Pablo Larrazábal tiene un sueño: “Lograr mi décima victoria y celebrar luego el título del Barça en el Clásico”

Pablo Larrazábal (Barcelona, 1983) se presenta esta semana en el RCG El Prat para la disputa del Estrella Damm Catalunya Championship como el jugador español con más títulos del DP World Tour y sueña con poder sumar el décimo ante su gente, algo que le encataría rematar también con el título liguero del Barça en el Clásico de este domingo por la noche.

“Si cae mi décima victoria el domingo será una noche muy larga porque terminaremos en el RCG El Prat sobre las cinco, rueda de prensa con el trofeo de ganador, y luego tenemos entradas para el Camp Nou, ganar el Clásico, celebrar la Liga después, y se nos puede acumular la fiesta hasta el miércoles”, explicaba a SPORT el campeón barcelonés.

Sobre el torneo que llega este jueves a su club, espera “ pasarlo bien, a divertirnos, que es lo más importante y vamos a disfrutar de una gran semana en el RCG El Prat y a ver dónde nos lleva”, dijo el profesional barcelonés, que acumula nada menos que 480 torneos del DP World Tour a sus espaldas, pero que siente un poco de nervios jugando en casa.

Pablo, durante la presentación del torneo este martes, en el RCG El Prat / SPORT

Dormir en casa, un lujo

“Poder dormir en casa por una vez, y comer en mi mesa, es algo que sólo he logrado hacer en tres ocasiones a lo largo de mi carrera coincidiendo con mis apariciones en el torneo, así que aprecio mucho algo tan simble pero tan importante para mi, junto a mi hijo y mi esposa, que lo es todo”, dijo el barcelonés.

Sabe de los largos meses de preparación del torneo, y por ello se sientre agradecido a todo el mundo que ha trabajado para que el torneo sea un éxito. “Dar las gracias a José Gómez y a todos los trabajadores del campo porque me he involucrado con ellos, trabajando en el campo desde septiembre. Nueve meses para albergar un campeonato de golf y la enhorabuena, que va aser visto en 189 paises

Uno de los momentos especiales será el homenaje a Seve Ballesteros del que se siente tan cerca. “Mi padre vive hace muchos años en Santander, he pasado muchos veranos en Pedreña. Y lo conocí muy bien. A mi hermano lo ayudó mucho, y desgraciadamente se fue demasiado pronto, decía de Seve.

“Seve, la luz de nuestro barco”

“Ninguno de nuestros trabajos en el mundo del golf hubiese sido tan fácil sin Severiano, sigue siendo el capitán de nuestro barco, la luz que todo el mundo quiere seguir y me siento un privilegiado de haber pasado unos momentos con él y su tío, Ramon Sota. Nuestra misión que siga siendo el capitán de nuestro barco y darle un tributo el jueves…

Sobre el recorrido Rosa que acoge el torneo, asegura que “es un campo muy técnico, no es largo pero hay que evitar ciertas partes del recorrido. Si lo intentas atacar, te va a esperar", advertía.

"Desgraciadamente hemos tenido algún litro de agua que ha dejado de estar tan firme como siempre está pero es un campo que me entra por los ojos, y esta semana puede ser el resurgir de la temporada para mi”, dice

A disposición de la Ryder 2031

Pablo no descarta poder jugar la Ryder Cup 2031 que llegará a Camiral Golf, aunque sabe que lo más lógico es que la viva de otra manera. “Quedan cinco años y Justin Rose me ha enseñado que se pueden ganar torneos a partir de los 45.

Pablo Larrazábal es uno de los grandes reclamos del torneo esta semana en el RCG El Prat / SPORT

"Jiménez jugó una Ryder Cup con 49, no tiro la toalla, pero si no es jugando, que el porcentaje es pequeño, me gustaría estar involucrado en ella, en cualquiera de las situaciones.”, dijo. “Si la de 97 fue una de las mejores, por qué no creer que la mejor puede ser en Camiral”, aseguró.

Sobre su futuro, tiene clara una cosa. “El golf es el trabajo más bonito del mundo, no hay trabajo mejor. Pero es como los donetes, cuando lo haces bien tienes amigos por todas partes, pero cuando no lo haces bien es un deporte muy solitario y jodido…He hecho una carrera muy buena, pero yo quiero pasar al Madrid en Champions como torneos del DP World Tour, aunque primero debe llegar la décima…"

Sobre la posibilidad de levantar el vuelo en este 2026, dice que hay tiempo. “El año es muy largo y tengo que empezar a espabilar ya. Ganar la décima en casa sería lo máximo y poner al Prat en un escalón todavía mñas alto...sería histórico y ayudar a crecer al club”, finalizó.