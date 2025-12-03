Pablo Llopis, culturista, impresiona en su camino hacia el Mr. Olympia: "Muy contento con el físico, no tanto con el resultado"

Pablo Llopis ya lo avisó hace menos de un mes: "El sueño del Olympia va a ocurrir". Y va camino de cumplir con su palabra. El culturista valenciano de 31 años sigue dando pasos de gigante hacia el sueño de la clasificación al Mr. Olympia 2026, el objetivo que anhelan todos los culturistas del circuito profesional y que sólo unos pocos consiguen cada temporada.

Después de su cuarto puesto en Reino Unido y el podio en Polonia, a Pablo Llopis le faltaba cerrar el círculo en la que, fuese cual fuese el resultado, iba a ser la última competición de su temporada en 2025. Era el gran favorito de la competición en el Bigman Weekend de Alicante, el campeonato profesional de la categoría 'Open' referencia en toda Europa, competía en casa y todo hacía indicar que podía conseguir una histórica victoria para ser el primer 'Open' español en clasificar al Olympia en 15 años.

Y lo cierto es que Pablo brilló con luz propia en el VB Spaces de Alicante, mostrando su mejor versión física hasta la fecha: con la condición que le caracteriza, la cintura estrecha y unos hombros y piernas muy llenas para hacer destacar esa forma de 'X' que tanto gustó a los jueces. Ante la atenta mirada de un gigantesco Samson Dauda entre el público, el valenciano se quedó con la miel en los labios y tuvo que conformarse con un lugar en el podio como tercer clasificado.

Sólo superado por el campeón Damian Kuffel y el subcampeón Marc Hector, Llopis acabó subiéndose al podio en el tercer escalón pese a ser el gran favorito al premio de los 15.000 dólares y el pase directo al certamen de Las Vegas. Las poses de espaldas y el tamaño de la cadena posterior del polaco decantaron la balanza, pese a que Pablo tiene uno de los físicos más estéticos de la categoría y de todo el culturismo español.

Tras la competición, Pablo Llopis compartió un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer el apoyo y reconocer que esperaba más: "Muy contento con el físico presentado, no tanto con el resultado, pero sobretodo gracias a todos por venir y hacerme sentir la persona más querida del mundo, ayer disteis vosotros el espectáculo con vuestro apoyo. Al final este año no ha podido ser, no por ganas, ni por trabajo o actitud, toca tener la cabeza alta, seguir trabajando y volver el año que viene a competir con una mejor versión".

Aunque cada vez estemos más cerca de verlo, lo cierto es que desde la leyenda Paco Bautista, referente histórico del culturimo español en la categoría 'Open', donde conviven los físicos más monstruosos sin límite de peso, no hemos tenido ningún otro representante nacional en la categoría reina del Mr. Olympia. El catalán, ya retirado a sus 54 años, lo hizo hasta en cuatro ocasiones: 2002, 2006, 2007 y 2010.

Tanto Pablo Llopis como Joan Pradells, amigos y compañeros de categoría en 'Open', siguen peleando por derribar este muro y romper con la historia. Más pronto que tarde veremos a cualquiera de los dos compartir viaje a Las Vegas con referentes de nuestro país como Josema Beast (Classic Physique), Mauro Fialho (Men's Physique) o Ángel Calderón (212), entre muchos otros.