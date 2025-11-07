Pablo Llopis, culturista: "Podría haber ganado perfectamente en Polonia, el sueño del Olympia va a ocurrir"

Pablo Llopis (Valencia, 1994) es una de las caras más conocidas del culturismo profesional en España. Con una larga carrera a sus espaldas, el atleta de la categoría 'Open', la división reina donde no hay límites de peso, se encuentra en un momento de plenitud física y competitiva. Con más de 110kg de pura masa muscular y una definición extrema que lo convierten en uno de los fisicos más estéticos de su división, Llopis charla con SPORT tras su espectacular actuación en el Grand Prix de Reino Unido (cuarto) y en el Polonia Pro de Varsovia (tercero). ¿Un sueño? El pase al Mr. Olympia.

Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo.

Gracias a vosotros, es un placer estar aquí y compartir la experiencia de cómo es el culturismo profesional y cómo está creciendo este deporte en España.

¿Una breve presentación?

Empecé en el culturismo en 2013, llevo compitiendo entre 12 y 13 años. Me hice profesional en 2018, pero se separaron las federaciones y tuve que volver a competir después de la pandemia. En 2022 debuté de nuevo como profesional y este es mi cuarto año en el circuito. Mi objetivo es clasificar al Mr. Olympia, porque hace mucho que ningún Open en España logra hacerlo, sólo Paco Bautista en su día. Estoy bastante cerca, junto a otro atleta como Joan Pradells lo estamos acariciando.

Habéis estado codo a codo este pasado fin de semana. Vienes de hacer top-4 en Reino Unido y top-3 en Polonia, ¿estás en tu mejor momento?

Cien por cien, estoy con mi mejor físico y en mi mejor versión. Este campeonato (Polonia Pro) lo podría haber ganado perfectamente, en Reino Unido podría haber quedado segundo, pero tengo que seguir trabajando y compitiendo para intentar llevármelo.

Dices que podrías haber ganado en Polonia. ¿Crees que los jueces valoran tu propuesta de un físico más condicionado y estético respecto al resto?

Cada uno tiene sus bazas y sus puntos fuertes y esa es la mía, mis músculos redondos, la simetría, los perfiles... tengo que apostar por eso, aunque los físicos son muy diferentes. Por ejemplo, en Polonia yo tenía más similitudes con el que ganó (Presti) que Joan, pero aún así apostaron por condición sólo con Presti y luego el tamaño de Joan (segundo). Si apuestas por condición, ¿por qué no ganó Presti y luego yo? Aunque creo que es justo ganador, cada uno tiene sus atributos y los jueces deciden. Es muy subjetivo.

En Polonia te vimos compartiendo tarima con Joan Pradells. Siempre ha tenido palabras de admiración hacia ti. ¿Cómo describirías tu relación con él?

Siento mucha admiración por Joan, por su trabajo y por lo dedicado que es. Siempre está en el ojo del huracán y está muy expuesto a críticas porque es muy mediático, le dicen que es más influencer que culturista y para nada, es cien por cien culturista. Es una persona a la que aprecio y me alegra mucho ver cómo está triunfando. A mí me encanta compartir escenario con él y ayudarle en todo lo que pueda, me gusta ver que la gente cumple sus objetivos. Estoy convencido que este mismo año va a conseguir el pase al Mr. Olympia.

La gente no creía en Joan y prácticamente nadie esperaba ver esta versión tan competitiva. ¿Te esperabas estos resultados?

Sinceramente, no esperaba que consiguiera estos resultados tan rápido. Pero es tan bueno estructuralmente... tiene esa 'X' de frente que están premiando y él es el patrón perfecto. Si viniera con la condición que llevaba yo o Presti ahora mismo sería un top-5 Olympia. Aunque sin tener esa condición y esa madurez, le es suficiente para estar ahí arriba. El cielo es el límite para él y tiene todo por delante.

Pablo Llopis junto a Joan Pradells tras el 'show' en Polonia / @joanpradells

Da la sensación de que entre tú y Joan estáis abriendo camino en la categoría Open en España.

No quiero decir que estemos abriendo camino porque esto puede ser algo excepcional, es muy difícil ser finalista de los campeonatos en Open. Es una categoría muy dura, requiere de muchos años y mucho esfuerzo. Nosotros vamos a seguir trabajando para alcanzar el objetivo y el sueño de cualquiera que es pisar la tarima del Olympia, hacerlo en Open tendría un significado más especial. Tengo la sensación de que va a ocurrir, y si no es este año será el que viene.

"Quienes realmente sabemos de este deporte sabemos el mérito de lo que está consiguiendo Joan, es algo estratosférico siendo tan joven. Es una barbaridad"

¿Qué objetivos te quedan por cumplir esta temporada y qué sería para ti un éxito?

Ya está siendo exitosa. Este año he salido con más peso, con mejor condición, con mejoras musculares en grupos que tenía más débiles, y antes de subirme al escenario sentía que el trabajo ya estaba hecho. Me siento tan cerca de ganar un campeonato y tengo esa llama dentro de querer seguir intentándolo hasta que ocurra. Tenemos tres semanas y poco por delante hasta el 'Bigman' en España, en Alicante, que no tenía pensado hacerlo. Mi objetivo era parar en Polonia, pero viendo cómo ha ido todo tengo que aguantar y ver si aquí llega esa victoria.

¿Cómo llevas las críticas y la presión de la comunidad? Este es un deporte muy resultadista y a Joan, por ejemplo, se le exige mucho.

Eso siempre ha sido así, la gente cuando te va mal te intenta pisar y cuando te va bien te intenta elevar. Quienes realmente sabemos de este deporte sabemos el mérito de lo que está consiguiendo Joan, es algo estratosférico en tan poco tiempo y siendo tan joven. Es una barbaridad. Quede como quede, es buen resultado. Estoy convencido de que en Rumanía va a hacer top-2, pero Andrew Jacked es un top-3 Olympia y no creo que sea posible ganar. Al menos que le de batalla y hablen de él le va a beneficiar mucho. Si sigue trabajando, se dará el pase en el siguiente.

¿Sientes el respaldo de tu comunidad en las competiciones?

Estoy muy contento con la gente que me apoya. Siempre veo el vaso medio lleno, siempre hay gente que te puede criticar pero me quedo con la gente que se alegra por mis éxitos. No soy muy polémico, voy muy a lo mío. Yo me estoy demostrando a mí mismo que va a ocurrir, los resultados están llegando y el trabajo duro de tantos años de entrenamiento y de dieta está dando sus frutos.