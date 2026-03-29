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Pablo Álvarez mantiene vivo el objetivo del liderato
El Barça superó al Alcoi y se aprovechó del tropiezo del Liceo para acercarse a la cabeza de la clasificación
Tras abandonar el objetivo de ser primeros de grupo en la Champions tras empatar ante el Trissino el pasado jueves, el Barça cumplió con premio doble en liga, superando al PAS Alcoy (1-5) y aprovechando la derrota del Deportivo Liceo en Voltregà para acercarse a solo dos puntos del liderato.
Gracias, sobre todo, a un Pablo Álvarez estelar, que comandó a los azulgranas con un póker de goles para volver a ganar en la competición liguera.
A falta de solo tres jornadas, los de Ricardo Ares vuelven a ver factible poder terminar la fase regular en lo más alto, aunque siguen necesitando otro tropiezo del Liceo, además de un pleno en los partidos que quedan ante Shum, Cerdanyola y Rivas, todos ellos equipos de la parte baja de la clasificación.
LLORCA ABRIÓ EL TRIUNFO
Fue Sergi Llorca el primero en romper el marcador, aprovechando una buena bola filtrada de Alabart. Pese a tener un penalti y una falta directa para abrir hueco en el marcador, el Barça tuvo que esperar a que Pablo Álvarez apareciera en uno de sus días más inspirados de la temporada.
Primero, con una jugada personal desde detrás de la portería y, ya en la segunda mitad, rematando una buena jugada en el segundo palo. El gol de penalti del Alcoy, por medio de Manel Hernández, no sirvió para frenar al argentino, que siguió haciendo de las suyas.
Marcó de falta directa para poner el 4-1 y volvió a rematar una gran jugada sobre la bocina final para dejar el 5-1 definitivo en el marcador.
Fiesta completa en el Palau, coincidiendo con la derrota del Deportivo Liceo, que, pese a responder a los primeros golpes del Voltregà, no pudo hacer nada cuando los de Sant Hipòlit volvieron a poner el marcador a su favor en los minutos finales (4-2).
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