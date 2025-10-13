BALONMANO
Pablo Urdangarin, en la Ciutat Esportiva con la infanta Cristina para ver al doctor Gutierrez
El jugador del BM Granollers de balonmano se lesionó ante el Barça y ha estado en la Ciutat Esportiva
Imagen inusual este lunes en la entrada de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pablo Urdangarin, lesionado con el Fraikin BM Granollers este domingo ante el Barça en el derbi catalán, ha acudido a las instalaciones azulgranas junto a la infanta Cristina y todos los escoltas habituales que rodean a la familia cuando están por la calle.
Ambos se dirigían al pabellón médico de la ciudad deportiva, donde el Doctor Gutiérrez visitó a Pablo de su lesión.
Pablo, lateral derecho del Fraikin BM Granollers, venía de una temporada intensa, marcada por partidos destacados como el reciente derbi contra el Barça, donde anotó cinco goles y se ganó elogios por su zurda potente y su visión de juego. Sin embargo, un mal paso en uno de esos encuentros le provocó una lesión en el tobillo derecho que requiere seguimiento y fisioterapia.
Más allá de lo deportivo, Pablo ha hablado abiertamente sobre la presión que conlleva su apellido, y cómo su padre, Iñaki Urdangarin, exjugador olímpico, le brinda apoyo constante, tanto en lo profesional como en lo emocional. A sus 24 años, sigue consolidándose como talento emergente en el balonmano profesional.
La infanta Cristina, su madre, es su mayor respaldo en estos momentos, acompañándole no solo en la recuperación física sino también en la gestión de la presión mediática.
- Julia Cañas, doctora en neuroftalmología, tajante sobre las gafas amarillas de Marcos Llorente: 'No sirven para nada
- El futuro de Lewandowski se aleja del Barça
- Piqué convence a la plantilla del Barça
- Resultados del Mr Olympia 2025: Classic Physique, Open, 212, Men's Physique y ganadores de todas las categorías
- Críticas por esta escena de Ayuso antes del desfile del 12 de octubre
- Jan Virgili valida la estrategia de Deco
- Me llamó Guardiola, pensaba que era una broma y le dije que estaba ocupado
- El Barça presume del Spotify Camp Nou a vista de dron