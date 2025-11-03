Ovechkin muestra a LeBron James lo difícil que lo tendrá

Hay muy pocos jugadores en la elite del deporte mundial de equipos con 40 años cumplidos. En su día el exfutbolista italiano Amedeo Carboni se retiró con 41 años en el Valencia y siguen jugando Santi Cazorla en el Oviedo (cumplirá 41 en diciembre) o el baloncestista Marcelinho Huertas (41). En su día lo hicieron Joan 'Chichi' Creus en baloncesto (se retiró en Manresa con 42 en 1999) o el exbarcelonista Raúl Entrerríos en el balonmano (disputó los Juegos de Tokio con 41 años).

En deportes individuales el gran referente en este sentido es el marchador madrileño Jesús Ángel García Bragado, quien hizo historia al disputar sus octavos Juegos Olímpicos en Tokio a un mes de cumplir 52 años. A estas edades, los problemas físicos son más recurrente y las recuperaciones se complican más. De hecho, el histórico 'Chuso' estuvo en Sapporo en 2021 tres meses después de una fractura en un brazo.

A día de hoy, dos deportistas con los 40 años cumplidos centran la actualidad y las portadas en el deporte profesional norteamericano. Se trata del baloncestista LeBron James (de baja en Los Angeles Lakers por una ciática que arrastra desde el verano) y el delantero de hockey hielo Alex Ovechkin (Washington Capitals). El estadounidense cumplió 40 años el penúltimo día del año pasado y el ruso es 'cuarentón' desde el pasado 17 de septiembre.

Ovechkin está muy lejos de su mejor forma / AP

Con cuatro 'anillos' de campeón en su poder, 'King James' se convirtió en febrero de 2023 en el máximo anotador de la historia de la NBA, superando a uno de los grandes iconos de los Lakers como Kareem Abdul-Jabbar (38.387). El de Akron (Ohio) suma ya 42.184 puntos y tiene toda la temporada por delante... si se recupera, claro está.

Por su parte, 'Ovi' (ganador de la Stanley Cup en 2018) completó la pasada temporada su agónica carrera para superar el histórico récord de goles en la temporada regular de la NHL que poseía con 895 el mejor jugador de todos los tiempos, el canadiense Wayne Gretzky. El moscovita sigue adelante y ya está en 899 en el peor inicio de su carrera.

Ambos viven situaciones análogas que invitan a aventurar las dificultades que tendrá LeBron James para volver a buen nivel a un equipo que ya tiene un nuevo líder, el esloveno Luka Doncic (de baja la pasada semana). Y es que el emblemático 'Great Eight' sufrió una lesión muscular en la pretemporada que tan solo le permitió disputar los dos últimos partidos y con restricción de minutos.

Así luce LeBron James con 40 años cumplidos / AP

Con dos goles y cinco asistencias en 12 partidos, al atacante no se le ve ágil y le cuesta bajar el cuerpo o cambiar de ritmo. Es cierto que tiene 40 años, pero la pasada temporada tenía 39 y acabó con 44 'dianas' y 29 pases de gol en 65 partidos. "Estuvo fuera en la pretemporada y tiene que ir entrando. No estoy preocupado", dijo la pasada semana su técnico, el canadiense Spencer Carbery.

Por su parte, LeBron James sigue dilatando su regreso a las pistas por culpa de una ciática que le está obligando a seguir cada partido en la grada, junto al banquillo angelino. "Esperamos que esté de vuelta la segunda o tercera semana de noviembre", ha comentado su entrenador, el exjugador J.J. Reddick. ¿Cómo volvera? Es la gran pregunta y el precedente de Ovechkin no invita al optimismo.