Pablo Ereño conquista el Challenge de Catalunya en Fontanals y se dispara hacia el DP World Tour

Pablo Ereño ya es ganador en el HotelPlanner Tour. Y lo ha conseguido de la forma más espectacular posible. El madrileño conquistó el Challenge de Catalunya en Fontanals Golf después de un vibrante play-off frente al danés Hamish Brown, culminando una semana inolvidable que puede marcar un antes y un después en su carrera profesional.

Con apenas unos meses como profesional, Ereño estrenó su palmarés tras imponerse en un desempate de dos hoyos después de que ambos jugadores terminaran empatados con 22 bajo par. Una victoria de enorme valor deportivo y también estratégico: el triunfo le garantiza prácticamente la categoría para el resto de la temporada y le abre de par en par las puertas de la lucha por el DP World Tour.

La jornada final respondió a todo lo que prometía. Fontanals Golf vivió un domingo de máxima tensión, alternancias constantes en el liderato y un auténtico festival de birdies entre dos jugadores que se negaban a ceder.

Brown, con ventaja inicial

Hamish Brown arrancaba el día con dos golpes de ventaja, pero la clasificación comenzó a comprimirse desde los primeros hoyos. Cada birdie encontraba respuesta inmediata del rival en una batalla espectacular que convirtió los últimos nueve hoyos en un pulso de altísimo nivel.

Ereño firmó una brillante tarjeta de 66 golpes (-5), mientras que el danés entregó un 68 (-3). Pero el momento decisivo llegó en el hoyo 18. El madrileño necesitaba embocar un putt de casi cuatro metros para birdie y forzar el desempate. Brown, por su parte, tenía una opción de birdie desde más de ocho metros para ganar el torneo. Ereño embocó el suyo. El danés falló. Y Fontanals explotó.

En el playoff, ambos hicieron birdie en el primer hoyo extra. En el segundo, Ereño resistió la presión con un sólido par mientras Brown cometía bogey. Ahí nació oficialmente el primer título profesional de una de las grandes irrupciones del golf español.

Carlos Pigem fue el mejor profesional catalán en Fontanals Golf, decimoquinto / CHALLENGE

La clave, la paciencia

Lejos de ser una victoria sencilla, el triunfo llegó tras una jornada de enorme desgaste mental para el madrileño. “Ha habido momentos muy complicados”, reconoció Ereño. “Después del hoyo 8, donde hice cuatro putts para bogey, sentí que tenía que remontar otra vez. No sé por qué, pero parece que me gusta hacer las cosas difíciles”. Y la reacción fue inmediata: cuatro birdies consecutivos para volver a meterse de lleno en la pelea que culminó con el putt embocado en el 18. “Ese birdie es por lo que entrenas. Por tener ese putt en el último hoyo y ser capaz de meterlo”, dijo.

Más allá del trofeo, Ereño es perfectamente consciente de lo que significa este triunfo para su futuro inmediato. “Esta victoria me cambia todo”, admitió. “Me permite jugar el resto del año con mucha más tranquilidad porque todavía no tenía categoría completa”.

Entrega de premios en Fontanals, con la presencia del presidente de la FCGolf, Ramon Nogue / CHALLENGE

Gracias al triunfo en Fontanals, Ereño asciende además hasta la segunda posición del Road to Mallorca, el ranking del HotelPlanner Tour, solo por detrás del sudafricano MJ Daffue, único jugador con dos victorias esta temporada. Con apenas unos meses como profesional, el madrileño pasa así de ser una de las grandes irrupciones del año a convertirse en uno de los principales candidatos al ascenso al DP World Tour.

Quiso dedicar especialmente el triunfo a su entorno más cercano. “Me motiva muchísimo tener aquí a mi padre y a mi familia. Siento que no juego solo por mí, también estoy jugando por ellos y a ellos les dedico esta victoria”, finalizó.