Pablo Larrazábal se mete en la lucha por la victoria en Wentworth

Todas las miradas estaban puestas en el vasco Jon Rahm, que regresaba al DP World Tour, antes de encarar la preparación para la Ryder Cup con sus compañeros de equipo en el último torneo antes de encarar el duelo ante Estados Unidos.

Aunque el protagonismo español en el BMW PGA Championship, que se disputa en Wentworth lo puso el barcelonés Pablo Larrazábal que sin hacer demasiado ruido se situó segundo en la clasificación con 134 golpes (-10), después de dos vueltas de 67 impactos que le situan a un solo golpe del lider, el noruego Viktor Hovland, que cerró su vuelta con un espectacular eagle para irse a un total de -11.

Larrazábal, que no sacaba la cabeza en las primeras posiciones desde hacía tiempo, se siente como pez en el agua en el campo inglés y lo demostró en esas dos primeras jornadas, y quién sabe si estará en la lucha final por la victoria. Eljugador del RCG El Prat compartía esa segunda plaza con otro Ryder, el sueco Ludvig Äberg, al que todavía le quedaban unos cuantos hoyos por jugar.

Las miradas, en Rahm y McIlroy

En el turno de mañana también jugaba la partida estelar con Jon Rahm, Rory McIlroy y Shane Lowry, tres de los integrantes del equipo europeo que afrontará la Ryder en Beathpage Black, del 26 al 28 de septiembre.

El vasco jugó de manera regular en sus primeros nueve hoyos aunque firmando tan solo un birdie en el hoyo cinco par tres después de casi embocar de uno. En los segundos nueve, metió la directa.

Su único bogey llegaba en el hoyo 12, pero se rehizo en el siguiente, y lograba dos birdies más en el 17 y 18 para acabar su vuelta con -3 y un total de -4 que le situaba entre los 30 primeros aunque lejos de cabeza.

Vuelta loca del norirlandés

Rory jugó sus primeros nueves hoyos con +3 y en los segundos firmó un -5 / DP WORLD TOUR

Por su parte, Rory McIlroy ruvo un inicio nefasto con tres bogeys consecutivos, algo realmente inusual en el norirlandés, aunque logró calmarse para rehacer su tarjeta con cinco birdies que le hacían olvidar ese mal inicio.

Aunque la alegría no fue total porque en el 18, envió una bola fuera desde el tee y se le atragantó completamente el hoyo para acabar con doble bogey muy doloroso, y cerrar su vuelta al par y un total de -3, más retrasado que Rahm en la clasificación.