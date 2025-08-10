Oro histórico para Joan Querol en el Europeo sub-20 de Tampere

España sigue soñando en los Campeonatos de Europa sub-20 de atletismo en Tampere (Finlandia) tras una nueva exhibición de poderío en la marcha que confirma su hegemonía internacional en la especialidad.

El valenciano Joan Querol, de solo 18 años, se proclamó campeón en los 10 kilómetros marcha con un tiempo de 39:10.04, batiendo el récord del campeonato que databa de 2005 y encabezando un doble podio español junto a Daniel Monfort, bronce con 39:50.77, y con Miguel Espinosa en una meritoria cuarta posición.

La victoria de Querol fue un ejemplo de control y ambición. El castellonense, firme y constante desde el inicio, dejó atrás a sus rivales y pulverizó la plusmarca de la competición, establecida hace 20 años por el ruso Andréi Ruzavin (39:28.45).

Monfort firmó la mejor marca de su vida para alcanzar el tercer peldaño del podio, mientras que Espinosa rozó la medalla tras cruzar la meta apenas 9.49 segundos más tarde.

Santacreu y Meilán, en la marcha femenina

Estos logros llegan solo un día después de otro doblete histórico en la prueba femenina, protagonizado por Sofía Santacreu y Aldara Meilán. La catalana revalidó el oro continental que ya conquistó en Jerusalén 2023 y lo hizo con el mejor tiempo mundial del año en la categoría sub-20 (43:47.89), rebajando además su propio registro personal.

Meilán, por su parte, se colgó un brillante bronce con 44:15.89, pulverizando su marca anterior y consolidándose como uno de los grandes talentos emergentes de la marcha. Claudia Ventura completó la gran actuación nacional con un quinto puesto y un crono de 44:43.01, reafirmando la amplitud del fondo de armario español.

La marcha española vive un momento dorado que trasciende las categorías inferiores. La estela de referentes absolutos como María Pérez, vigente campeona del mundo y de Europa en 20 y 35 kilómetros, ha calado en una generación de jóvenes marchadores que ya dominan el panorama continental.

Tampere ha sido el último escenario de esta progresión imparable, con España sumando ya nueve medallas en el total del campeonato a falta de la última jornada y liderando el medallero junto a Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Con una estructura técnica sólida, éxitos recientes en todas las distancias y un relevo generacional que no deja de crecer, la marcha se consolida como la disciplina más fiable y laureada del atletismo español. Y este fin de semana en Finlandia ha sido, sin duda, una prueba más de ello.