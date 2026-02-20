Ortega recurrirá al 'Baby Barça' casi recién llegados de exhibirse en Hungría

El Barça selló el miércoles su billete para cuartos en la EHF Champions League con una victoria clara por 27-35 ante el Pick Szeged y menos de 48 horas después recibirá este viernes a las 20.30 horas (Esport3) en el Palau al Tubos de Aranda Villa de Aranda con el objetivo de sumar su decimoctava victoria en una Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL que domina con puño de hierro.

El cuadro azulgrana suma los 34 puntos posibles en una de las ediciones más igualadas por debajo, hasta el punto de que ya aventaja en nueve al Dicorpebal Logroño La Rioja y en diez al Fraikin Granollers. Con 26 todavía en juego, todo apunta que a mediados de marzo ya se podrían empezar a hacer cuentas de cara al decimosexto título seguido en azul y grana.

"El juego y la defensa de la primera parte fueron apabullantes. Ya hemos conseguido un objetivo importante y puedo decir que en mis cinco temporadas en el Barça, en todas ellas hemos pasado directamente a cuartos. De todas formas, aún faltan tres partidos y vamos a pelear por la primera plaza, sabiendo que para eso habrá que ganar en Magdeburgo", explicó un feliz Carlos Ortega tras el partido.

En tierras húngaras brilló Ludovic Fàbregas como líder de una defensa que ahogó a los de Michael Apelgren en los primeros 30 minutos. En un nivel muy alto de todo el equipo, Aleix Gómez volvió a demostrar que es otro después de un curso con muchos problemas físicos y no falló ninguno de sus nueve lanzamientos. Mención especial también para un Domen Makuc en estado de gracia (7/8) y para el final de partido de Petar Cikusa.

Miguel Martín podría tener minutos este viernes / JAVI FERRÁNDIZ

Sin embargo, el calendario del balonmano es especialmente cruel hasta la conclusión de la fase de grupos de la Champions y este viernes toca volver a ponerse el mono de trabajo. Eso sí, Ortega seguirá e incluso podría enfatizar su política de rotaciones, por lo que algunos jóvenes del filial serán de la partida ante un rival que está perdiendo fuelle.

Además de que jugadores como el egipcio Seif Elderaa, los hermanos Petar y Djordje Cikusa, Oscar Grau y Antonio Bazán podrían tener más minutos de los habituales, la 'armada joven' presenta múltiples candidaturas para entrar en la lista. Ahí porfían un Adrián Sola cada vez más importante en el primer equipo, el portero Filip Saric, el canario Miguel Martín, el extremo izquierdo Manuel Ortega o incluso Oriol San Felipe... ¡apunten este nombre!

Sin el lesionado Dika Mem, el choque será el aperitivo del duelo de Champions del jueves ante el RK Zagreb con mucha historia. Entonces como Badel Zagreb, el Dream Team de Valero Rivera ganó tres Champions seguidas ante el cuadro croata entre 1997 y 1999. En aquel equipo estaban, entre otros, el técnico Carlos Ortega, el entrenador de portero Thomas Svensson o el director de secciones profesionales del club, Xavi O'Callaghan.

El Tubos Aranda Villa de Aranda se ha reforzado con el lateral derecho Nemanja Jovic y ha reaccionado a la baja del portero Pau Guitart (ex del Granollers) con el fichaje de Lucas Santos (Taubaté). El equipo que dirige Javier Márquez viene de perder en su pista ante el Bada Huesca (30-34) y es duodécimo con 11 puntos, inmerso en la lucha por la salvación.