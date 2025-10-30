Pablo Urdangarin: "Mi padre es mi psicólogo, me tranquiliza mucho"

Pablo Urdangarin es una de las sensaciones del balonmano español. Reconvertido a lateral por Antonio Rama, su técnico en el BM Granollers, debutará con la selección española este jueves en un amistoso contra Italia. Hijo de Iñaki, sobrino del Rey Felipe VI y deportista de élite, Pablo Urdangarin desgranó los detalles de su vida y su carrera en una entrevista con 'EL MUNDO'.

Para empezar, Pablo explicó cómo se enamoró del balonmano: "Jugaba de pequeño, pero cuando nos mudamos a Washington no había equipos de balonmano, así que me pasé al fútbol. No era mucho lo mío. Luego en Ginebra combiné el balonmano con el tenis y hubo un momento en el que tuve que elegir porque me faltaban días a la semana para entrenar. Escogí el balonmano y creo que escogí bien".

Urdangarin, que destacó que en Granollers está "disfrutando más que nunca", detalló su reconversión de extremo a lateral. "Siempre había jugado de extremo, pero por mi altura (1,95 metros) probé el lateral y empecé a ver el balonmano de otra manera. En los últimos años he progresado mucho, me siento con mucha confianza. Incluso mi entrenador, [Antonio] Rama, está empezando a ponerme en defensa, aunque tengo mucho que mejorar", apuntó.

Por otra parte, señaló las diferencias con su padre como jugador de balonmano: "Él era casi un especialista en defensa, estaba muy fuerte, era muy contundente. Yo no sé si llegaré a estar tan fuerte, pero estoy trabajando para ganar más músculo".

Pablo Urdangarin, con el BM Granollers / @ASOBAL

Además, el importante papel que tiene Iñaki Urdangarin en su vida. "Es como mi psicólogo. Antes de cada partido le llamo y me ayuda mucho explicarle cómo me siento. Me tranquiliza mucho. Él sabe qué es jugar los partidos grandes, jugarse títulos, jugar con la selección", expuso. Y, aunque confesó que en algunos pueblos recibe insultos por sus apellidos, recalcó que "en el balonmano hay un ambiente muy sano".

Pablo Urdangarin también admitió que habla de balonmano con su tío, el Rey Felipe VI: "Cuando nos vemos me pregunta por cómo me van las cosas, conoce bien el deporte y hablamos sobre ello. Es lo normal". Por último, prefirió no aventurarse en su futuro en este deporte. "He aprendido a plantearme mi carrera año a año. No pienso para nada en dónde estaré dentro de cinco años. De momento estoy muy bien en el Granollers y ya veremos dónde acabaré en el futuro", apostilló.