida con una frase que explica el motor de toda su carrera: "Mi historia en el mundo del culturismo comenzó como un sueño en mi adolescencia. Desde que levanté mi primera pesa, supe que estaba destinado algo más grande. No era solo una afición, era una pasión que me consumía día tras día". Un relato de vocación total en una época en la que la pasión por el fitness y el culturismo todavía no era algo habitual entre los jóvenes.

EL AÑO QUE LO CAMBIÓ TODO

En sus declaraciones recientes, Bautista sitúa el gran punto de inflexión en el año 1999, cuando su carrera dio un salto definitivo: "En 1999 mi vida dio un giro monumental cuando gané el campeonato de Europa de peso pesado y absoluto. Fue un momento que siempre recordaré, levantando el trofeo con lágrimas en los ojos, y sintiendo que todo el esfuerzo había valido la pena. Pero esto solo fue el comienzo.”

Su próximo desafío sería nada más y nada menos que el Mundial de 1999: "Entrené más duro que nunca, perfeccionando cada músculo y afinando mi dieta". El desenlace, según su propio testimonio, fue inmejorable: "La competición fue feroz, pero salí victorioso, ganando el título mundial. No puedo expresar la satisfacción que sentí a levantar ese trofeo".

Su debut profesional se produjo en la mítica 'Night of The Champions', el tercer campeonato más importante a nivel mundial de aquella época. Aquel evento marcó un antes y un después en su carrera, pues competía "con algunos de los nombres más grandes de culturismo profesional, Markus Rühl, Paul Dillet, Melvin Anthoni, Bob Cicherillo, Craig Titus entre otros. En aquella edición, Paco acabó en una meritoria tercera posición y sintió que "merecía estar allí con los mejores".

EL SUEÑO DEL MR. OLYMPIA

Aquel campeonato fue, además, el trampolín definitivo y la clasificación directa hacia la tarima más importante del mundo: el Mr. Olympia. "Es el evento cumbre en el mundo del culturismo, donde solo los mejores de los mejores tienen el privilegio de competir", define Paco.

A partir de ahí, su relación el deporte entra en una nueva fase y el nivel de dificultad y de exigencia se multiplica por mil: "Mi entrenamiento se volvió aún más intenso, sabía que me enfrentaría a alguno de los culturistas más icónicos de todos los tiempos, pero eso solo avivó mi fuego interior y mi determinación alcanzó niveles insospechados."

Finalmente, el momento llegó. "Estaba parado en el escenario, el Mr. Olympia, mirando a mi alrededor y viendo a los titanes de este deporte. En la línea de competición estaba entre el Matagigantes, Lee Priest y el mismísimo Ronnie Coleman. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, pose tras pose, demostrando mi mejor forma. Sabía que había llegado mi momento. Aunque no gané el Mr. Olympia, el hecho de estar allí ya es una victoria en sí misma".

No hace falta ponerle ni una coma. Un testimonio que define a una leyenda del culturismo español que logró lo que nadie ha conseguido: colarse entre los físicos más monstruosos del planeta y competir codo con doco con monstruos de la talla de Coleman, Priest o Cutler. Aunque su importancia en el culturismo español no se mide únicamente por títulos y puestos, haber estado ahí tiene un mérito descomunal y seguir divulgando su pasión por los hierros como hace ahora desde el retiro tiene un valor único.