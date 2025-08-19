Oro europeo con Asperger: la maravillosa historia de superación de Joan Querol

El deporte permite a las personas con limitaciones físicas competir en sus categorías a gran nivel, como se demuestra mediáticamente cada cuatro años en el gran espectáculo de los Paralímpicos. Sin embargo, quienes sufren problemas mentales se enfrentan (y pueden ganar) a quienes no los sufren.

Hay múltiples casos de estrellas que han sabido sobreponerse a crisis mentales, a transtornos depresivos o a problemas de neurodesarrollo, como la gimnasta Simone Biles, el nadador Michael Phelps, la tenista Naomi Osaka, el surfista Clay Marzo o, más cercanos, los baloncestistas Ricky Rubio o el ya retirado Àlex Abrines.

El autismo y el Síndrome de Asperger están relacionados y son un problema, pero no han impedido triunfar a figuras tan relevantes como los actores Anthony Hopkins y Keanu Reeves, el director de cine Steven Spielberg o el magnate Bill Gates, fundador de Microsoft.

Joan Querol, un entusiasta del trabajo y la disciplina / RFEA - SPORTMEDIA

En el deporte ha surgido la maravillosa historia de Joan Querol, un valenciano enamorado del entrenamiento que se proclamó campeón de Europa sub'20 en 10.000m marcha en Tampere cuando el también valenciano Dani Monfort partía con más opciones.

Esta es una historia que se repite en el atletismo. El vallista Quique Llopis ha triunfado en el atletismo pese a que en las categorías inferiores le solía ganar Luis Salort. O en la jabalina, donde Rafa Mahiques se ha proclamado campeón continental sub'20 cuando en categorías inferiores lanzaba más el catalán Hailu Estrampes.

"Tengo síndrome de Asperger, no hay que ocultarse. Estoy aquí por haber sido campeón de Europa y está bien darle visibilidad. En el deporte mi condición me ayuda a ser estricto y a tener una rutina, que son rasgos bastante dominantes entre los que tenemos Asperger", explicó el marchador a 'Superdeporte' tras su oro.

Joan Querol maravilló en el Europeo sub'20 / RFEA - SPORTMEDIA

"Mi condición me ayuda a mantener el foco en la concentración durante mucho tiempo y con mucha intensidad. Objetivamente, ser Asperger es una desventaja, pero si lo enfocas bien, también puede ser una ventaja", añade la nueva estrella de la marcha española.

Prematuro junto a su mellizo Joel, a sus 18 años (cumple 19 en diciembre) ya habla inglés, alemán y ahora quiere aprender árabe. De hecho, estudió finlandés unos meses antes del Europeo y consiguió defenderse en uno de los idiomas más complicados de Europa.

En el trabajo diario es muy metódico, siempre bajo la supervisión de su padre y entrenador, Juanjo Querol. "Suelo entrenarme tres horas al día y seis días a la semana. Cada día hago un calentamiento largo y entre 10 y 12 kilómetros, con muchas sesiones de fuerza", añadió Joal Querol.

Joan Querol, camino al oro en Tampere / RFEA - SPORTMEDIA

En Tampere supo mantenerse a tiro del italiano Disabato con dos avisos y al final ganó por casi 11 segundos con 39:10.04 (nuevo récord de España y del Campeonato), mientras que Monfort fue bronce con 39:50.77. Un ejemplo de superación y un gran futuro.