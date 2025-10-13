Pablo Urdangarin, en la Ciutat Esportiva con la infanta Cristina para ver al doctor Gutierrez

Imagen inusual este lunes en la entrada de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pablo Urdangarin, lesionado con el Fraikin BM Granollers este domingo ante el Barça en el derbi catalán, ha acudido a las instalaciones azulgranas junto a la infanta Cristina y todos los escoltas habituales que rodean a la familia cuando están por la calle.

Ambos se dirigían al pabellón médico de la ciudad deportiva, donde el Doctor Gutiérrez visitó a Pablo de su lesión.

Pablo, lateral derecho del Fraikin BM Granollers, venía de una temporada intensa, marcada por partidos destacados como el reciente derbi contra el Barça, donde anotó cinco goles y se ganó elogios por su zurda potente y su visión de juego. Sin embargo, un mal paso en uno de esos encuentros le provocó una lesión en el tobillo derecho que requiere seguimiento y fisioterapia.

Más allá de lo deportivo, Pablo ha hablado abiertamente sobre la presión que conlleva su apellido, y cómo su padre, Iñaki Urdangarin, exjugador olímpico, le brinda apoyo constante, tanto en lo profesional como en lo emocional. A sus 24 años, sigue consolidándose como talento emergente en el balonmano profesional.

La infanta Cristina, su madre, es su mayor respaldo en estos momentos, acompañándole no solo en la recuperación física sino también en la gestión de la presión mediática.