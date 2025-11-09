Pablo Llopis, culturista, sobre Joan Pradells: "Es algo estratosférico en tan poco tiempo y siendo tan joven, una barbaridad"

El culturista profesional valenciano de la categoría Open, Pablo Llopis, repasa en conversación con SPORT su vínculo con Joan Pradells, el momento competitivo del joven atleta de 28 años y el listón de exigencia en la comunidad fitness hacia uno de sus grandes referentes. Sus palabras trazan un retrato nítido del presente de Pradells y del estándar que se le exige a un talento mediático… pero, sobre todo, "cien por cien culturista". Está más que demostrado.

Joan Pradells compite hoy en el Rumanía Pro 2025 en la categoría Open, con Andrew Jacked como principal favorito y rival a batir. Pablo Llopis, que fue tercero en el campeonato de Polonia que se llevó Andrea Presti (Joan fue segundo), verá este campeonato en Budapest desde la distancia y con la ilusión de ver a su compañero y amigo Pradells dando de nuevo que hablar.

"Siento mucha admiración por Joan, por su trabajo y por lo dedicado que es. Siempre está en el ojo del huracán y está muy expuesto a críticas porque es muy mediático, le dicen que es más influencer que culturista y para nada, es cien por cien culturista. Estoy convencido que este mismo año va a conseguir el pase al Mr. Olympia".

Sobre el crecimiento competitivo de Pradells y la velocidad a la que está escalando posiciones, Pablo Llopis admite su sorpresa por los resultados reicntes de Joan:

"Sinceramente, no esperaba que consiguiera estos resultados tan rápido. Pero es tan bueno estructuralmente... tiene esa 'X' de frente que están premiando y él es el patrón perfecto. Si viniera con la condición que llevaba yo o Presti ahora mismo sería un top-5 Olympia".

La presión externa y el escrutinio constante no son nuevos en el culturismo de élite, y a Joan le ha tocado vivir la parte más oscura. De admiración a convicción, el mensaje de Llopis es claro: el techo de Pradells aún no existe y su billete al Olympia es cuestión de tiempo. Hoy incluso podría dar la sorpresa en Rumanía:

"La gente cuando te va mal te intenta pisar y cuando te va bien te intenta elevar. Quienes realmente sabemos de este deporte sabemos el mérito de lo que está consiguiendo Joan, es algo estratosférico en tan poco tiempo y siendo tan joven. Es una barbaridad. Quede como quede, es buen resultado. Estoy convencido de que en Rumanía va a hacer top-2, pero Andrew Jacked es un top-3 Olympia. Al menos que le de batalla y hablen de él le va a beneficiar mucho".