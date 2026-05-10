Oviedo reúne a los médicos del fútbol español en una cita con un referente mundial en lesiones musculares

Oviedo se convertirá este mes de mayo en punto de encuentro de la medicina aplicada al fútbol. La capital asturiana acogerá por primera vez el XXX Curso de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF), una cita de referencia para los profesionales sanitarios vinculados a clubes de fútbol y al deporte de élite.

La presentación oficial del curso tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo, a partir de las 11.30 horas, en el Ayuntamiento de Oviedo. El acto contará con la presencia del presidente de AEMEF, el doctor Juan Carlos González González, junto a representantes institucionales y colaboradores del evento, y servirá para dar a conocer los contenidos principales del programa científico de esta edición conmemorativa.

Las jornadas se celebrarán posteriormente los días 28, 29 y 30 de mayo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, obra del arquitecto Santiago Calatrava. Allí se desarrollará un amplio programa de ponencias, mesas redondas y sesiones prácticas centradas en los grandes retos actuales de la medicina del fútbol.

Lempainen, una de las estrellas

Uno de los principales reclamos del curso será la presencia del doctor Lasse Lempainen, especialista finlandés considerado un referente internacional en cirugía de lesiones musculares. Su participación permitirá abordar los últimos avances en el tratamiento de lesiones complejas, especialmente en deportistas de élite, un ámbito cada vez más determinante en el rendimiento y la recuperación de los futbolistas profesionales.

El curso también contará con expertos nacionales e internacionales en medicina deportiva, entre ellos representantes de la Asociación de Médicos de Fútbol de Portugal. Desde su creación en 1996, AEMEF ha consolidado este encuentro como una cita imprescindible para médicos de clubes profesionales, categorías inferiores y especialistas vinculados a la salud del futbolista.

Más allá de su vertiente científica, el Curso de AEMEF mantiene un marcado carácter de convivencia e intercambio profesional. Tras tres décadas de trayectoria, las jornadas se han convertido en un foro para compartir experiencias, actualizar conocimientos y reforzar vínculos entre los profesionales médico-deportivos.

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La elección de Oviedo para esta trigésima edición supone además un impulso para la capital asturiana como sede de eventos de relevancia científica y sanitaria. La cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y refuerza el papel de la ciudad como escenario de encuentros especializados vinculados al deporte, la salud y la innovación médica.