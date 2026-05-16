Pablo Ereño se lanza a por el Challenge de Catalunya en Fontanals Golf

Pablo Ereño ya está donde quería estar. El madrileño confirmó en la tercera jornada del Challenge de Catalunya que es una de las grandes irrupciones del golf español y afrontará la jornada final en Fontanals Golf con opciones reales de luchar por el título.Con una espectacular vuelta de 64 golpes (-7), Ereño se colocó segundo empatado con el francés Clément Sordet, el sueco Adam Wallin y el sudafricano Bryce Easton, todos ellos con 16 bajo par, a solo dos golpes del líder, el danés Hamish Brown.

En el llamado “moving day”, Ereño protagonizó una de las grandes exhibiciones del torneo arrancando con seis birdies en los primeros siete hoyos y firmando una vuelta prácticamente impecable, en la que volvió a demostrar la enorme confianza con la que está jugando esta temporada. “Simplemente he intentado jugar mi golf y la verdad es que he empezado muy bien”, explicó Ereño. “He dejado dada la bola en el 1, he hecho muy buen birdie al 2 y al 3 y a partir de ahí he intentado no frenar”.

El madrileño, miembro del ProSpain, reconoció sentirse especialmente satisfecho por la solidez mostrada durante toda la jornada. “He jugado realmente muy bien. He cogido 17 greenes y solo he fallado el último hoyo, así que estoy muy contento”. Tras dos semanas esta temporada peleando por la victoria en Ciudad del Cabo y Durban, Ereño vuelve a encontrarse en posición de ataque antes de una jornada final. “En Cape Town y Durban salía en el penúltimo partido a uno o dos golpes del líder. Sé que puedo jugar bien en esa situación, así que mañana simplemente intentaré hacer mi juego y ver qué pasa”, dijo el madrileño.

Madurez para resistir

Más allá de la brillantez de su inicio, uno de los aspectos que más satisfacción dejó al madrileño fue la forma en la que gestionó los momentos complicados del recorrido, especialmente en el tramo final. En el hoyo 17, tras un gran golpe a bandera, acabó haciendo tres putts desde media distancia en uno de los greenes más complicados del campo. “Pensaba que había pegado un muy buen putt, pero se me pasó unos dos metros”, explicó. “Luego el segundo putt también iba bien y no entró. Son cosas que pasan, así es el golf”.

Lejos de perder la calma, Ereño logró cerrar el día con un gran par en el 18 después de quedarse atrapado junto a una raíz tras el golpe de salida. “Lo mejor ha sido mantener la calma. El golf es duro y hay días en los que las cosas salen más y otros menos. Lo importante es seguir jugando con la misma estrategia, yo sigo la misma vaya menos 9 o más 2”.

El madrileño destacó también la dificultad de las posiciones de bandera en el tramo final. “Las banderas de los últimos hoyos estaban muy esquinadas y mucho menos accesibles. Creo que he jugado exactamente el golf que tenía que jugar”, aseguró el español.

Brown, a repetir en Fontanals

El líder del torneo es el danés Hamish Brown, uno de los jugadores con mejor historial reciente en el HotelPlanner Tour y gran conocedor de Fontanals Golf, donde ya ganó en 2023 durante la segunda fase de la Escuela del Tour.

Brown quiere ganar en Fontanals Golf a pesar de que rivales como Pablo Ereño se lo pondrán complicado / HOTELPLANNER

Brown firmó este sábado una sólida vuelta de 65 golpes (-6), con ocho birdies y un bogey, para alcanzar los 18 bajo par. “Ha sido una buena vuelta, no ha soplado demasiado viento y he sabido aprovechar las oportunidades. Sentía que la bola respondía muy bien y que todo estaba saliendo fácil”.

El líder espera ahora rematar el trabajo este domingo. “Sería fantástico ganar aquí. Me encanta este campo y mañana intentaré hacer exactamente lo mismo”. La jornada final del Challenge de Catalunya comenzará este domingo a partir de las 8.30h desde dos tees. El partido estelar, formado por Hamish Brown y Pablo Ereño con Bryce Easton, saldrá al campo a las 10.20h desde el tee del 1.