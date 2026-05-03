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Pablo Larrazábal da la bienvenida a los jugadores del LIV Golf: “Ellos hicieron crecer el DP World Tour”

El nueve veces ganador del circuito europeo cree que hay que abrir las puertas de vuelta a los jugadores que dejen el LIV Golf si no continúa el circuito saudita en 2027

Pablo Larrazábal se mostró a favor en Turquía que los jugadores del LIV Golf regresen sin problema al DP World Tour

Pablo Larrazábal se mostró a favor en Turquía que los jugadores del LIV Golf regresen sin problema al DP World Tour / DPWT

Ramon Palomar

Ramon Palomar

El barcelonés Pablo Larrazábal ya tiene la mirada puesta en el torneo que se jugará esta próxima semana en su club, el Estrella Damm Catalunya Championship. El jugador del RCG El Prat no está pasando por un buen momento, aunque tuvo tiempo de dar su opinión sobre el posible regreso de los jugadores del LIV Golf al DP World Tour, y lo tiene muy claro.

“Tenemos que dar la bienvenida de nuevo a Sergio García, Lee Westwood, Martin Kaymer. Tenemos que dar la bienvenida de nuevo a quienes hicieron de este circuito lo que es. Hicieron lo que quisieron”, explicaba el barcelonés, una voz autorizada del circuito.

¿Quién es este circuito para decirnos qué hacer? Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por nuestras familias”, explicó el español. “Se fueron a otro circuito, pero estos son los que hicieron de la Ryder Cup lo que es hoy”, aseguraba Pablo.

Más dinero en los torneos

El golfista de 42 años predice los beneficios que estos regresos traerán para el DPWT. “Tendremos más patrocinadores, mejores campos, mejores torneos. Este torneo -ha jugado esta semana el Turlish Airlineas Open- sería fantástico con Bryson DeChambeau o Jon Rahm, ¿verdad? En lugar de jugar por 2,5 millones de dólares, jugaremos por 4 o 5 millones. Nos necesitan, y nosotros los necesitamos”, explicó.

El barcelonés llega en un momento bajo de moral al RCG El Prat como comentó a los compañeros de TEN GOLF

El barcelonés llega en un momento bajo de moral al RCG El Prat como comentó a los compañeros de TEN GOLF / TEN GOLF

Larrazabal, clasificado en el puesto 152 del Camino a Dubái, también se dirigió a quienes temen que la reincorporación de los jugadores de la LIV a los torneos pueda poner en peligro sus posiciones.

“Si terminas quinto esta semana, con los jugadores de la LIV, probablemente termines decimoquinto. Te quitarán unos 40.000 dólares. Pero para ganar torneos y ganar dinero, tienes que ser el mejor. Quiero vencer a Sergio García o a Jon Rahm en la recta final del domingo. Los jugadores más jóvenes quieren hacerse ricos, no vencer a nadie. Y eso es muy egoísta”, lanzó.

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El nueve veces ganador del European Tour no solo quiere atraer a las grandes figuras del circuito de escapadas: “No he hablado con ninguna de las grandes estrellas. He hablado con algunos de los jóvenes talentos que están ahí. Todos debemos recibirlos con los brazos abiertos. Ya han pagado sus multas (aunque oficialmente no es el caso de Rahm, quien, según se informa, aún está negociando). Son bienvenidos y espero que vengan pronto”, finalizó.

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