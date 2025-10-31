Pablo Urdangarin ya es un 'Hispano'... casi 40 años después que su padre

Iñaki Urdangarin es historia viva del balonmano español y azulgrana, con una exitosa carrera jalonada por dos bronces olímpicos con los Hispanos (Atlanta'96 y Sidney'00) y por seis Champions, dos Recopas, cuatro Supercopas de Europa, 10 Ligas ASOBAL, siete Copas del Rey, nueve Supercopas de España, tres Copas ASOBAL y 11 Lligas Catalanas con el Dream Team de Valero Rivera.

Más allá de otras consideraciones extradeportivas, su legado en la pista es incuestionable y se ganó con creces que su camiseta con el dorsal '7' cuelgue de las paredes del Palau Blaugrana, junto a las de Oscar Grau (2), Xavi O'Callaghan (4), Enric Masip (5), Víctor Tomàs (8), Joan Sagalès (14) y David Barrufet (16). De hecho, es el único no catalán (nació en Zumarraga).

Con 1,97 metros, un portentoso brazo izquierdo y un físico potentísimo que le permitía destacar en el 'dos' defensivo, el lateral derecho tenía la capacidad de mantenerse en un segundo plano hasta los momentos más 'calientes', cuando emergía con goles clave. Iñaki Urdangarin era clave tanto en el Barça como en los Hispanos y sus elevaciones desde nueve metros eran imparables.

En los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 conoció a la Infanta Cristina de Borbón y se casaron el 4 de octubre de 1997 en la Catedral de Barcelona, con la presencia de familias reales de todo el planeta. Un año antes, en 1996, había debutado con España y no tardó en colgarse su primer oro olímpico.

Iñaki Urdagnarin, con el difunto Josep Lluís Núñez / EFE

Tres años después, el 6 de diciembre de 2000 vino al mundo el segundo hijo de la pareja, Pablo Urdangarin (el primogénito es Juan Valentín y después vinieron Miguel e Irene. El catalán empezó con el balonmano por la influencia de su padre, pero tuvo que dejarlo los tres años que vivió en Estados Unidos, desde 2009 hasta 2012.

En 2018 dejó la casa familiar en Suiza para probarse en la cantera del Hannover alemán y aprovechó la oportunidad, ya que en 2019 se enroló en el Nantes francés. En 2021 fichó por el filial azulgrana y el 23 de octubre de 2022 Carlos Ortega lo hizo debutar con el primer equipo en el Palau ante el Bada Huesca, con sus padres en la grada.

En el verano de 2023 se incorporó como agente libre al Fraikin Granollers y allí un genio llamado Antonio Rama lo convenció para que aceptase un cambio de posición, cuyos resultados lo están encumbrando. Pablo Urdangarin había jugado siempre como extremo derecho, pero con su 1,95 de altura empezó a situarlo como lateral derecho.

El barcelonés tardó unos meses en asimilar el cambio, pero enseguida empezó a brillar tanto en ataque como en el 'dos' defensivo a imagen y semejanza del azulgrana Ian Barrufet (en ataque sigue como extremo diestro). Esta temporada está rayando a gran nivel y Jordi Ribera lo convocó por primera vez para el doble amistoso en Suecia.

Los Urdangarin, durante la etapa de Pablo en el Barça / INSTAGRAM

Pablo Urdangarin jugó los primeros 18 minutos de la segunda parte en la victoria por 30-34 ante los escandinavos, con dos goles, dos asistencias, dos pérdidas y un excelente trabajo defensivo. Su bautismo le llegó al borde de los 25 años (los cumplirá el 6 de diciembre)... más de 39 años después que su padre. El emblemático apellido Urdangarin vuelve a ser 'Hispano'.

Tanto o más importantes que sus incipientes éxitos deportivos es la calidad humana del segundo hijo de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón. "Siempre fue el más normal del equipo", han destacado varios compañeros de vestuario. Humilde, educado y correctísimo, Pablo Urdangarin se ha ganado el respeto de todos.

"Siento que me he quitado un peso de encima, pero lo he disfrutado al máximo. Mis compañeros me han ayudado a jugar tranquilo, a jugar bien, cómodo... Ya tengo ganas de que llegue el sábado. Además, debutar contra Suecia, que es una de las grandes selecciones del balonmano, es un honor bien alto", comentó el lateral derecho tras el partido.

"Creo que Jordi (Ribera) nos ha llamado por algo y estamos aquí para hacernos un hueco y seguir representando a España a nivel internacional", añadió Pablo Urdangarin. Junto a él, el pivote Álvaro Martínez (BM Logroño), el central Natan Suárez (Sporting de Portugal) y el lateral izquierdo Mario Nevado (Bidasoa). Y Marcos Fis repitió a sus 18 años tras debutar el pasado mayo.